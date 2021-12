Novo federalismo brasileiro, consórcios estaduais e o Consórcio Nordeste

Guilherme Pestana Brom, estudante do curso de graduação de Administração Pública (FGV – EAESP)

Eduardo José Grin, Doutor em Administração Pública e Governo (FGV – EASP), Professor da FGV – EAESP e Pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV (FGVceapg)

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o debate sobre descentralização e federalismo passou a ganhar mais força no Brasil. A partir deste marco, grande parte dos trabalhos acadêmicos começam a tratar o desenho do federalismo como algo intrinsecamente ligado à noção de descentralização. No entanto, se a Constituição criou dispositivos favoráveis à descentralização, o mesmo não aconteceu com a implementação de mecanismos incentivadores da cooperação entre os entes federativos, sobretudo os municípios. Nesse cenário, passou a surgir a necessidade de que Estados e municípios criem consórcios entre si, o que veio a se materializar com a chamada Lei dos Consórcios Públicos promulgada em 2005.

Primeiro, é preciso entender a importância da criação de consórcios públicos no caso brasileiro. O Brasil é um país de dimensões continentais e marcado por fortes desigualdades regionais. Logo, existem dificuldades de implementação de políticas públicas, levando em conta as diferentes capacidades de gestão, técnica e financeiras entre entes de diferentes níveis federativos. Em outras palavras, a descentralização por si só parece não dar conta das complexidades do cenário brasileiro: é necessário também que Estados e municípios cooperem entre si para suprir a carência de políticas públicas que vivemos hoje.

As cooperações entre entes subnacionais existem, pelo menos, desde a década de 1960 no Brasil. No entanto, até pouco tempo atrás, tais associações estavam restritas ao nível municipal. As experiências de consorciamento intermunicipal têm sido avaliadas de maneira positiva pela literatura acadêmica.

Dentre os principais motivos para o consorciamento levantados pela literatura, três são aqui ressaltados. O primeiro é o aumento no poder de realização, ou seja, municípios ou Estados consorciados passam a realizar ações que seriam inacessíveis se atuassem sozinhos, como a aquisição em conjunto de equipamentos de alto custo, por exemplo. O segundo, e talvez o mais importante, é a economia de escala. Isto é, entes consorciados, ao comprarem bens juntos, em grandes quantidades, pagam menos e economizam recursos. Por fim, há um aumento na transparência. Quando determinado assunto passa a ser de interesse regional, há uma tendência de aumento na fiscalização dos entes envolvidos e da sociedade, por meio das Câmaras de Vereadores, no caso dos consórcios intermunicipais, e das Assembleias Legislativas, em se tratando de consórcios interestaduais.

Quanto aos consórcios entre os Estados da federação, tema de interesse deste artigo, o início de sua implementação é bem mais recente. Somente em 2015 foi criado o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, o primeiro do país. No entanto, o consórcio interestadual de maior destaque no cenário brasileiro atualmente é o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, ou simplesmente, Consórcio Nordeste.

A região Nordeste é carente em indicadores de várias dimensões quando comparada com as demais regiões, sobretudo com Sul e Sudeste. Além disso, vários dos Estados nordestinos também apresentam índices inferiores aos da maior parte dos demais Estados brasileiros, em um número considerável de indicadores, como desigualdade e mortalidade infantil, a título de exemplo. Sendo assim, a desigualdade comparada com muitos Estados da região reforça a importância de buscar o consorciamento como forma de compensar carências e falta de recursos para lidar com demandas das sociedades.

Nesse cenário, surge o Consórcio Nordeste, em julho de 2019, composto pelos nove Estados da região. Além do objetivo central de promover um desenvolvimento sustentável para a região, o Consórcio nasce com dois propósitos principais: ser uma ferramenta de gestão e um articulador de pactos. Mais adiante, será mostrado um exemplo da atuação do Consórcio enquanto ferramenta de gestão (compras conjuntas) e articulador de pactos (Câmaras Temáticas).

A estrutura organizacional do Consórcio é bastante enxuta. Os nove governadores dos Estados membros compõem a Assembleia Geral, instância máxima do Consórcio. O Presidente do Consórcio é eleito pelos representantes dos Estados consorciados para um mandato de um ano. Atualmente, este cargo é exercido pelo governador Wellington Dias do Piauí. A Secretaria Executiva coordena e auxilia os projetos desenvolvidos pelo Consórcio.

A atuação do consórcio acontece em diversas frentes, das quais três principais serão destacadas: as compras conjuntas; paradiplomacia e missões internacionais; e as Câmaras Temáticas e o Comitê Científico. Todas as ações do Consórcio são registradas nas resoluções que são publicadas no site.

Comprar bens conjuntamente consiste em uma importante ferramenta de gestão e é uma das ações mais vantajosas possíveis de serem feitas dentro de um consórcio público. O Consórcio Nordeste realizou três compras conjuntas. A primeira delas adquiriu alguns tipos de medicamentos de baixa complexidade destinados aos sistemas públicos de saúde dos Estados. Nessa primeira compra, o Consórcio apenas coordenou, ou seja, organizou a execução. Cada Estado aderiu à compra conforme sua necessidade e o processo foi conduzido pelo Estado da Bahia. Essa compra, segundo a SECOM-PB, foi uma compra de 118 milhões de reais que, se fosse realizada sem o auxílio do Consórcio, seria de 166 milhões de reais. Com efeito, foram economizados aproximadamente 48 milhões de reais aos cofres públicos.

