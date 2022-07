­­O elefante na sala das Nações Unidas*

André Shimizu, Aluno de Graduação em Administração Pública na FGV-EAESP

No que diz respeito às mudanças climáticas, há um consenso acadêmico sobre o que precisa ser feito: zerar a emissão de gases de efeito estufa. Tal objetivo precisa ser atingido antes que seja tarde demais, o que só é possível através de uma ampla cooperação de diversos agentes sociais: governo, empresas, partidos políticos, organizações não governamentais nacionais e internacionais.

Contudo, há um elefante no prédio das Nações Unidas, na sala onde líderes nacionais e internacionais discutem sobre como lidar com essa emergência global: o elefante da ascensão internacional da alt-right, que impede a viabilidade de qualquer esforço para uma inversão real das mudanças climáticas.

Isso ocorre porque há pouca efetividade em ações contra mudança climática sem a participação dos dois maiores países da América: o Estados Unidos da América e o Brasil. Ambos são essenciais na agenda ambiental global. Primeiro, por serem alguns dos países mais poluentes do mundo estando, respectivamente, em 2º e 12º na lista de países que mais emitem gases poluentes (GLOBAL ATLAS CARBON, 2022). Segundo, os Estados Unidos possui um enorme potencial para desenvolvimento de tecnologia sustentável e para ajudar outros países a protegerem suas áreas verdes. Terceiro, o Brasil possui ecossistemas essenciais para o mundo como a Amazônia e o Cerrado, os quais precisam ser protegidos para evitar as mudanças climáticas.

Contudo, por que tais países estão sendo chamados de elefante na sala das Nações Unidas se são tão importantes para essa discussão? Porque ambas as nações são o palco principal de um fenômeno político que tem colocado em risco princípios democráticos, a comunidade científica e a lógica da cooperação internacional: o populismo negacionista da alt-right­ representada por Jair Bolsonaro no Brasil e por Donald Trump no EUA. Mais do que apenas negar a necessidade de zerar as emissões de carbono, esse movimento tem atacado todas as bases que sustentam os esforços internacionais contrários as mudanças climáticas.

Um passado recente

As mudanças climáticas são um assunto urgente que não é mais debatido no meio científico, apenas no político (FANCELLI, 2021). Esses dois presidentes descredibilizam a ciência para sustentarem seus argumentos políticos diante de seus seguidores, o que é representado pela forma como conduziram seus países durante a pandemia de Covid-19. Tal episódio mostra as consequências trágicas desse negacionismo e por quê tal problema precisa ser resolvido para que haja progresso efetivo na causa ambiental.

Trump afirmou, em fevereiro de 2020, sem evidências, que o vírus seria enfraquecido com a mudança de estação porque o calor, supostamente, geraria efeitos negativos no vírus. Ele também mentiu anunciando diversas vezes que a pandemia estava sob controle, defendendo que o EUA era o país com a menor taxa de mortalidade no mundo (PAZ, 2020), quando, na verdade, era o país com mais mortes por Covid-19.

No Brasil, Bolsonaro fez uma série de afirmações parecidas. Além delas, ele encorajou seus apoiadores a invadirem hospitais para checarem se a imprensa não estava mentindo sobre as hospitalizações por Covid; defendeu o uso de medicamentos como Hidroxicloroquina em protocolos de tratamento à Covid-19 mesmo quando as pesquisas já indicavam sua ineficácia; deixou de responder 53 e-mails da Pfizer sobre compra de vacinas. Disse ainda que: “lá, na Pfizer, tá bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip… um jacaré, é problema de você pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou, ou, algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso” (AOS FATOS, 2022).

Esses dois presidentes demonstraram argumentos e ações em comum: descredibilizaram a ciência; repetiram que seus governos estavam indo bem enquanto evitavam as críticas; culparam a imprensa; espalharam mentiras e distorções sobre os fatos através de suas mídias sociais. Contudo, eles não iniciaram a agir dessa forma na pandemia – eles já conduziam seus países dessa forma negacionista. A pandemia apenas demonstrou que tais líderes estão dispostos a defender suas ideologias mesmo que isso custe centenas de milhares de vidas: está acontecendo com a Covid-19 e não será diferente com as mudanças climáticas.

Condenar essas ações deveria ser algo simples em qualquer sistema de justiça funcional. Porém, quando tais ações são operadas por presidentes de países importantes, condená-las se torna difícil. Ademais, esses líderes possuem a legitimidade do voto e um expressivo apoio popular. Paralelamente, a forma formas beligerante com que eles governam impedem qualquer negociação ou cooperação, inviabilizando os esforços pela causa ambiental.

É verdade que Donald Trump perdeu as eleições em 2021. Também, é verdade que Bolsonaro provavelmente perderá as eleições de 2022, de acordo com as pesquisas eleitorais do Brasil. Porém, esses fatos significam o fim do fenômeno global da alt-right? Infelizmente, resolver o horror desse passado recente é mais complexo do que simplesmente vencer um processo eleitoral.

As eleições podem parar o fenômeno da alt-right?

