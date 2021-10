MP 1.068/2021: liberdade de expressão dentro das quatro linhas

Joaquim Nogueira Porto Moraes, Especialista em Direito Processual Civil (FGV/SP) e Sócio do PMCG Advogados

Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves, Doutorando e Mestre em Direito Político e Econômico (Mackenzie). Professor da Pós-Graduação em Direito Administrativo e Administração Pública (Mackenzie) e Sócio do PMCG Advogados

O presidente da República, em seus arroubos autoritários, se vale da expressão “dentro das quatro linhas da Constituição” para atribuir a seus críticos a prática de atos que ele mesmo pratica. A partir de uma interpretação que convém a uma narrativa voltada a seus apoiadores e que o vitimiza, o presidente acusa os integrantes dos outros Poderes de exercício arbitrário ou abusivo de suas prerrogativas e funções, ameaçando de forma muitas vezes velada e, em algumas vezes de forma explícita, romper com as instituições que o impedem de exercer o Poder da forma que entende correta, questionando muitas vezes o sistema de freios e contrapesos entre os Poderes.

Acontece que a metáfora futebolística utilizada pelo presidente é infeliz e não serve aos propósitos por ele almejados. A Constituição não é um campo de futebol, na qual há uma disputa entre os poderes políticos e os atores sociais, com um lado vitorioso e outro derrotado. Ela é o documento por excelência de uma república democrática, com a materialização do pacto social, que conforma nossa sociedade e garante o desenvolvimento econômico e social, servindo como um balizador das ações de todos os que a ela estão submetidos, não importando se é ele, o presidente da República, ou o mais abjeto dos assassinos.

Ao tomar posse, o presidente jurou respeitar e cumprir a Constituição, aceitado a regra basilar de que seu governo está a serviço do povo, cuja vontade está refletida na carta constitucional, não o contrário. Ao acenar para uma ruptura institucional, que não interessa a ninguém, exceção feita a alguns de seus apoiadores que não aceitam as regras do jogo democrático, ou mesmo para criar uma cortina de fumaça que desloque o foco das atenções, o presidente pretende jogar um jogo cujas regras só ele domina e sabe quais são e para o qual parcela relevante da sociedade não foi convidada a jogar.

E nesse propósito, utiliza a expressão “liberdade” fora do contexto constitucional, como se se tratasse de um bem em si, e não fosse um conceito criado dentro de um contexto histórico, cultural e social, no qual o direito de um se encerra no exato momento em tem início o direito do outro. Negar essa máxima é aceitar a barbárie.

A edição da MP 1.068/2021, mascarada dos ideais do exercício da liberdade de expressão, constitui mais um passo nessa escalada para a barbárie, como se a liberdade de expressão fosse algo absoluto, que não admite temperança. E o atalho escolhido pelo presidente (Medida Provisória) só denota essa pretensão de um exercício autoritário de poder, evitando o amplo debate que o tema exige.

Não se está aqui a defender a liberdade absoluta dos provedores de internet para decidir o que deve e o que não deve ser divulgado ou postado por seus usuários, mas simplesmente impedi-los de exercer algum controle sobre a ferramenta que disponibiliza a seus usuários também não é admissível, notadamente por meio de uma Medida Provisória.

O Marco Civil da Internet é fruto de amplo debate que envolveu toda a sociedade, com a colaboração de muitos profissionais que atuam no setor, resultando num documento robusto que tem servido de referência para outros países que pretendem regular essa atividade, que hoje em dia se constitui ferramenta imprescindível para todas as sociedades. A discussão proposta pela ADI 6996, de relatoria da ministra Rosa Weber, e que questiona a constitucionalidade da MP, é pertinente, necessária e oportuna, havendo manifestações divergentes por parte da AGU e da PGR, com parecer favorável deste último órgão pela suspensão dos efeitos da MP, reconhecida a complexidade do debate.

O debate acerca do combate à disseminação de notícias falsas ou mesmo de desinformação é relevante, atual e urgente, mas não pode ser feito de afogadilho. Há que se reconhecer que temos enfrentado, há muito, diversos problemas com a disseminação de fake news, com interferências que vão desde o processo eleitoral até a implementação de políticas públicas para o controle da pandemia da Covid-19. E são justamente esses problemas e suas consequências que exigem um amplo debate sobre a forma como devem ser exercícios os controles pelos agentes públicos, Judiciário, sociedade civil e provedores de internet.

O STF tem se afastado da discussão a respeito dos aspectos formais das medidas provisórias, deixando de exercer o controle sobre os pressupostos de relevância e urgência a autorizar o manejo desse importante instrumento constitucional. Mas, essa é uma oportunidade de ouro para que esse entendimento seja revisto e sejam retomadas as regras constitucionais, com o saudável exercício do sistema de freios e contrapesos, tão relevante para a conformação de nosso Estado Democrático de Direito, com a reafirmação de que as regras do jogo são aquelas definidas na Constituição (e não num jogo, cujas regras são desconhecidas e mudam ao sabor do vento).

Deve-se prestigiar o processo legislativo e devolver ao Congresso Nacional, por meio de Projeto de Lei, o exercício de sua função precípua, com a promoção do debate democrático a respeito do tema envolvendo o combate às fake news.