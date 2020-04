O conflito ético associado ao preço de uma vida

Rogério Kaneko é Executivo de TI e aluno do Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade (MPGC) na FGV EAESP

Em vídeo recente o Dr Frederico Porto discorreu sobre alguns conflitos éticos nestes tempos de pandemia e recomendou um aprofundamento no tema através da série Justiça, um conjunto de 24 aulas conduzidas pelo Professor de Harvard Michael Sandel.

Os materiais acima examinam com a lente da filosofia questões muito difíceis, como, por exemplo:

• É possível, ou mesmo necessário, atribuir um preço para uma vida?

• Se sim, qual seria este preço?

• Será que todas as vidas possuem o mesmo valor?

Este tipo de pergunta não possui uma resposta absoluta e deve ser respondido por cada sociedade dentro de um contexto temporal, ou seja, cada país deverá encontrar a sua resposta e ela poderá mudar ao longo do tempo. Evidentemente não haverá consenso em temas tão controversos, mas, ao menos pensando em ambientes democráticos, as respostas deveriam refletir a visão da maioria.

O preço de uma vida

Na engenharia há uma máxima de que 100% de confiabilidade pressupõe custo infinito e, portanto, é uma utopia inatingível. Nenhum edifício é imune a desabamentos, nenhum automóvel é imune a acidentes e nenhum sistema computadorizado é imune a invasões. Há que se falar sobre níveis de confiança para que o custo seja aceitável. O grande desafio, portanto, é encontrar o ponto de equilíbrio entre confiabilidade e custo, sendo que tal equilíbrio altera-se ao longo do tempo. Por exemplo, a taxa de acidentes aeronáuticos que foi aceitável no passado distante é inconcebível para os dias atuais.

Em uma outra frente, o setor de seguros, que tanto contribui para suportar o desenvolvimento econômico e trazer proteção e previsibilidade para indivíduos e empresas, precisa necessariamente atribuir valores monetários a todos os itens segurados, caso contrário não seria possível definir o prêmio a ser cobrado pela apólice. É simples pensar na precificação de bens tangíveis, como imóveis e carros, mas a dificuldade aumenta à medida que o bem torna-se mais intangível, como no caso das obras de arte. No limite, pensando nos seguros de vida, temos que ir ao máximo da subjetividade e “colocar um preço” na nossa própria vida.

A argumentação acima me faz crer que há tempos assumimos que há um preço associado a uma vida humana.

Também penso que, enquanto sociedade, nos comportamos em alinhamento com a ideia de que nem todas as vidas possuem o mesmo valor. Para exemplificar, pense no dilema que um médico intensivista precisa resolver quando há uma sobrecarga da infraestrutura existente. Se há dois pacientes graves e apenas um leito de UTI, este médico precisará decidir quem ficará com este leito e, possivelmente, se uma pessoa tiver mais chances de sobreviver que a outra, a vaga irá para o paciente com melhores chances. Imagino que tomar esta decisão seja algo dificílimo, mas, ainda assim, ela tem uma lógica que, acredito, a maioria apoiaria. Imagine agora que ambos pacientes possuem a mesma chance de sobreviver, porém uma delas é uma jovem mãe com um filho pequeno para criar e a outra é uma idosa de 100 anos. Qual das duas mulheres merece a vaga? Ainda é possível racionalizar a decisão, mas ela é certamente mais difícil que no primeiro caso pois a influência da mesma na vida das pacientes será maior. Comum a estes dois dilemas hipotéticos está a necessidade de atribuir um valor superior a uma das duas vidas em jogo. Não quero entrar em discussões políticas, mas, reforçando este ponto de vista, há que se reconhecer que indivíduos sem água tratada, saneamento, alimentos e cuidados médicos tem uma expectativa de vida menor, o que, em outras palavras, significa dizer que a sociedade atribui à vida deles um valor menor que a dos mais afortunados.

Se você quiser expandir neste tópico, assista a aula 01 (O lado moral do assassinato) e a aula 03 (Colocando um preço na vida) do Professor Sandel.