Não podem. Essa é a resposta de Michele Prado, escritora brasileira que pesquisou diferentes grupos da alt-right. Em seu livro “Tempestade Ideológica”, ela afirma que esses movimentos são maiores e mais antigos que seus líderes sendo, inclusive, independente deles. No caso brasileiro, a autora destaca que as bases daquilo que viria a se tornar o bolsonarismo já era cultivado desde 2004 por Olavo de Carvalho, um auto-intitulado filósofo que influenciou profundamente Bolsonaro e seus apoiadores. Além disso, Prado diz que o bolsonarismo é quem precisa desses grupos, e não o contrário (PRADO, 2021).

No ano de 2020, a mensagem das eleições do EUA foi que Trump perdeu as eleições, mas o Trumpismo não (TACKETT, 2020). Uma pesquisa revelou que 56% dos eleitores republicanos acreditam parcialmente ou na maior parte na teoria dos QAnon, uma conspiração que defende a existência de uma organização de artistas e políticos Democratas que adoram Satanás e desenvolvem um esquema de pedofilia e tráfico infantil pelo mundo (RUSSONELLO, 2020). Além da população, mais de vinte candidatos republicanos que acreditam na conspiração se candidataram ao congresso; dois deles venceram (BERGENGRUEN, 2021).

A influência desses políticos sob a população existe mesmo sem seus cargos presidenciais. E, visto que a causa ambiental depende de esforços de toda população (incluindo eles) em decisões diárias como hábitos de consumo e reciclagem, mudanças difíceis mesmo para não-negacionistas visto que demandam mudanças de hábitos já estabelecidos, o desafio se torna ainda mais difícil. Uma parcela significativa da população está cega por uma ideologia política negacionista, e dela depende as mudanças que permitem a resolução dos problemas ambientais e climáticos.

O que pode ser feito?

O Governo Alemão estabeleceu uma parceria com o EUA no combate ao radicalismo e, consequentemente, o avanço da alt-right. Esses assuntos são tão importantes que tal programa recebeu o investimento de um bilhão de euros para fortalecer pesquisas e iniciativas pró-democracia. Foram escolhidos assuntos como racismo, equidade de gênero, extremismos, prevenção democrática e outros assuntos para o desenvolvimento de pesquisas que buscam entender e lidar com a alt-right.

Um dos objetivos principais desse programa é contribuir para que esses países desenvolvam uma educação que previna o radicalismo visto que esses movimentos têm recrutado e radicalizado jovens através das redes sociais. A educação é fundamental para desenvolver uma mentalidade cidadã que entenda como lidar com redes sociais, notícias falsas, evidências científicas, tolerância às diferenças e a seriedade das mudanças climáticas.

Outro importante elemento para desmobilizar esses movimentos é o aprimoramento da relação entre empresários e políticos antidemocráticos. As eleições americanas em 2020 foram as mais caras da história, custando aproximadamente 14,4 bilhões de dólares (HILLSTROM, 2021). É improvável quantia seja resultado de ações civis espontâneas. Ele é consequência da influência de empresários que, através do lobby e de doações para campanhas, influenciam significativamente as decisões políticas. Regularizá-lo é necessário para desestimular e prejudicar empresas que se beneficiam de políticos que ativamente contribuem para a destruição das bases democráticas e dos esforços ambientais. Mesmo sendo uma decisão difícil, esses aportes precisam ser proibidos ou ao menos dificultados visto que são usados para conduzir o mundo a um colapso global.

Lidando com o elefante

O elefante na sala das Nações Unidas parece invencível. Ele veio para ficar e não há uma forma fácil de tirá-lo da sala. O melhor a se fazer é pesquisar sobre como lidar com ele da melhor forma: como limitar seus movimentos; definir estratégias para que a mídia e a população lidem com suas ofensas e ameaças; pressionar os setores agentes que lucram com esses políticos; estabelecer leis e protocolos eficientes para identificar e punir casos de negacionismo que coloquem a população em risco. Passo a passo, o elefante perderá a sua força até que seja possível executar um plano de redução de emissão de gases.

Um importante detalhe é que o elefante não pode ser derrotado diretamente. O melhor jeito de combatê-lo é engajando as pessoas em suas rotinas, educando-as sobre o uso de redes sociais; prevenindo o radicalismo nas escolas; ensinando as pessoas a identificá-lo e como lidar com conhecidos que passem a acreditar em teorias conspiratórias. É no espaço privado que o radicalismo pode ser enfraquecido porque, ao ser confrontado em público com plateia, o elefante se fortalece independente dos argumentos dados.

Em outras palavras, a sociedade precisa atingir um outro nível de maturidade em relação a preocupação com o bem público, o que depende de esforços de diversos setores, assim como ocorre no tema ambiental. Dessa forma, resolver o problema da alt-right e das mudanças climáticas requer esforços similares, ainda que sejam assuntos diferentes. Ambos são complexos, urgentes, não possuem uma resposta clara e dependem de uma cooperação ampla. Por outro lado, é possível lidar com os dois ao mesmo tempo.

O elefante não deve ser entendido como um problema diferente das mudanças climáticas, é apenas uma parte diferente do mesmo problema, mas que não está recebendo a devida atenção. Não são problemas distintos; são, na verdade, uma forma mais eficiente e holística de entendê-lo e resolvê-lo.x

*Este artigo foi vencedor da FGV na Article Writing Competition da Council on Business&Society. Publicado pelo autor originalmente em: https://cobsinsights.org/2022/06/15/the-elephant-in-the-united-nations-room/