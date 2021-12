No percurso das emendas parlamentares, como se caracteriza o destino educação?

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da Escola de Administração (EA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É líder do Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos Contábeis e Financeiros e membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Denise Ribeiro de Almeida, Doutora em Administração (UFBA). Professora Associada da Escola de Administração (EA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É vice-líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

A alocação e a distribuição de recursos são duas clássicas funções da política orçamentária que no nosso entendimento devem estar interconectadas quando se pensa a respeito da provisão do serviço público de educação. Integrante da categoria de bens denominados por semipúblicos – ou meritórios – pela lente da teoria das finanças públicas, a educação é um daqueles que, embora passíveis de serem explorados pelo setor privado, têm a sua produção parcial ou total pelo setor público justificada pelo fato de gerar importantes benefícios sociais e externalidades positivas.

Foi com essa compreensão que o artigo em tela visou fornecer um breve diagnóstico, na perspectiva da dimensão econômico-financeira, dessa específica política pública na destinação das emendas dos parlamentares federais. O período observado ficou restrito a 2017-2021, sendo utilizados os valores nominais empenhados constantes no Portal da Transparência [1].

Justifica-se esse foco porque é de se esperar que durante o ciclo orçamentário essa política seja digna da atenção dos agentes que receberam da sociedade, quando do processo eleitoral, a delegação para o desempenho dessa função. Todavia, espera-se que esse cuidado seja ainda mais contundente no momento chave da escolha dos gastos públicos prioritários, qual seja o da apreciação e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). Isso porque também é nessa fase do ciclo orçamentário que Senadores e Deputados podem lançar mão das emendas parlamentares para viabilizar ações que dizem respeito à educação.

Entende-se aqui as emendas parlamentares como um dos instrumentos que formalmente concretiza a participação do Congresso Nacional na elaboração do orçamento anual, uma vez que no Projeto da LOA (PLOA) encaminhado pelo Poder Executivo há reservas para atendimento de emendas de execução obrigatória segundo o autor da iniciativa, parlamentar ou bancada estadual [2]. Inicialmente apresentamos, por meio do gráfico 1, os percentuais de distribuição das emendas parlamentares por área de atuação.

Gráfico 1. Emendas parlamentares distribuídas por área de atuação

Fonte: elaborado a partir de dados do Portal da Transparência [1]

Observa-se no gráfico 1 que nos cinco períodos evidenciados a política Educação recebeu volumes de recursos bem inferiores quando comparada às políticas de Saúde e Urbanismo, bem como à designada como “Outros”. Também recebeu menos que a de Agricultura nos exercícios de 2017, 2018 e 2021, e que a de Transporte em 2017. Do exposto, depreende-se, a partir da canalização dos recursos por meio das emendas, que a educação não tem sido um dos destinos mais priorizados pelos nossos parlamentares. Estas observações podem ser corroboradas a partir dos dados do gráfico 2.

Gráfico 2. Evolução das emendas na área de Educação

Fonte: elaborado a partir de dados do Portal da Transparência [1]

No gráfico 2, onde se revelou o retrato do comportamento dos recursos destinados à educação no período analisado, vê-se que a evolução observada em 2019 sequer foi mantida nos anos subsequentes. A destinação dos recursos a partir de 2020 reduziu e praticamente retornou ao patamar de 2018 no atual exercício. Nesse ponto, parece-nos importante conhecer a destinação mais detalhada desses recursos por subfunção da educação. O gráfico 3 expõe o que foi constatado.

Gráfico 3. Evolução das emendas por subfunções da Educação

Fonte: elaborado a partir de dados do Portal da Transparência [1]

Como se vê, exceto por 2018, o nível básico é o que tem sido prioritário na destinação desses recursos. Convém esclarecer que de acordo com a Lei Federal n. 9.394/96 [3], que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), a educação brasileira é dividida em apenas dois níveis: a Educação Básica e o Ensino Superior, sendo que a Educação Básica compreende (i) a Educação Infantil; (ii) o Ensino Fundamental e; (iii) o Ensino Médio. Já o Ensino Superior abrange os cursos de: (i) graduação; (ii) pós-graduação; (iii) extensão e (iv) sequenciais. Integram esses níveis ainda as seguintes modalidades: Educação Especial, Educação a Distância, Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena.

Apresentamos essa divisão do ensino porque pode chamar a atenção o fato de, no gráfico 3, a educação infantil, por exemplo, aparecer separada da educação básica, já que é parte integrante desse nível. Esclarecemos que isso ocorre primeiro porque o parlamentar pode pormenorizar para qual nível e/ou modalidade da educação será destinado o recurso da emenda apresentada e, em segundo, porque é assim que o Portal da Transparência evidencia.

Em face do exposto, e em resposta ao que se indagou no título do artigo, uma das conclusões que se pode tirar dos dados analisados é que a educação se constitui em um dos destinos dos recursos provenientes das emendas. Todavia, está longe de ser reconhecida como uma das funções mais priorizadas pelos nossos parlamentares. A outra é que, no que se refere às subfunções, o nível básico de ensino tem sido a preferência alocativa dos parlamentares.

Notas

[1] BRASIL. Emendas parlamentares. Portal da Transparência. Disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/emendas?ano=2017 Acesso: 28 dez. 2021.

[2] SACRAMENTO, A. R. S. Orçamento das Universidades Federais para 2022, reivindica, sociedade! Estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/orcamento-das-universidades-federais-para-2022-reivindica-sociedade/ Acesso em: 28 dez. 2021.

[3] BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 28 dez. 2021.