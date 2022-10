O eco do mundo real nas redes sociais às vésperas das eleições

Renata Cristina Nogueira Santos, Doutoranda na Escola de Administração da UFBA. Servidora Técnico-Administrativa em Educação do IFNMG

José Antônio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração da UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

A poucos dias de uma das eleições mais polarizadas das últimas décadas, estes pesquisadores vêm tentando perscrutar como os candidatos à presidência recorrem às redes sociais como um elemento vital para suas campanhas políticas. Desde o advento da internet comercial (1990) e a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) à vida cotidiana contemporânea, pesquisadores vêm tentando mensurar o potencial da internet para a democracia e, nas duas últimas décadas, como a internet vem revolucionando o modo de fazer política.

Segundo Alves (2019) a emergência de novas mídias digitais geraram um redesenho da hegemonia das empresas de comunicação tradicionais e um desarranjo no fluxo informacional da comunicação de massa. Como consequência, está em fluxo um processo de fragmentação das mídias e segmentação das audiências. Ou seja, a informação pode ser produzida e reproduzida por jornais, rádio, TV, mídias independentes, artistas, famosos, influencers, pessoas comuns, seu vizinho, sua tia.

No contexto das eleições 2022, o desarranjo no fluxo informacional se dá quando a informação é produzida não só por candidatos, partidos e mídias tradicionais, mas produzida, reproduzida e potencializada por sujeitos não diretamente ligados à política. Um exemplo: quando celebridades, que têm um poder de falar diretamente ao seu público, se posicionam politicamente, alcançam um público de sua bolha social que pode não se interessar por política, nem acompanhar candidatos na internet, mas que por identificação com a celebridade, acaba seguindo o posicionamento desta.

Nesta reta final, os presidenciáveis estão em evidência nas redes sociais, não apenas em suas redes pessoais, mas de sujeitos que têm se posicionado e dado amplitude à causa dos políticos, tornando a arena política diversa, como pode ser verificado. Esse impulso à participação política na democracia representativa por meio da internet pode ser compreendida como Democracia Digital (GOMES, 2005).

Este artigo busca verificar o posicionamento nas redes sociais dos três candidatos apontados pelo DATAFOLHA com maior intenção de votos: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. A análise verificará o crescimento de público, o quantitativo de conteúdo produzido e as menções aos candidatos nas redes sociais, no intervalo de 17 de setembro a 29 de setembro, comparando com os períodos anteriores analisados e publicados neste blog do Estadão [1] [2] [3] [4].

Tabela 1. Número de seguidores/fãs/inscritos por rede social

P1 – 2 de agosto; P2 – 17 de agosto; P3 – 01 de setembro; P4 – 16 de setembro; P5 – 29 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

No intervalo de 12 dias (16 a 29 de setembro), Lula aumentou seu público em 712.097 seguidores, Bolsonaro em 451.210 e Ciro em 45.384. Considerando que o Brasil tem um público apto a votar de 156 milhões de eleitores [5], a média do público de Bolsonaro representaria 7,9% de eleitores, Lula 2,78% e Ciro 0,72%. Juntos, a média de público dos candidatos representaria apenas 11,4% dos 156 milhões de eleitores em 2022.

Na sequência, é apresentado o quantitativo de conteúdo nas redes sociais dos candidatos. Entende-se como conteúdo as postagens, fotos, vídeos, textos, tweets que o usuário produz/pode produzir em cada rede.

Tabela 2. Conteúdo produzido por candidato por rede social

P1 – Período 1: 19 de julho a 2 de agosto; P2 – Período 2: 3 de agosto a 17 de agosto; P3 – Período 3: 18 de agosto a 01 de setembro; P4 – Período 4: 02 de setembro a 16 de setembro; P5 – Período 5: 17 de setembro a 29 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Como o período avaliado neste artigo (12 dias) é inferior ao intervalo das demais análises (15 dias), será considerada a média diária de conteúdo produzido nas 4 redes sociais. Assim, verifica-se que Ciro segue sendo o candidato que mais produz conteúdo nas redes, aumentando sua média diária de 16,3 postagens para 19,2 postagens em relação ao período anterior. Lula também aumentou o conteúdo diário produzido no intervalo avaliado, de 9,8 para 14,3 postagens. Já Bolsonaro, produziu menos conteúdo diário, diminuindo sua média de 5,8 para 5,6 postagens. Também é possível verificar que Bolsonaro vinha explorando o Facebook no P1 e P2, quando passou a explorar mais o Twitter no P3 e P4. Na atual análise, P5, Bolsonaro voltou a dar mais foco ao Facebook, onde seu público é bastante grande e engajado. Ciro e Lula exploram mais o twitter desde o início das análises, 19 de julho.

Na sequência, apresenta-se o gráfico de menções aos candidatos nas redes sociais.

Gráfico 1. Menções aos candidatos nas redes sociais – 2022

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Menções se referem a publicações envolvendo o nome dos candidatos nas redes sociais, podendo ser positivas ou negativas. Foram investigados eventos ocorridos nos dias de alta menção aos candidatos, nos últimos 12 dias (16 a 29 de setembro).

