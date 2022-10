Neutralidade estratégica e baixa rejeição: o xeque mate de Raquel?

Ernani Carvalho, Professor Associado IV do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Visiting Research Associate at the Latin American Centre and Brazilian Studies na Universidade de Oxford, 2021/2022. E-mail: ernani.carvalho@ufpe.br

Dalson Figueiredo, Professor Associado I do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford, 2021/2022. E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

Josias de Paula, Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). E-mail: josias.vicente@ufrpe.br

A atual eleição para o governo de Pernambuco apresenta várias novidades. A primeira delas é o protagonismo de candidaturas femininas. Nunca na história do nosso estado, tivemos uma mulher concorrendo no segundo turno, agora temos duas. A outra peculiaridade diz respeito ao nível de competição política. Sem dúvida é o pleito mais concorrido da história política eleitoral de Pernambuco. Marília Arraes (23,97%) terminou na frente, seguida de perto por Raquel Lyra (20,58%). A diferença entre o terceiro colocado, Anderson Ferreira (18,15%), e Danilo Cabral (18,06%), que ficou na quarta posição, foi de apenas 0,09%. A distância entre o candidato do PSB e Miguel Coelho (18,04%) foi ainda menor, 0,02%. Considerando todas as disputas subnacionais em 2022, tivemos o pleito mais concorrido em linha reta, para usar uma expressão local (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Votos válidos no primeiro turno da eleição para o governo de Pernambuco (2022)

Fazendo uma conta de padaria, Marília Arraes e Raquel conquistaram 44,55% dos votos válidos no primeiro turno, o que significa que 55,45% das manifestações foram direcionadas a outros concorrentes. Uma pergunta natural, então, é questionar para onde vai essa parcela de preferências que nem escolheu a candidata 77, nem selecionou a candidata 45? Neste artigo, desenvolvemos um exercício teórico que consiste na redistribuição simulada dos votos restantes (aqueles que nem foram direcionados à candidata do Solidariedade, nem foram conquistados pela postulante do PSDB). O Gráfico 2 ilustra a expectativa de votos válidos em Marília Arraes diante de diferentes níveis de transferência (de 10% até 90%) do estoque de votos restantes (55,45%).

Gráfico 2 – Expectativa de votos válidos em Marília Arraes no segundo turno de 2022

Para ser a primeira governadora de Pernambuco, Marília Arraes precisa manter a sua votação e angariar, pelo menos, 47% do estoque de votos restantes (ver linha vertical vermelha). Dessa forma, considerando nove cenários de transferência (10% até 90%), a candidata do Solidariedade venceria em cinco oportunidades. O Gráfico 3 reproduz essa análise para Raquel Lyra.

Gráfico 3 – Expectativa de votos válidos em Raquel Lyra no segundo turno de 2022

Para Raquel, os resultados da simulação indicam um cenário mais adverso, já que ela precisaria conquistar pelo menos 54% dos votos restantes para sair vencedora. Dos nove cenários possíveis de transferência, a candidata do PSDB ganharia em quatro oportunidades (60%, 70%, 80% e 90%). A essa altura o leitor deve estar se perguntando: sim, mas como definir exatamente qual será a taxa de transferencia? Como argumentamos recentemente , desconhecemos procedimentos técnicos capazes de aferir isso de maneira confiável. Apostamos então na análise de conjuntura.

Nesta eleição a concertação das cinco candidaturas competitivas serão decisivas para o resultado final. Este fato estava dado desde a consolidação do cenário eleitoral no primeiro turno. Dois fatores corroboram para tanto, primeiro a diferença entre as duas candidatas vencedoras (3,39%) e o alto estoque de votos das candidaturas perdedoras no primeiro tempo do jogo eleitoral (55,45%). O segundo fator relevante é que a estratégia das candidatas vencedoras, desde o início, foi bifurcada no que toca à nacionalização da eleição em Pernambuco. Enquanto a candidatura do Solidariedade apostou na vinculação à imagem do Ex-Presidente Lula, a aposta tucana se blindou da disputa e vem trazendo o debate para o tabuleiro local.

O caso de Pernambuco parece fazer eco com o do Rio Grande do Sul. No estado sulista, o candidato do PSDB, Eduardo Leite, mantém a neutralidade no segundo turno. Com tal estratégia, Leite tem conseguido virar o jogo, segundo levantamentos últimos, e provavelmente vencerá seu oponente Onyx Lorenzoni, candidato ligado umbilicalmente ao bolsonarismo. Em Pernambuco, Raquel Lyra adota também a postura da neutralidade, esforçando-se por isolar a disputa local da eleição nacional. A escolha obedece a um cálculo político simples e aparentemente tem sido exitosa. Aos fatos.

Desde o primeiro turno Marília Arraes apela para seu vínculo com o ex-Presidente Lula, tentando-se mostrar como candidata do presidenciável mais forte no estado. No segundo turno a ligação está ainda mais evidente, pois Lula participou de comício ao lado de Marília, com imagens fartamente reproduzidas na campanha. Enquanto isso, por cálculo, repitamos, Raquel permanece neutra e não declara seu voto para presidente. As estratégias cruzadas fazem com que os eleitores de Bolsonaro em Pernambuco se encontrem muito mais confortáveis para votar na postulante do PSDB, rejeitando fortemente “a candidata de Lula”. Por outro lado, o que seria talvez fatal para Raquel, seu estigma como “candidata de Bolsonaro”não pegou. Logo, Raquel tende a ter a ampla maioria dos votos dos bolsonaristas e uma importante fração dos votos lulistas.

Por quê? Três aspectos parecem capitais. O primeiro, o histórico de Raquel Lyra na esquerda política pernambucana (sua biografia está atrelada aos PSB local), parece blindá-la da associação com a direita extremada; o segundo, a rejeição entre as duas candidatas. Raquel conserva níveis mais reduzidos de rejeição. Por mais que tenham subido no segundo turno, são significativamente inferiores aos de Marília. De acordo com pesquisa IPEC, divulgada em 25 de outubro, enquanto 36% não votariam em Marília de forma alguma, apenas 23% não votariam em Raquel. Por fim, na disputa do segundo turno, o debate precisa necessariamente passar por políticas públicas e por programa de governo. Nesse quesito, a experiência da candidata tucana, incessantemente veiculada em sua propaganda, tem gerado maior confiança.

Intervém aqui um histórico tumultuado da candidata do Solidariedade no espectro político no qual se identifica. Marília saiu brigada do PSB, em confronto com o ex-Governador Eduardo Campos e seus aliados, depois saiu de modo também traumático do PT (partido que ingressara após deixar o PSB), com risco de ser expulsa, após descumprir determinação do partido para a eleição para presidente da Câmara, apoiando o atual presidente Artur Lira (PL). Diante desse prolixo quadro conjuntural, resta saber se a candidatura de Raquel Lyra irá permanecer à frente nas preferências, com menor rejeição e captando votos dos pólos opostos da eleição nacional. O teorema do eleitor mediano nos ensina que sim. Raquel se tornou a opção mais atrativa para mais de ⅓ dos eleitores pernambucanos que preferiram Anderson (18,15%) e Miguel (18,04%) no primeiro turno. Uma das hipóteses que encerra o jogo de xadrez é o abandono da partida por um dos oponentes. Outra possibilidade é o xeque-mate, que consiste na captura do rei do adversário. Ao ficar em cima do muro, Raquel pode ter passado a rasteira em Marília, ou para continuar no espírito enxadrista, o gambito da rainha parece ter funcionado.