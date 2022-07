Motociatas e negociatas

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração da UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Uma das marcas inconfundíveis de Jair Bolsonaro à frente da Presidência é o uso recorrente de motociatas (e outras derivações) para se comunicar com seu eleitorado, para agregar seguidores, atacar adversários e para fazer campanha eleitoral, que, como visto, começou logo depois de sua posse. As motociatas seriam uma expansão do estreito espaço do “cercadinho”. Um antecessor seu, com quem compartilha muitas ideias políticas e comportamentais, Fernando Collor, com seu jet ski, nem chegou perto do atual mandatário em número de exibições.

Neste artigo, pretendo focar mais nos aspectos das negociatas do que nas diatribes bolsonaristas em cima das duas rodas (ou quatro patas, no caso dos cavalos). No mundo encantado do governo de Jair Messias não existe corrupção ou qualquer tipo de malfeito. Sem querer esgotar essa temática ou fazer um detalhamento fino de suas ações, vamos identificar algumas situações bem exemplares de seu comportamento assente em um viés transgressor e negacionista.

Em primeiro plano, localiza-se, como seria de esperar, a torrente de mortes causadas pela minimização e negação do COVID-19. Quando não havia mais como evitar a compra de vacinas, e já com um general à frente do Ministério da Saúde, surge o episódio suspeito de compra de vacinas superfaturadas. A negociata era feita por agentes externos ao ministério e só não prosperou porque foi denunciada chegando ao conhecimento público.

Tão ou mais complexa e vexatória é a ação do governo na área ambiental. Com o registro gravado na fatídica e vergonhosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, ouviu-se a frase que defendia “deixa a boiada passar enquanto o país está preocupado com o coronavírus”, perpetrada pelo então Ministro Ricardo Salles, chocando a parte da Nação sensível ao tema. Pouco tempo depois ,o mesmo protagonista dava um suposto grau de credibilidade e respeito à maior apreensão de madeira feita na história do País, atestando uma suposta origem correta do produto, quando, na verdade, representava um crime contra o meio ambiente e os cofres federais. Outra negociata travestida de uma suposta ação legal.

O ponto de inflexão mais direto e objetivo do governo Bolsonaro se dá quando o Presidente percebe o risco de um possível impeachment e então faz um acordo com o Centrão, personificado em duas figuras basilares, ambas do PP: Arthur Lira e Ciro Nogueira, rasgando a letra da música “se gritar pega ladrão”. O primeiro, como Presidente da Câmara, teve e tem papel estratégico na condução dos interesses da coligação Centrão e governo Bolsonaro, agora já abrigado no PL, de Valdemar Costa Neto. O governo se escuda em um discurso da não existência de corrupção nesses três anos e meio de mandato, partindo do princípio de que as rachadinhas não existiram. Quem tem amigos nos lugares certos sempre está protegido.

Mas não tem negociata mais acintosa, golden, do que a realizada pelos irmãos “cristãos” do Presidente com o então Ministro da Educação e seus pastores à frente de uma transação precificada em ouro. O Presidente foi descendo de degrau na escala corruptiva, de colocar a cara no fogo por este, depois a mão, e no final, já admitindo que haveria focos pontuais, não sistêmicos, de corrupção em seu governo. Mas, a culpa é sempre de outros, afinal, não tem como ele controlar tudo. O jeito foi demitir o pastor da família.

Voltando à área ambiental, a quebra de recordes de desmatamento na Amazônia e no Pantanal (e, ainda, na Mata Atlântica) só tem sido possíveis por conta do desmonte de instituições de controle e afrouxamento das equipes de fiscalização. Todo esse cenário envolve negociatas que contam com a omissão e posição contrária de Bolsonaro à preservação ambiental. Bolsonaro posta-se, mais uma vez, ao lado dos transgressores. Nesse cenário de destruição, as mortes de Bruno Oliveira e Dom Philiips decorreram do estado de coisas permitido, veladamente incentivado, pela moto serra oficial.