Saúde e/ou Economia

Temos todos assistido uma discussão que, na sua visão mais radical, coloca como polos opostos e mutualmente exclusivos a Saúde e a Economia. Em resumo há duas visões:

A) Deve-se fazer absolutamente tudo para salvar vidas no presente mesmo que isso possa significar um futuro econômico desafiador, com altos níveis de falência e desemprego que podem talvez descambar para saltos de criminalidade e até convulsão social. Como disse uma autoridade recentemente, “podemos ressuscitar a economia, mas não uma vida”;

B) Deve-se fazer de tudo para preservar o futuro econômico da nação mesmo que isso implique aceitar um aumento da taxa de mortalidade no presente. Esta pandemia não é mais letal e danosa que outros problemas com os quais já convivemos (ex: dengue, malária, criminalidade, etc). Se não tomamos decisões mais radicais por causa destes flagelos históricos porque fazê-lo pelo novo CoronaVirus? Como disse outra autoridade recentemente, “essa pandemia é um exagero”;

Observe que, embutido na articulação destas duas visões há uma discussão sobre qual preço (médio) queremos, enquanto sociedade, atribuir para uma vida.

A teoria da administração informa que uma das maneiras de se resolver dilemas, como o A/B apresentado acima, é encontrar um meio-termo entre os extremos. Outra possibilidade é buscar a separação temporal, onde inicia-se por um dos lados e posteriormente migra-se para o outro lado. Do ponto onde nos encontramos, já sob medidas de distanciamento social, penso que a separação temporal é o nosso único caminho viável. Resta-nos apenas decidir sobre o momento, a velocidade e os critérios para retomada da atividade econômica. A decisão sobre estes critérios está intimamente ligada ao custo total que a sociedade terá que arcar e, portanto, explicitará o preço (médio) que esta mesma sociedade, representada pelos governantes eleitos, atribui para uma vida.

Talvez você também tenha visto argumentos de que devemos enxergar “saúde E economia” ao invés de “saúde OU economia”. Em administração este conceito se chama ambidestralidade e caracteriza-se pela busca simultânea e com mesma intensidade de aparentes opostos paradoxais. Este é o caso, por exemplo, da busca das empresas por sucesso simultâneo em eficiência operacional e inovação. Este estado ambidestro é muito difícil de ser atingido porque, entre outros motivos, as escolhas viáveis, disponíveis para uma empresa em um determinado momento, dependem da posição onde ela se encontra e esta posição depende da sequência de decisões passadas que a trouxeram ao seu estado atual. Para exemplificar, se uma empresa decidiu no passado que todos os seus funcionários teriam desktops ao invés de laptops, não é viável para a mesma pedir que todos os seus funcionários adotem o home-office e, ainda por cima, mantenham a produtividade durante uma quarentena. Como ela não se preparou anteriormente, a opção de colocar os funcionários em home-office simplesmente não existe. De forma análoga, penso que a opção por “muita saúde e, simultaneamente, muito desempenho econômico” não é viável no curso desta pandemia pois, igualmente, não nos preparamos para isso resolvendo questões como, por exemplo, a alta taxa de desemprego, a baixa eficiência do estado e a limitada poupança interna.

Sairemos mais fortes

Possivelmente todos já ouviram que “mar bravo é que faz o bom marinheiro” e, de fato, muitos têm pensado nesta pandemia como uma oportunidade para aprendermos mais sobre nossa sociedade, nossos políticos e o quanto queremos valorizar a vida humana. Neste momento de crise, o foco precisa ser no CoronaVirus mas, depois que superarmos esta guerra, seria muito bom ver um foco maior na parte básica da saúde. Se eu pudesse apontar apenas um alvo, este seria a universalização do fornecimento de água potável e saneamento básico. Mesmo alavancando parcerias público-privadas, é fato que esta iniciativa implicará em custos importantes para a sociedade, porém, se nos indignamos com as mortes associadas ao Covid-19, como não lutar contra um mal histórico que também gera muito sofrimento e para o qual conhecemos a cura?