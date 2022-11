Não foi uma região, foi um país

Horacio Nelson Hastenreiter Filho, Professor associado da Escola de Administração da UFBA

Renê Pimentel, Diretor Executivo da Potencial Inteligência

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Apuradas as urnas da eleição presidencial, realizada no último 30 de outubro, o mapa do Brasil, utilizado para representar em duas tonalidades as unidades federativas que optaram por cada um dos candidatos, mostrava o Nordeste (NE) inteiro com uma única cor. Luís Inácio Lula da Silva venceu nos nove estados da região. A derrota do candidato favorito de uma significativa parte da elite nacional e a expressividade da vitória de Lula da Bahia ao Maranhão traduziram-se nas redes sociais em manifestações xenofóbicas.

Não tardaram a chegar postagens com insinuações de que a região abriga os mais ignorantes e aqueles que menos trabalham, o que se evidenciaria na baixa representatividade do PIB (cerca de 13% do PIB do país), em relação à representatividade do número de habitantes (cerca de 27,5% da população brasileira). A pecha de povo preguiçoso, atribuída ao nordestino, reflete o racismo institucionalizado, já que a preguiça tem, frequentemente, como causa apontada, a maior miscigenação com o negro e, principalmente, com o índio, como chegou a explicitar o, ainda, vice-presidente Mourão. A apreciação dos argumentos preconceituosos contra a região não é possível, senão, com uma revisitação de alguns marcos históricos.

A região NE foi a primeira zona ocupada pelos conquistadores portugueses, que deram início à transformação da terra descoberta em colônia, a partir do litoral nordestino, muito favorável à ocupação em razão das suas condições naturais, sobretudo o seu litoral recortado, propício à navegação de cabotagem, e o relevo pouco acidentado nas proximidades do mar. Durante os primeiros séculos, enquanto o país permaneceu como colônia, a região Nordeste reunia a maior parte da população e das riquezas do Brasil. No entanto, naquele período, parte significativa do enriquecimento era transferido para a metrópole.

A partir do século XVIII, houve o deslocamento do eixo de influência política do NE para o sudeste (SE), que, paulatinamente, passou a uma situação de dependência e contínuo empobrecimento. Duas produções do sudeste foram determinantes para a sua mudança de status. Primeiro, o ouro produzido nas Minas Gerais e, posteriormente, a valorização do café no mercado internacional. Em relação à política, a mudança da capital para o Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII e a chegada da família real no Rio de Janeiro, no século XIX, fizeram-na acompanhar o deslocamento econômico. A posterior política oligárquica do café com leite e a alternância de Minas e São Paulo no poder garantiram e consolidaram os rumos econômicos.

A política agrária de monocultura naufragou no Nordeste em razão de uma contextura internacional na qual a cultura de cana-de-açúcar multiplicou-se em colônias diversas, decretando o fim da hegemonia nordestina na história do nosso país. Como frequentemente ocorre com algumas regiões e nações, a não diversificação da atividade econômica é explicada pelo sucesso da atividade privilegiada e, concomitantemente, causa dos seus fracassos, decorrente da mudança de status competitivo desta atividade.

Ainda assim, no início do século XIX, quando a transição econômica e política se deslocava do Nordeste para o sudeste, o NE mostrou sua resistência para garantir que o Brasil deixasse de ser colônia. Ao contrário do que nos indica a recente comemoração do bicentenário da independência, ela não se estabeleceu harmoniosamente após o brado do imperador. A independência só viria de fato, após a guerra travada no NE do país entre 1822 e 1824, quando os patriotas resistiram heroicamente à recolonização desejada pelas cortes portuguesas.

Após a decretação da independência, diversos governadores de províncias não aceitaram a separação e contaram com apoio dos militares portugueses para resistir. Essas províncias contavam com grande número de tropas e comerciantes portugueses que estavam ligados, pelos seus interesses, a Portugal e não à nova corte – o Rio de Janeiro. A ajuda das milícias populares, sobretudo no NE, foi muito importante para o bom desfecho na luta contra os portugueses e para a manutenção de uma nação integrada.

Se o NE tem o seu lugar na história como berço e resistência, é natural que este lugar se reflita no forjamento da nossa cultura. Entre os maiores intelectuais do país, em qualquer tempo da nossa história, não faltam os provenientes das nove unidades federativas da região. Ariano Suassuna, Gilberto Freyre, Paulo Freire, Gregório de Matos, José de Alencar, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Milton Santos, Ruy Barbosa e Celso Furtado, entre tantos outros, ajudaram a levar a força da literatura brasileira para outros países e continentes e/ou a pensar o Brasil. Na música, além dos baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, Dorival Caymmi, João Gilberto e Tom Zé, é possível destacar o impacto do mangue beat de Chico Science e sua Nação Zumbi e das composições de Belchior.

Economicamente, a exploração pioneira do petróleo e a instalação da primeira refinaria do país, além do primeiro grande polo petroquímico evidenciam que quando a integração nacional era vista como prioridade, o NE correspondia com relevância na composição do PIB industrial brasileiro. Do ponto de vista do Turismo, outro vetor importante de composição do PIB, o NE também dá uma contribuição substancial à geração de emprego e renda e divulgação de sua cultura. Ainda cabe destacar o papel das suas Universidades, Federais e Estaduais, no contexto da Educação e da modernidade do País.

