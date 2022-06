Não ação como política pública: as omissões deliberadas na pandemia

Rodrigo Ricardo Mayer, Doutor em Ciência Política (UFRGS) e Professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da UEL

Não fazer nada é uma política pública? Por mais estranho que pareça, não agir para solucionar determinado problema identificado como público também é uma política pública e causa efeitos na população.

Durante a pandemia, muito se falou da necessidade de compra de equipamentos, vacinas e políticas que buscassem minimizar o impacto da Covid-19 na população, principalmente na mais carente. No entanto, o período pandêmico também foi marcado pela resistência dos gestores públicos em formular políticas, seja por não esperarem que a pandemia durasse tanto, seja por considerarem que determinadas ações envolveriam muitos custos.

Quando falamos de políticas públicas, estamos falando mais do que apenas ações sobre determinados temas. Elas também são produtos de conflitos entre o governo, oposição e setores da sociedade. A seleção de determinada ação, envolve escolher quais conflitos devem ser escolhidos e quais devem ser evitados.

Uma não ação também envolve custos e seleção de conflitos. Ao optar por não agir (deliberadamente ou por conveniência), os governos medem os ganhos e perdas econômicas e políticas, além de agradar determinados grupos com a omissão e desagradar outros.

A pandemia de Covid-19 trouxe não apenas uma série de não ações em todos os níveis da federação, como também evidenciou a resistência dos governantes em implementar políticas públicas de enfrentamento imediato da pandemia, bem como ações que visassem prever efeitos futuros.

A resistência à formulação e implementação de políticas públicas tem raízes na desqualificação do papel das políticas públicas para a solução de problemas. De alguns anos para cá, o Estado foi tomado como um problema para setores da elite brasileira e o mercado tratado como o principal responsável por suprir as demandas sociais.

Por trás desta orientação, tem-se uma visão autodeclarada técnica, para esconder seu posicionamento ideológico, afinal, escolher uma ação a outra e até mesmo não agir, também é ideológica. A questão “técnica” também está revestida de uma grande preocupação fiscal, na qual implementar políticas é vista como um gasto.

Neste sentido, as parcas políticas públicas formuladas e implementadas durante a pandemia atuaram apenas para minimizar os danos imediatos à população (ou seja: são ações, porém insuficientes).

A demora para implementação do auxílio emergencial é um bom exemplo. Devido à quarentena, a criação e o reforço de programas de transferência de renda foram e ainda são fundamentais para mitigar os efeitos da pandemia, sobretudo nas camadas mais carentes. Porém, a resistência em todos os níveis da federação de reforçar este tipo de ação, acabou por gerar uma solução paliativa, que não considerou os efeitos duradouros da pandemia.

Outro problema de ação envolve a compra das vacinas. Inicialmente, podemos considerar que foi uma não ação, pois o governo federal se recusou a adquiri-las. Porém, devido a pressões sociais e eleitorais, o governo federal recuou. Neste caso, o governo optou inicialmente por não agir para agradar a sua base mais fiel e, posteriormente, devido a pressões sociais e custos eleitorais, teve que atuar, mesmo se posicionando a favor de medicamentos ineficazes e questionando as vacinas.

Atualmente, o maior exemplo de não ação está na questão inflacionária. O governo optou por não agir para minimizar o problema e transferiu a responsabilidade para outros. A não ação aqui, não é apenas a opção por não agir, mas também envolve a tentativa de se eximir de responsabilidade e, até mesmo, de governar.

A resistência a formulação de políticas públicas não envolve somente a questão fiscal. Ela é ideológica, pois trata de uma visão de que o Estado deve abdicar de buscar selecionar os problemas sociais e transferir responsabilidades e recursos para o mercado e outros atores da sociedade civil. Mais do que isso, a não ação, é deixar uma parcela cada vez maior da sociedade sem assistência.

A pandemia trouxe a necessidade de pensar as ações governamentais. O Estado e suas políticas não podem ser tratados como inimigos ou como um empecilho para o desenvolvimento do país. Ao não agir, o Estado abandona diversos segmentos sociais em detrimento de uma visão simplista de suas funções, o que não condiz com a complexidade de suas atribuições atuais. O foco em não ação como política pública é antes de tudo uma renúncia e uma admissão de não ter vontade de solucionar problemas.