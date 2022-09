O bicentenário da espera

Guadalupe Marcondes de Moura, Fonoaudióloga com Especialização em Audiologia Educacional pela Faculdade de Medicina da USP , Mestrado em Ciências da Reabilitação: Comunicação Humana, pela Faculdade de Medicina da USP e Doutorado em Educação Especial (ênfase na pessoa surda), pela Faculdade de Educação da USP

Belíssimo o nosso Hino da Independência! A realidade, porém, se impõe à linda composição. Nossa independência ainda não foi alcançada. Nossa “brava gente” nunca esteve livre dos grilhões, nem na época dos portugueses e nem agora – que interessados espúrios, se revezando há 200 anos, continuam a mandar e desmandar com o auxílio de bancos, da politicagem (importante diferenciar de política!) e de todos os demais mecanismos que mantêm a população na ignorância ou na ilusão.

O Brasil está muito longe de ser uma “mãe gentil”. Nosso país não sabe ser justo e igualitário com todos os seus filhos. A maioria dos brasileiros sofre, padecendo de fome, de sonho, de riso, da falta de saúde, de conhecimento, de paz.

Convocados, diariamente, a uma vida de trabalho servil, cumpridores do dever como bons cidadãos brasileiros, vêem negada a dignidade da própria cidadania – do direito básico de viver e ser feliz. A esse trabalhador brasileiro é reservado o direito de sobreviver.

A indústria da exploração os convenceu de que, acima de tudo, devem ser eficientes para garantir a manutenção dos privilégios de poucos. Um salário, normalmente muito aquém do merecido, é pago para selar a sina de alguém que se sentirá agradecido por poder comprar uma televisão em 12 vezes. Esses são os felizardos que não estão desempregados, que neste momento assistem de seus sofás, também pagos à prestação, o desfile de 7 de setembro, com olhos marejados, em genuína emoção. Há ainda os brasileiros na informalidade, à margem do emprego com carteira assinada, mas também parte da força motriz na máquina de moer gente.

Símbolos, como nossa bandeira, por exemplo, assim como nossos hinos, são importantes quando unem a nação em um objetivo comum e benéfico para todos. Mas, se não representam a verdade, convertem-se em subterfúgios para despertar um falso orgulho de sermos o que não somos.

Que nesse 7 de setembro a palavra de ordem seja a reflexão para a ação, pois a luta por um país livre de tanta iniquidade está longe do seu fim. Que a mão mais poderosa seja, realmente, a nossa – o povo. Que possamos nos lembrar de não temer as “ímpias falanges que apresentam face hostil” – essas que há mais de duas décadas, decidem sobre como vamos viver e morrer. Que possamos acreditar que nossos destinos estão em nossas tomadas de consciência (inclusive de classe!), certos de que nossos corações e nossos braços unidos são, sim, as muralhas do Brasil.

Guadalupe Marcondes de Moura, Docente e Coordenadora da disciplina de Audiologia Educacional da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP, Coordenadora do Laboratório de Estudos Fonoaudiológicos em Atipias da Língua de Sinais – LEFALS