Já a segunda compra, não foi tão exitosa. O Consórcio foi vítima de um calote. Trata-se de uma compra de 300 ventiladores junto à uma empresa chinesa, na qual o Consórcio foi vítima de uma fraude e foi obrigado a entrar na justiça contra a empresa para o ressarcimento dos recursos. Dessa vez, o Consórcio executou a compra, ou seja, recebeu dinheiro dos Estados para realizar a compra.

Para encerrar o assunto das compras, é importante mencionar uma terceira que o Consórcio iria coordenar, e que teve um grande alcance midiático. Trata-se da compra de 37 milhões de vacinas Sputnik-V junto ao Fundo Soberano Russo, objeto também dos contatos estabelecidos no âmbito da paradiplomacia implementada pelo Consórcio. De acordo com o presidente do Consórcio, a compra foi suspensa devido à falta de uma licença excepcional de importação e à não inclusão da vacina russa no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Como fruto das ações de paradiplomacia levadas a cabo pelo Consórcio Nordeste temos a missão que em 2019 levou os Governadores da região a três países europeus, França, Itália e Alemanha, durante cinco dias. Nesta missão ocorreram reuniões com empresários locais, membros dos governos locais e com organismos multilaterais de financiamento. O objetivo da missão foi apresentar o Nordeste e suas possibilidades de investimentos e seus resultados positivos produzem efeitos até hoje.

Para entender o Consórcio enquanto articulador de pactos, o modelo das Câmaras Temáticas é o melhor exemplo. Essas estruturas são órgãos apenas consultivos e que não possuem poder sobre os Estados. Todavia, são fóruns nos quais promove-se a integração entre os Estados associados através da disseminação de boas práticas de gestão e políticas públicas sobre determinado tema.

Explicando melhor: após definido o tema da Câmara Temática, o Presidente do Consórcio inicia o diálogo com os governadores dos Estados para procurar o governador patrocinador da Câmara Temática. O objetivo é encontrar algum Estado que tenha afinidade e/ou boas práticas de políticas públicas e gestão associadas ao tema em questão. Em seguida, definem-se os membros que farão parte da Câmara Temática, geralmente com representantes de todos os Estados da região e da Secretaria Executiva do Consórcio. Finalmente, definem-se as metas e os objetivos a partir dos quais serão desenvolvidos os planos de trabalho.

Assim, o objetivo das Câmaras é aprofundar a compreensão sobre determinado tema cujos resultados foram exitosos em algum Estado nordestino, visando reformular as ações para que possam ser implementadas nos demais entes consorciados, respeitando as peculiaridades de cada Estado. Atualmente, o Consórcio conta com 18 Câmaras para os mais variados temas. Vale frisar que tais estruturas são extremamente inovadoras no cenário do consorciamento público brasileiro.

A atuação do Consórcio enquanto articulador de pactos, no entanto, vai além do modelo das Câmaras Técnicas. Outra atuação importante ocorreu no “Programa Nordeste Acolhe”, em que o Consórcio agiliza a adoção de órfãos cujos pais faleceram em decorrência da COVID, que vem acompanhado de um auxílio financeiro promovido para essas crianças, através dos governos estaduais. Mais uma ação que deve ser mencionada é a criação de um comitê de crise com os nove Estados nordestinos para compartilhar informações sobre os crimes ambientais nas praias nordestinas.

O último grande ato realizado digno de nota é a criação do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste (C4NE). Ao contrário do Governo Federal, o Consórcio criou um comitê de crise para atuar como uma central de informações, relativas a pandemia, obtidas junto aos Estados membros. A partir de sua instalação foi possível realizar um acompanhamento da evolução da pandemia, e traçar diretrizes baseadas em conhecimento científico, para a tomada de decisões dos Estados no combate à pandemia.

Dentre as ações desenvolvidas pelo Comitê, destaque para o desenvolvimento de um aplicativo de georreferenciamento (Monitora COVID-19) desenvolvido pela Secretaria da Saúde da Bahia que permite localizar as regiões de maior contágio com uma precisão de 200 metros. A partir das informações geradas pelo aplicativo, o Comitê passou a recomendar uma consulta de telemedicina para os pacientes classificados como de maior risco. Segundo um dos criadores do Comitê, Dr. Miguel Nicolelis, 159.089 consultas foram realizadas com esses pacientes.

Ademais, o Comitê Científico emitiu, ao longo do tempo, diversos boletins com recomendações baseadas no estudo de números de algumas cidades da região. Recomendou, por exemplo, o lockdown para São Luís, Fortaleza e algumas áreas de Recife. Após a melhora nos números destas cidades, replicou tal recomendação para outras cidades que apresentavam condições preocupantes, como Campina Grande (PB), Arapiraca (AL) e Mossoró (RN).

Resumindo, o Consórcio Nordeste apresentou resultados efetivos e inovadores tanto no ineditismo das Câmaras Temáticas para a articulação de políticas públicas de maneira coordenada, através da disseminação de boas experiências em cada Estado, quanto na economia de escala em compras conjuntas. Nesse sentido, vem atuando nas duas frentes que se propôs: na articulação de pactos e como ferramenta de gestão.

Além disso, o Consórcio fornece diretrizes, baseadas no conhecimento científico, para os gestores da região Nordeste no combate à pandemia do coronavírus, em um cenário de inação e de negacionismo científico do governo Bolsonaro. As conquistas do Consórcio Nordeste neste curto espaço de tempo desde a sua criação mostra a importância de iniciativas como esse instrumento para qualificar a cooperação federativa entre os Estados. São modelos como os consórcios que auxiliam no fortalecimento da descentralização, em linha com o pacto constitucional de 1988, para suprir a carência de políticas públicas federais na qual o país se encontra imerso.