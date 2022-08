Na busca pelo equilíbrio entre os Poderes do Estado e da sociedade para o combate à corrupção!

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV – EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC. Vencedor do Prêmio Não Aceito Corrupção, categoria Academia, de 2022

Ricardo Corrêa Gomes, Doutor em Gestão Pública pela Aston Business School (Reino Unido). Professor adjunto da Fundação Getulio Vargas – FGV. Vice-presidente para América Latina e Caribe da International Research Society for Public Management – IRSPM. Vencedor do Prêmio Não Aceito Corrupção, categoria Academia, de 2022

Existe um Corredor Estreito que leva as nações à prosperidade que, segundo Acemoglu e Robinson em 2019, é alcançado por um equilíbrio entre os poderes do Estado e da Sociedade. Mas então, quais seriam os benefícios da prosperidade que motivaria tal esforço? Para responder essa pergunta, as Organizações das Nações Unidas – ONU sugerem que a prosperidade de uma nação está relacionada com uma melhor capacidade democrática para prevenir conflitos, o cumprimento das obrigações de direitos humanos, o crescimento das empresas e fornecer serviços públicos essenciais aos cidadãos para alcançar o progresso social, incluindo a promoção da luta contra a corrupção.

A corrupção, por exemplo, é considerada uma situação parasitária e sujeita a evoluções e, por isso, não é possível a sua erradicação completa, mas pode-se sim o seu controle efetivo. Por definição, a corrupção é percebida como um comportamento que resulta em ganho privado às custas públicas. Sob esta perspectiva, a corrupção estaria relacionada às práticas políticas como o clientelismo, a patronagem, o nepotismo e o fisiologismo. Embora essas práticas não signifiquem necessariamente corrupção, elas estão relacionadas com situações vulneráveis que levam à corrupção, devido – por exemplo – à falta de accountability.

Accountability, palavra ainda sem tradução em português, significa a capacidade de reduzir as oportunidades que os tomadores de decisão de políticas públicas têm para atos ilícitos e corrupção. Nesse contexto, accountability precisa de um estado de direito adequado para garantir a estrutura institucional para fazer valer a voz da sociedade em um ambiente democrático. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 intitulado “Paz, Justiça e Instituições Eficazes” da ONU ressalta que a transparência e participação são iniciativas de governanças essenciais para o atingimento do accountability de forma a permitir que a Sociedade exerça sua voz e exija o melhor funcionamento do Estado com a corrupção sob controle.

Importante destacar que o debate sobre tema corrupção deve considerar fortemente a dimensão cultural, uma vez é condição (instrumento) determinante para o atingimento da prosperidade de um País. Ações típicas caracterizadas como corrupção podem estar, culturalmente, presentes no dia a dia de uma nação, como em atos de furar fila de banco, estacionar em lugares proibidos, fazer fila dupla para passar na frente de outros carros, declarar despesas falsas no Importo de Renda, na compra de produtos piratas, querer subornar guarda de trânsito para não ser multado etc.

Assim, a percepção da corrupção está também associada a aspectos culturais que podem distorcer a visão da população sobre a noção do que é certo e do que é errado. Para tanto, investir em educação é um requisito para mudanças culturais visando o combate à corrupção. O Cidadão mais consciente do seu papel participa e fiscaliza mais e melhor a gestão pública, contribuindo, inclusive, nas discussões equilibradas entre governantes e governados sobre as prioridades dos investimentos públicos, fortalecendo o acountability como instrumento de governança.

Portanto, o equilíbrio entre os poderes do Estado e da Sociedade é a chave para uma nação se manter no Corredor Estreito rumo à prosperidade. Segundo os “filósofos contratuais”, como Rousseau, Hobbes e Locke, para a materialização da estabilidade governamental, é necessário que o Estado e a Sociedade entrem em um acordo simbólico equilibrado, denominado “contrato social”. Por um lado, o Estado exerce a sua competência operacional do governo para tomar decisões livres, eficientes e abertas. Por outro, a sociedade necessita do exercício da participação política livre e ética.

De tal modo, dependendo de como cada nação se posiciona (com poderes equilibrados ou não) em relação ao Corredor Estreito que leva ao progresso, os resultados de relacionados à corrupção pode variar. Por exemplo, se os poderes de Estado alto e da Sociedade baixo, indica que a forma de governo seja uma Autocrática. Já o contrário, uma Anarquia. O baixo empoderamento de ambos representaria a forma Natural, situação mais primitiva de organização governamental onde a ênfase é sobre o indivíduo. E, quando ambos os poderes são altos, a forma é uma democracia que visa a coletividade. Veja, na figura, a apresentação do modelo em debate, tanto com a indicação dos quadrantes correspondentes a cada forma de governo quanto também com a representação indicando o Corredor Estreito para a prosperidade.

Figura. Poderes do Estado e da Sociedade, Formas de Governo e Corredor Estreito

Fonte: Adaptado do artigo de Abreu e Gomes intitulado Shackling the Leviathan: balancing state and society powers against corruption, publicado na Public Management Review em 2021

Desta maneira, observa-se que a forma de governo democracia sustenta a expectativa de maior prosperidade de uma nação, e, nesta esteira, melhor controle da corrupção. Isso se deve em especial à ocorrência da representação legislativa, existência de sistema de freios e contrapesos, das eleições e associações livres visando o bom funcionamento do Estado e o engajamento da Sociedade, de maneira equilibrada. Conclui-se, então, que é fundamental a adoção equilibrada dos dois principais modelos estratégicos (descritos na literatura) que sustentam o combate à corrupção, quais sejam: 1) o modelo de Cingapura (empoderamento do Estado) que se baseia na adoção de estratégias com mudanças institucionais substanciais focadas no alto nível de liderança política e no fomento de uma agência anticorrupção robusta; e 2) o modelo finlandês (empoderamento da Sociedade) que age com estratégias de base cultural, sem mudanças institucionais robustas e com foco no engajamento civil.

Para tanto, são cruciais a ocorrência de ações que apoiam o accountability e, consequentemente, o combate à corrupção, em um ambiente de: liberdade da mídia; fácil acesso aos dados e informações governamentais; orçamentação aberta; existência de agências de regulação efetivas; e transparência nas decisões governamentais. Ademais, a nação – mesmo que já próspera – precisa estar sempre avançando nas práticas de governança para manter seu progresso equilibrado e contínuo dentro do Corredor Estreito, de forma que os resultados de longo prazo surtam efeitos. Por fim, é notório a adoção de ações inovadoras colaborativas para sustentar soluções anticorrupção que possibilitam melhores resultados governamentais, em especial os relacionados com a melhoria da qualidade de vida da sociedade e do funcionamento estatal.