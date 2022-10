O canteiro de obras do golpe

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração (UFBA); Pesquisador FGV – EAESP

O canteiro de obras para um possível golpe antidemocrático por parte do atual presidente foi pensado ainda quando o mandatário não havia nem tomado posse. Um filho seu dizia que só precisaria de um cabo e de um soldado para fechar o STF. É chover no molhado dizer do pedigree autoritário e ditatorial de Bolsonaro. Embora eleito pelas regras democráticas, não perdeu oportunidade para atacar a democracia, mormente na figura exata do STF, que tem representado o baluarte institucional para impedir a realização de seus delírios ditatoriais.

Em alguns momentos ao longo de seu mandato, o desejo golpista do ex-capitão se manifestou mais intensamente, como no Sete de Setembro do ano passado, não reeditado neste ano. Em outros momentos em que colocava muita gente nas ruas seguindo as motociatas do presidente, isso despertava nele uma sensação que ali estava todo o povo brasileiro e que teria sido ele ungido pela luz divina para realizar uma suposta santa missão salvacionista. Jair Bolsonaro aciona um sinal de mistura militar e religiosa para se dizer um ser com uma missão superior, logo ele, um falso religioso, um religioso de conveniência.

Assim, vimos e temos visto um canteiro de obras do golpe instalado e dando passos, os quais, para muitos, são imperceptíveis ou não se percebe a dimensão real que representam. Esses primeiros passos bebem na metodologia da construção de autocracias, em que instituições são flageladas para perderem suas funções e deixarem de cumprir seus papéis. Tudo isso se dá dentro da ordem democrática, de forma lenta, granular e contínua. O modus operandi obedece ao seguinte: substituição de dirigentes de instituições que não guardam sintonia com os desejos do Palácio do Planalto por outros alinhados a ele. Uma segunda estratégia é deixar as instituições anêmicas, carentes de recursos financeiros, paraimpedi-las de cumprir suas atividades cotidianas.

Isso tem se evidenciado mais claramente na área ambiental, que inclui desmatamento, queimadas, garimpo principalmente em áreas proibidas, como reservas ambientais e de povos indígenas, contrabando de madeira e de metais. Assim, muitas vezes, quando se diz que, apesar dos pesares, as instituições estão funcionando, isso não é verdade, pois instrumentos de punição já não estão funcionando. E Bolsonaro vai tecendo sua tarefa de provocar a erosão do Estado em muitos departamentos nos quais está presente sua visão de destruição.

Pari passu, com essas medidas, há outras, como a liberação de armas para os CAC em quantidades absurdas, o que certamente levanta suspeitas sobre as motivações genuínas por trás da decisão. É apenas para auto-defesa e esporte ou armam a população para a ocasião de um possível golpe? Quando o Presidente Sarney criou a figura dos “Fiscais do Sarney” para enfrentar a hiperinflação que assolava o País, um cidadão voluntarista no Rio Grande do Sul chamou para si a responsabilidade e fechou um supermercado. Os “fiscais do Bolsonaro”, caso venham a existir, não devem cometer esse ato prosaico, estarão armados a bem de um golpe antidemocrático, não gastarão a saliva para argumentar, ouvir os outros, mas para a execução, armados até os dentes.

Pode-se, porém, perguntar se, dado esse objetivo, e se algumas instituições já não estão funcionando adequadamente, por que o golpe ainda não foi dado? Primeiro, as hostes governistas seguramente chegaram à conclusão de que um cabo e um soldado não eram suficientes para tomar o STF, as motociatas, por mais que vitaminadas por sujeitos encorpados e ruidosos, não representam o povo brasileiro em geral, longe disso, aliás. Por outro lado, respostas seguras por parte do Judiciário e de organizações da sociedade civil deram um balizamento para as ações do senhor presidente da República.

A pandemia representou um abrigo de proteção ou de esconderijo para Jair Bolsonaro. Sua prevaricação no tocante à compra de vacinas, seu negacionismo, acabaram blindadas pela dupla Aras/Lyra, que impediram qualquer tentativa de impeachment. O primeiro no comando da Protetoria Geral do Presidente, e o segundo aboletado na Presidência da Câmara, dirigindo o tráfego das emendas. Enfim, dois gatekeepers de peso. A aliança formada com o Centrão, além dos aspectos deletérios que essa bancada política normalmente faz, trouxe uma outra face nunca antes vista na cena política brasileira, o Orçamento Secreto. Também chamado de Secretão ou Bolsolão, ele pode representar o maior assalto ao Estado, jamais visto neste espoliado país.

Os fins são escancaradamente eleitoreiros, como tantas outras medidas adotadas agora no intervalo entre os dois turnos, com decisões na área financeira voltadas para as populações mais pobres de forma açodada, sem qualquer estudo de existência de cobertura financeira para sustentação dessas propostas. De forma explícita, é tudo pelo voto do eleitor, mesmo que este seja enganado(a). De qualquer modo, vale trazer a questão novamente: por que o golpe não foi dado? Seria hora de relaxar entendendo que não acontecerá? Ledo engano.

O canteiro de obras do golpe continua implantado e trabalhando. Um exemplo aberrante disso é a ausência de resposta do Ministério da Defesa sobre a fiscalização de urnas no primeiro turno. Passados mais de 10 dias, a Defesa ainda não apresentou o relatório desse trabalho, tendo inclusive já sofrido cobrança por parte do TCU e, agora, também do TSE, uma situação seguramente constrangedora para o Ministério e a Arma. Esse canteiro de obras pode criar caos e insegurança, há um passo curto para a violência e a quebra da ordem democrática.

Assim, os dias que se seguem deverão ser de vigília constante por parte do STF, TSE, Ministério Público, PF, imprensa (jornais, rádio e TV), mídias sociais, organizações da sociedade civil, entidades de classe e pela sociedade brasileira, de modo a coibir os arroubos autoritários dos que querem implantar a cizânia na Nação brasileira, amante da ordem e do progresso para todos e das instituições democráticas. A questão que está na pauta da Nação é se Jair Messias Bolsonaro aceitará o resultado caso lhe seja desfavorável, ainda mais considerando que o resultado deve ser apertado, pelo que informam as mais variadas pesquisas. Ou anunciará que “pintou um clima” de golpe?