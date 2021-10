Mudanças no ICMS-combustível à vista: “E agora, José”?

Cleiton Silva de Jesus, Doutor em Desenvolvimento Econômico (UFPR). Professor Titular no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS) da Universidade Estadual de Feira de Santana. É líder do Grupo de Estudos em Macroeconomia Aplicada (GEMA), Tutor do PET Economia e Membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da Escola de Administração (EA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É líder do Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos Contábeis e Financeiros e membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

A aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base do PLP n. 11/2020, Projeto de Lei Complementar que prevê que o ICMS-combustível seja apurado a partir de valores fixos por unidade de medida [1], tem sido matéria recorrente na mídia e demonstra a possibilidade de que se tenha, caso a proposta aprovada seja acolhida também pelo Senado Federal, uma mudança efetiva na forma de tributação desse componente que influencia a estrutura econômica do país como um todo.

Considerando que no rol de justificativas para a apresentação do citado PLP consta que a sistemática de apuração atualmente em vigor “gera distorções e um enriquecimento injustificado do Estado” e que o seu “objetivo é o de trazer uma estabilidade e diminuição nos preços dos combustíveis” [1], o escopo do artigo em tela é o de oferecer uma reflexão a respeito de possíveis impactos da proposta trazida pelo PLP n. 11/2020 sobre: (i) a arrecadação dos Estados; (ii) o valor pago pelo consumidor final. Para ambas as questões escolheu-se a apresentação de dois Estados – Bahia e Santa Catarina – como casos ilustrativos.

No que se refere à arrecadação tributária das UF, nota-se que a aprovação do citado PLP inquietou os governadores, já que o cerne dessa mudança traz consigo a chance real de os Estados sofrerem perda considerável de recursos financeiros – com repercussão para os Municípios – haja vista a importância do ICMS-combustível na composição de suas receitas. Para que se tenha uma ideia do impacto dessa mudança para os cofres estaduais, basta saber que há unidades federativas onde o ICMS-combustível ultrapassa 30% da arrecadação total [2].

Pela sistemática atual a alíquota desse imposto, que varia de 12% a 34%, incide sobre a média do preço de mercado do combustível praticado em cada Estado, sendo essa média calculada a cada 15 dias. Como se trata de produto enquadrado na chamada substituição tributária por antecipação, o ICMS recolhido nas refinarias engloba toda a cadeia do setor, o que requer a estimativa do preço final para a apuração do imposto devido. O Gráfico 1 apresenta o crescimento acumulado da arrecadação real do ICMS nos últimos 12 meses.

Gráfico 1. Comportamento da arrecadação real do ICMS de dez/19 a ago/21

Fonte: IPEADATA [3].

Nota: ICMS acumulado em 12 meses, deflacionado pelo IPCA.

Pode-se observar, por meio do Gráfico 1, que no período jun/20 a ago/21 há notável crescimento da arrecadação real de ICMS em Santa Catarina, na Bahia e no Brasil como um todo. Tomando como base o período pré-pandemia (dez/2019) o crescimento real acumulado da arrecadação de ICMS no país já ultrapassa 14%, dinâmica que tem ajudado os cofres estaduais. Além da arrecadação total de ICMS, é oportuno também observar a participação do ICMS-combustível no total de ICMS arrecadado pelas UF, conforme pode ser visto no Gráfico 2.

Gráfico 2. Participação do ICMS-combustível no total de ICMS arrecadado por UF em 2021

(*) Não incorporou a participação do ICMS-Combustível no total de ICMS arrecadado relativa aos estados de Alagoas, Roraima e Sergipe, uma vez que estes dados se mostraram imprecisos e insuficientes.

(**) Dados relativos a janeiro a agosto de 2021.

Fonte: Febrafite, elaborado com base em Confaz e Fecombustíveis [4].

Como se observa no gráfico acima, a média Brasil de participação do ICMS-combustível na arrecadação do ICMS é de 21,3%, chegando a mais de 30% nos Estados do Tocantins e Piauí. Na Bahia supera os 20%, enquanto em SC essa participação, que não atinge a marca dos 10%, é a menor do país. Segundo a Febrafite, o texto aprovado na Câmara dos Deputados altera a estimativa de perda e o impacto negativo sobre ICMS-combustível pode alcançar R$ 31,9 bilhões anualizado para os Estados e Distrito Federal. Destaca-se, de forma particular, nos casos ilustrativos utilizados neste artigo, que o impacto negativo sobre ICMS-combustível poderá alcançar R$ 1,6 bilhões anualizado para o Estado da Bahia, e de R$ 1,3 bilhões para o Estado de Santa Catarina [4].

Como o ICMS é ad valorem e o preço dos combustíveis aumentou consistentemente nos últimos dois anos, nota-se que a arrecadação de ICMS-combustível sobe mesmo se a alíquota do imposto permanecer fixa, e esta alíquota tem sido fixa nos últimos meses para a maioria dos Estados. A arrecadação de ICMS aumenta porque o preço de referência utilizado para o cálculo do imposto deve acompanhar o preço do combustível do mercado. E, como se sabe, as principais forças que explicam o movimento de alta dos preços dos combustíveis é a desvalorização do Real em relação à moeda norte-americana e o preço do petróleo no mercado internacional.

Por outro lado, a eventual aprovação do PLP n. 11/2020 reduzirá de maneira não desprezível a arrecadação dos Estados no curto prazo, pois o preço de referência estabelecido na Lei será menor do que aquele observado hoje no mercado. Mesmo que as discussões tenham destacado os casos ilustrativos, Santa Catarina e Bahia, pressupõe-se que as tendências aqui apresentadas são generalizáveis para todas as unidades federativas brasileiras.

No que se refere aos impactos do referido PLP no bolso do consumidor, ressalta-se que a carga tributária é apenas um dos fatores que compõem o valor pago pelo consumidor final, no qual o governo pode atuar de forma mais direta. Ademais, de acordo com o art. 52 do regulamento do ICMS da Bahia, por exemplo, “o montante do ICMS integra a sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle” [5]. Isso significa que o cálculo desse imposto é efetuado “por dentro”, situação na qual o preço do produto é maior do que seria caso fosse adotada a sistemática do cômputo “por fora” [6].

Noutras palavras, a alíquota efetiva do ICMS, que varia de 12% a 34%, é, na prática, ainda superior à alíquota nominal. Destaca-se, ainda, que o ICMS é o segundo maior fator na composição do preço dos combustíveis, respondendo por cerca de 28% do preço. Completam essa composição: o preço do petróleo na refinaria (34%), que sendo uma commodity o seu preço é determinado no mercado internacional, em dólar; outros combustíveis adicionados (16%); tributos federais – CIDE, PIS e COFINS (14%); e os custos e margem de lucro com distribuição e revenda (8%) [7].

“E agora, José?” Fica evidente que, se aprovada, a mudança da atual sistemática do ICMS-combustível produzirá, pelo menos no curto prazo, impactos negativos nos cofres estaduais e, consequentemente, municipais. Tal situação tem gerado um desconforto entre os governadores que já articulam ação junto ao STF caso a proposta obtenha aprovação. Aliás, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende ouví-los antes de submeter à votação o citado projeto [10]. Aguarde-se, pois, a apreciação pelo Senado Federal!