No dia 23/09, Lula participou de entrevista no Programa do Ratinho, com um alcance de menções de 724.146 neste dia. Na data de 26/09, Lula teve um grande número de menções: 973.867. Nessa data, os resultados da pesquisa IPEC de intenção de votos mostram que Lula foi de 47% para 48% na intenção de votos estimulada em relação à pesquisa da semana anterior, Bolsonaro se manteve nos 31% e Ciro caiu de 7% para 6%. Na internet, repercutiu o nome do candidato petista com hashtags “lulano1ºturno”e mensagens de apoio ao candidato.

Já Bolsonaro alcançou um grande número de menções em 20/09, data em que o presidente discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Além de repercutir nas redes sociais no Brasil, o discurso do presidente reverberou na mídia internacional e seu discurso foi avaliado como propaganda eleitoral por jornais como o The New York Times (EUA), Clarín (Argentina), La Stampa (Itália) e Associated Press (EUA)[6].

Já o candidato Ciro teve um aumento de menções nas últimas semanas nas redes sociais, contudo não foram menções necessariamente positivas. Em 21 e 22/09, circulou pelas redes sociais postagens acerca do “Voto útil”, com postagens voltadas a eleitores de Ciro para que utilizem seus votos de forma estratégica na disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, impedindo que aquele com quem menos se identificam de alcançar o poder, já que Ciro estaria distante dessa disputa em intenção de votos. Após o debate presidencial do SBT, o nome de Ciro voltou a crescer nas redes, nos dias 25 e 26/09, após ser reproduzida nas redes a cena em que cochicha com o candidato Bolsonaro. O episódio fez com que os termos “Cironaro” e “Bolsociro” viralizassem nas redes sociais[7].

Destaca-se nesta análise o dia 29/09, que marcou o número máximo de menções a Bolsonaro e Lula, desde julho. Os nomes dos candidatos repercutiram decorrentes do resultado da pesquisa DATAFOLHA, publicada no fim do dia, apontando o candidato petista com 50% em intenção de votos estimulada, com possibilidade de vencer no 1º turno das eleições. Horas depois, aconteceu o debate presidencial da Globo, que colocou as redes sociais em polvorosa. O debate foi marcado por ofensas, mentiras, troca de insultos, falta de propostas de governo e pela presença inusitada de um candidato padre. Para a educação propôs catequização, debateu sobre o “medo de ir para o inferno”, interrompeu os demais candidatos com um discurso que foge ao debate político. Até mesmo o apresentador William Bonner foi interrompido diversas vezes. Chegou a ser apontado como cabo eleitoral de Bolsonaro e “laranja” por outros candidatos. O evento repercutiu nas redes com postagens de eleitores decepcionados, mas também com muitos memes a respeito do religioso. Ainda sobre o debate, nunca houve um debate com tanto pedido de direito de resposta e na maior parte das vezes o pedido foi negado.

De julho até aqui, considerando as análises das redes sociais dos presidenciáveis feita por estes pesquisadores, e considerando os acontecimentos da vida real e das redes sociais, o mundo real parece se impor, alimentando o conteúdo que repercute nas redes. Foi verificado que todos os picos de menções do período em análise estão relacionados a episódios presenciais envolvendo os candidatos. No entanto, as redes dão amplitude a esses acontecimentos, ecoando o nome dos candidatos e colocando-os ainda mais em evidência, ainda que em tom negativo. Sobre a presença nas redes, produção de conteúdo e número de seguidores, não se percebe grandes alterações no decorrer dos últimos 72 dias. Os dois candidatos líderes continuam inabaláveis e Ciro, ainda que produza mais conteúdo que os demais, não conseguiu alcançar os demais em menções nas redes nem em intenção de votos.

Considerando o recorte analisado nos últimos meses por estes pesquisadores, pode-se verificar que as redes sociais tem contribuído para a participação social, na medida em que políticos perceberam a necessidade de estar inseridos nesses meios, explorando-as cada vez mais e, em contrapartida, por possibilitar um envolvimento de mais sujeitos, seja comentando, curtindo, mencionando assuntos políticos na internet, possibilitando a aproximação entre políticos, partidos e sociedade, ainda que virtual.

Referências e Notas

ALVES, Marcelo Santos. VaipraCuba? A gênese das redes de direita no Facebook. 1. ed. Curitiba: Appris, 2019. v. 1. 213p .

GOMES, WILSON. Internet e participação política em sociedades democráticas. Revista FAMECOS, 58-78. 2005.

[1]Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/correndo-atras-de-votos-o-papel-das-redes-sociais-nas-eleicoes-2022/

[2]Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/foi-dada-a-largada-corrida-eleitoral-nas-redes-sociais/

[3]Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/redes-sociais-em-transe-a-campanha-dos-presidenciaveis/

[4]Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/reta-final-da-campanha-presidencial-o-que-esperar-das-redes-sociais/

[5] Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria

[6]Ver: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62976208

[7]Ver: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/09/26/interna_politica,1398199/cironaro-e-bolsociro-viralizam-nas-redes-sociais.shtml