Não pode deixar de ser incluído o decreto de sigilo de 100 anos de Bolsonaro para alguns de seus atos – coisa boa aí não tem. Mas, chegamos a um ponto crucial. Ainda nessa linha, no conluio Centrão-Presidente, criou-se a figura de emendas secretas e de um Orçamento Secreto para direcionar recursos para as bases dos parlamentares desse agrupamento no sentido de viabilizar a vitória de Jair Messias na eleição próxima e os interesses do Centrão para a próxima legislatura. A ousadia, a desfaçatez e a “cara de pau” não têm limites com negociatas feitas no breu das tocas. Ainda, outro produto derivado desse parlamentarismo de oportunidade está representado pela PEC das “bondades”, “Kamikaze”, do “desespero”, da “reeleição”, nomeada a depender da posição do freguês ou do pagador. Enquanto as democracias apuram seus sistemas de controle com mecanismos de accountability, que buscam transparência e responsabilização/punição, o Brasil de Bolsonaro corre na contramão, respirando os ares de transgressão, de um Estado Paralelo.

Foi feita uma agressão à Constituição, ao teto de gastos e à lei da responsabilidade fiscal para criar uma montanha de dinheiro para azeitar a reeleição do candidato Bolsonaro. Agora, aquela pergunta que não quer calar: e se tudo isso que está sendo feito não for suficiente para levá-lo ao segundo turno? Esta hipótese não está descartada, pois o tempo de implementação das “bondades” é curto, praticamente três meses (considerando que o 3o voucher saia antes de 02 de outubro) e a cobertura não atinge todos os necessitados. Assim, a fila da fome, dos ossos e das carcaças não terá redução apreciável ou suficiente.

Antes da eleição, as pesquisas espelharão a receptividade dos eleitores às propostas desesperadas das hostes bolsonaristas. Ciente do risco elevado de não lograr êxito, uma nova onda de negociatas está sendo deflagrada para salvar o candidato pesado. Uma delas é velha conhecida da sociedade brasileira, a denúncia das urnas eletrônicas, contando agora com o apoio nada discreto do Ministério da Defesa, com interferência explícita de um poder na seara de outro. Outra negociata de difícil realização espera que o candidato Jair Bolsonaro modere o tom agressivo e violento que lhe é peculiar para conquistar um eleitorado não bolsonarista raiz e, principalmente, as mulheres, o que pressupõe que o candidato dome também o seu lado misógino e reduza as fraquejadas.

Essa preocupação se impôs mais claramente a partir da reação do candidato (sempre mais candidato do que Presidente) por ocasião do assassinato, crime político explícito, de Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. A manifestação de Messias, indisfarçavelmente falsa, expõe como ele ama a morte, a transgressão, lembrando que poucos dias depois já estava em campo, em uma motociata no Maranhão. Agora tem que se comportar contra a violência, personagem que não consegue desempenhar, logo ele, que pega criança no colo e faz “arminha”, rindo.

Esse é o momento mais difícil, quando Jair Bolsonaro tem que negociar com ele próprio, e em cima de questões pétreas para ele: violência e misoginia. Assim, finalizando, parece possível apontar três caminhos para o candidato Bolsonaro: 1) depois do “baile da Ilha Fiscal” vem o golpe, não sendo ele a vítima, como na versão original, mas a ser tentado por ele em um ato desesperado; 2) conseguir passar para o 2o turno, com condições normais do ponto de vista eleitoral e; 3) uma derrota que o deixe fora até do 2o turno, onde nenhuma das negociatas logre êxito. Essa hipótese é a menos usual, mas Jair Bolsonaro pode atrair para si uma revolta com o eleitorado regurgitando pelo que ele representa, não havendo eleitor bolsonarista raiz suficiente para bancar um segundo mandato.

Toda atenção possível, portanto, para os próximos oitenta dias, pelo menos, com as tentativas de movimentos antidemocráticos que serão, certamente, tentados.