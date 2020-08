Minas Gerais: no estado em que menos investiu em saúde em 2020 a Covid-19 se alastra pelo interior

Thiago Silame, é doutor em Ciência Política (UFMG). Professor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). Pesquisador do Centro de Estudos Legislativos (CEL/DCP/UFMG).

Larissa Peixoto Gomes, é doutora em Ciência Política pela UFMG onde também é pesquisadora ligada ao Centro de Estudos Brasileiros (UFMG) e à Fundação João Pinheiro e co-host do podcast Brazil Nuts. Pode ser encontrada no twitter @larissapolitics.

Helga Almeida, é doutora em Ciência Política (UFMG). Professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Coordenadora do Politik – Centro de Estudos em Instituições, Participação e Cultura Política – UNIVASF. Pesquisadora do Centro de Pesquisas em Política e Internet (CEPPI/UFMG) . Pesquisadora do INCT-Democracia Digital.

O governador de Minas Gerais parece viver em uma realidade paralela. Romeu Zema (NOVO), em entrevista, afirmou: “Eu posso estar enganado, mas, para mim, minha opinião pessoal, é que daqui um ano, quando nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que o Brasil, dentro de um contexto mundo, comparado inclusive com países desenvolvidos, não fez um trabalho tão ruim como muitos têm alardeado”.1 Seguiu tecendo comparações com outros países e utilizou a Itália como parâmetro. A comparação entre Brasil e Itália considerou apenas o número absolutos de caso de morte. Se os dados são ponderados por milhões de habitantes, de fato a Itália apresenta um número superior de mortes, mas a mesma ponderação para número de casos mostra que o Brasil supera e muito o país europeu. Um outro dado não considerado por Zema é que a Itália é o segundo país do mundo em número de idosos, estando atrás apenas do Japão, grupo populacional que tem maior probabilidade de desenvolver a forma grave de doença e vir a falecer. Novamente, fica explícito o alinhamento do governador do NOVO ao Presidente Jair Bolsonaro.

Zema também vive em uma realidade paralela quando considera a situação do estado. Minas Gerais, está com 198.736 casos e 4.847 óbitos confirmados, com taxas de incidência oficiais de 938,82 e 22,90, respectivamente. Com a adesão ao isolamento na faixa de 42,2% no estado e a alta subnotificação, Zema insiste em enxergar somente o que quer ver. Ainda que desconsideremos a subnotificação, Desde o mês de julho, Minas Gerais vem apresentando aumento no número de casos e de óbitos por COVID-19 (Gráficos 1 a 4). Considerando estes números e a tendência de alta, não temos nem gasto mínimo constitucional na área da saúde (Tabela 1) e nem eficiência nos gastos. Um bom exemplo de ineficiência de utilização do dinheiro público por parte do governo de MG está relacionada à instalação e não funcionamento do Hospital de Campanha em BH que foi desativado no último dia 172. O hospital custou R$5,3 milhões aos cofres públicos.

Gráfico 1

Fonte:Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Disponível em http://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/?&_ga=2.52636392.1189097803.1597877720-f8991389-79d3-0e99-81b9-ae32e98a43f4#/ . Data de Acesso: 26/08/2020.

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

A interiorização da pandemia no estado de Minas Gerais também impressiona (Mapa 1). De acordo com dados dos boletins, 97% (827) dos municípios registram casos de contaminação por Covid-19, um aumento de 8,4% em relação ao mês de julho, e 56% dos municípios (456) já registram óbitos até esta data, um aumento de impressionantes 21,1% em relação à julho. A doença saiu da capital, Belo Horizonte, e avançou fortemente na região do Triângulo Mineiro, onde estão cidades como Uberaba, Uberlândia e Araguari.

Mapa 1

É importante ressaltar que Minas Gerais é um dos estados com uma das mais altas taxas de subnotificação. Isso vem em parte da falta de testes, assim como mudanças na contagem feita pelo estado. Faltam detalhes nos dados, como sexo e cor/raça e etnia. Usando os dados do InfoGripe/Fiocruz, vemos que há uma alta “inexplicável” em casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave sem associação à COVID-19 entre 2019 e 2020. Em 2019, foram 3.110 casos e 428 óbitos por SRAG e SRAG por influenza, durante o ano todo. Por sua vez 2020, apresenta 18.689 casos e 3.141 óbitos (até a escrita deste artigo), uma alta que só pode ser explicada pelo avanço do COVID-19 no estado e que não está notificada nos dados oficiais.

Gráfico 5

Gráfico 6

Assim como para Bolsonaro, Zema acredita que o principal problema ocasionado pela pandemia é a consequência econômica e, não o controle à COVID-19. O governo parece estar mais interessado em emplacar o seu protocolo para reabertura de atividades econômicas, o Minas Consciente. O programa que já passou por duas reformulações, por ser muito confuso nas suas formulações iniciais. Sendo assim, Minas Gerais continua seu caminhar pela pandemia, sem saber exatamente onde está pisando, por onde está indo, qual caminho seguir ou qual seu destino. O que Zema parece não entender é que enquanto estivermos neste mundo de incerteza sobre a pandemia, não há economia que aguente.

* O texto faz parte do projeto “Os governos estaduais e as ações de enfrentamento à pandemia de covid-19 no Brasil” coordenado pela pesquisadora Luciana Santana (Ufal).