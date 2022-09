O brasileiro tem seus direitos políticos assegurados?

Pedro Nascimento, Cientista Político, Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde desenvolve pesquisas sobre transparência, accountabilty, democracia e políticas públicas

As eleições são o principal argumento que diferencia um regime democrático dos demais. Porém, segundo a teoria política contemporânea, não basta a realização de eleições; é necessário que elas sejam livres, igualitárias, inclusivas, competitivas e decisivas, visando ao seu fortalecimento e transparência.

O sufrágio é considerado livre quando os eleitores têm suas escolhas políticas e partidárias respeitadas, sem medo de sofrer algum tipo de repressão ou de ser constrangido por outros eleitores, líderes partidários ou políticos. Para além disso, é necessário que seja resguardado o direito de manifestar suas pretensões e posições políticas.

Por sua vez, o pleito eleitoral só pode ser considerado igualitário quando todos os votos são computados de forma igual e sem possibilidades de ocorrência de fraudes. Esse critério leva em conta o princípio de que todos somos iguais, independente de raça, cor, orientação sexual, religião, questão financeira ou preferência política. A partir do critério da igualdade, podemos pensar no princípio das eleições inclusivas, em que todos os cidadãos devem ter o direito de votar, de se candidatar a cargos eletivos, de ter assegurada a liberdade de expressão e de organização, além de ter direitos a outras liberdades e oportunidades garantidas em lei.

Em relação à competitividade eleitoral, ela permite que o cidadão tenha a oportunidade de votar ou não nos candidatos que estão concorrendo a cargos públicos, como também ter a opção de votar em branco ou nulo, manifestando assim suas preferências ou insatisfação com o cenário político. Nesse sentido, a competitividade beneficia o eleitor, por apresentar a ele várias oportunidades de escolha.

Por último, o pleito é considerado democrático quando é decisivo em vários pontos. Primeiro, que os vencedores devem assumir os cargos governamentais para os quais foram eleitos. Segundo, que os governantes possam tomar decisões com base nos cargos para os quais foram empossados. E, terceiro, que os funcionários eleitos possam concluir seus cargos dentro do prazo estabelecido para seu mandato, sem possibilidades de ser interrompido por meio de golpe.

No Brasil, durante o período eleitoral de 2022, alguns eventos vêm acontecendo, fazendo-nos refletir se de fato temos nossos direitos políticos assegurados.

Esse panorama é apresentado nos dados da pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) e divulgado no dia 15/09. Segundo a pesquisa, 67,5% da população afirmaram ter medo de serem agredidos fisicamente por causa de suas escolhas políticas ou partidárias. Outra informação preocupante diz respeito aos dados divulgados na última quinta-feira, também pelo Datafolha, os quais destacam que 40% da população acreditam que pode haver atos de violência no dia das eleições e que, por isso, 9% dos eleitores pensam na possibilidade de não comparecerem às urnas.

A violência política se tornou uma triste realidade no Brasil. Dados do Varieties of Democracy (V-Dem) mostram que, desde 1900, o país vive a triste realidade da violência política, e, mesmo em períodos democráticos, esse problema ainda não foi superado, pelo contrário, os casos de violência política vêm crescendo desde 2010, alcançando patamares extremamente preocupantes em 2021. Segundo o V-Dem, em 2021, o Brasil registrou um total de 3.848 casos, sendo esses números parecidos com os registrados em 1900, quando aconteceram 3.921 casos de atrocidade política. Nesse quesito, fica evidente que estamos regredindo em termos de direitos políticos.

Essa assustadora realidade nos mostra que o brasileiro não tem assegurado o direito de escolha e de manifestação, comprometendo, assim, o princípio da liberdade política. Vale destacar que o sufrágio só é considerado livre quando os eleitores têm suas escolhas políticas e partidárias respeitadas, sem medo de sofrer algum tipo de repressão ou de ser constrangido.

Outra peripécia que tem chamado a atenção dos brasileiros é o discurso de algumas personalidades políticas tentando colocar em xeque a confiabilidade e transparência do processo eleitoral. Tais personalidades têm afirmado constantemente que as eleições são passíveis de fraudes e que seu resultado pode ser alterado, levando a acreditar que o desfecho do sufrágio só será aceito caso seu partido chegue a lograr êxito. Vale destacar que o sistema político brasileiro tem sido constantemente atualizado, no sentido de evitar quaisquer tipos de fraudes e garantir lisura do processo. As urnas têm se mostrado eficientes no processo de votação e de apuração dos votos. Além disso, até hoje, não foi comprovada evidência de fraudes que venham colocar em xeque os resultados das eleições.

Diante disso, fica evidente que ainda existem fragilidades em nosso sistema democrático, e que estas precisam urgentemente serem superadas. A falta de liberdade política, a violência política que está escancarada na sociedade, a possibilidade de não aceitação dos resultados das urnas, discursos de ódio, intolerância política, o constrangimento as instituições políticas, são questões que mostram à sociedade o quanto regredimos democraticamente e o quão longe estamos de garantir à população brasileira os direitos políticos, sociais e civis, que são caros à democracia.