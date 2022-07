“O Confronto, onças não comem espinafre”, de autoria de Paulo Sandroni, é uma continuação de “Jeromin, memórias de um capataz”, do mesmo autor. A ação se desenvolve durante os anos 1960 especialmente após o golpe militar de 1964, década durante a qual o Brasil torna-se predominantemente urbano.

Personagens imaginários participam do confronto entre militares e grupos de resistência armada. Estes, desiludidos com a conquista do poder pela via eleitoral, e fortemente influenciados pela revolução cubana começam a organizar focos guerrilheiros no campo e na cidade. Os personagens discutem as novas exigências organizativas demandadas pela luta armada. Análises das forças sociais existentes sustentam as decisões sobre a formação da guerrilha e a entrada em confronto direto com os sustentáculos do regime ditatorial: militares e policiais.

Sobre o autor: Paulo Sandroni é economista e professor da FGV – SP e da PUC – SP.