Certamente, o pouco apreço de alguns moradores de outras regiões pelo nordestino pode ser mais bem explicado pelos seus méritos que pelos seus defeitos. É lugar comum dizer que pobre não sabe votar. O atual mandatário, por exemplo, é prodigo em discursos aporofóbicos que minimizam a capacidade dos menos abastados de defender os seus interesses. No entanto, ao contrário do que o governo atual imaginava, os pobres não costumam vender seus votos por vantagens curtoprazistas. O pacote de bondades eleitoreiras do atual governo, que destinou quase meio trilhão de reais para reverter o favoritismo de Lula nas eleições, a partir da ampliação de programas sociais, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás e as facilitações das linhas de crédito, foi insuficiente para lhe dar a vitória no último domingo de outubro.

A rigor, o defeito de incapacidade de defesa dos seus interesses é mais fácil de ser verificado na classe média do que entre os mais pobres. Mesmo sem se beneficiar de um governo que favorece o rentismo, em detrimento do setor, de fato, produtivo e de um projeto de extinção do Estado, este segmento não hesita em aliar-se à elite, em defesa de interesses que não lhe pertencem.

Se for do desejo dos apoiadores de quem perdeu a eleição presidencial, a compreensão da vitória de Lula no NE, deve-se comparar os governos dos dois candidatos, identificando o que foi superior para o seu povo no governo do candidato vencedor. No período de 2002 a 2010, quando Lula foi o presidente, houve inclusão e mobilidade social ascendente com ferramentas acadêmicas (base concreta) para agregar renda (como empregador e ou empregado) e possibilidade para que os excluídos se reciclassem e se reinventassem mais facilmente, favorecidos por uma sociedade em constante mudança socioeconômica-tecnológica. Houve a Implementação e o avanço de direitos constitucionais, com melhoria de infraestrutura e a difusão de políticas públicas e serviços sociais que miravam o princípio da equidade para chegar à redução da desigualdade e a criação de uma rede de proteção cidadã.

Foi diante da concreta entrega de progresso e ordem que o povo nordestino depositou confiança na última promessa do ex-presidente de fazer mais e melhor; haja visto o saldo positivo já deixado no período 2002-2010. A vivência concreta do governo Lula e do governo atual é o que dá ao povo do NE a possibilidade de compará-los empiricamente e tomar decisões lógicas. Sem sebastianismo e sim com pragmatismo social.

Analisando-se o que ocorreu em 2018, quando o atual presidente foi eleito, e o que ocorreu no último dia 30 de outubro, percebe-se um fenômeno muito expressivo e de aparente desconhecimento de quem atribui exclusivamente ao NE a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para presidente a partir de 2023. Em 2018, o atual presidente obteve nos três maiores colégios eleitorais do Brasil (SP, RJ e MG) 65,5% dos votos válidos. Em 2022, obteve 54,1%. O fato é que se tivesse mantido o percentual de votos válidos de 2018 teria 5,4 milhões de votos a mais que o seu adversário no segundo turno das eleições e sairia vencedor. Em SP, caiu de 68,0% para 55,2%, no RJ caiu de 68,0% para 56,5% e em MG caiu de 58,2% para 49,8%. É claro que manter a vantagem no NE foi importante para Lula.

Porém, ao contrário da expectativa da campanha petista, a vantagem não se ampliou. Pelo contrário, embora tenha perdido, o atual mandatário obteve um percentual de votos na região ligeiramente superior ao que obteve em 2018 (30,3% em 2018 e 30,7% em 2022). Embora seja uma diferença pequena de 0,4 pontos percentuais, se aplicada ao total de votos válidos de 2022, isso equivaleria a um apoio extra de 130 mil eleitores para o presidente atual neste ano no NE. Em seis dos nove estados da região, o atual presidente obteve maior votação em 2022 do que em 2018. Fica clara e evidente a superficialidade de quem afirma que o NE deu a vitória a Lula. Tendo em perspectiva a dinâmica da votação neste último quadriênio, foi o SE que determinou sua derrota, com os 5,4 milhões de votos subtraídos de 2018 para 2022.

A frágil e superficial indicação de que a votação de Lula é uma vontade de só uma região embute o preconceito e a discriminação de uma sociedade que desconhece não somente a história e as aflições dos cidadãos que mais sofrem em um país tão desigual, mas os próprios números, já que os moradores do SE deram a Lula cerca de 258.000 votos a mais que os nordestinos.

Finalmente, a análise elitista de que os locais de maior geração de riqueza deram esmagadora vitória ao atual mandatário também não se sustenta. Considerando-se os 20 municípios mais representativos do PIB do país, que juntos somam 34,5% deste indicador, Lula ganhou em municípios que somam 47,2% do PIB agregado. No município de São Paulo, por exemplo, que concentra 10,6% do PIB nacional, Lula teve 486.437 votos a mais do que Bolsonaro.

A vitória de Lula é a vitória de 60.345.999 brasileiros que foram as urnas lhe atribuir o voto. Brasileiros do sul, do centro-oeste, do norte, do sudeste e, também, do nordeste. A derrota de Bolsonaro, por sua vez, e o uso do NE como justificativa, representa apenas mais uma de suas manifestações preconceituosas, já que passou todo seu mandato praticando a vitimização e o negacionismo, sempre em busca de bodes expiatórios para os seus erros.