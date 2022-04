Mídia Móvel Semanal 7

Resenha dos acontecimentos político-eleitorais do mês de março, excepcionalmente

Ruben Cesar Keinert, Professor titular aposentado da FGV–EAESP

Os resultados das últimas pesquisas consolidaram a dianteira de Lula e de Bolsonaro na corrida presidencial deste ano. Lula com cerca de 45% das preferências e Bolsonaro em torno de 25% galvanizam a disputa e tornam muito difícil a entrada de outro contendor de porte. O mês ficou parecido com o Mad March (Março Maluco) como é conhecida a fase final do campeonato de basquetebol universitário norte-americano, etapa em que se acelera o calendário de jogos, muitas surpresas ocorrem e se chega ao campeão. Aqui, em função do vencimento de dois prazos importantes para as candidaturas, parece que chegamos à definição dos que passam para a fase final, pois o segundo turno deve acontecer. A confirmar, claro.

A “loucura” levou o mês a ocupar os primeiros dois dias de abril, quando venceram os prazos de mudança partidária livre e de saída de cargos executivos para que seus ocupantes possam concorrer a novos postos. Em meio a essas urgências, duas candidaturas tentaram o suicídio, se arrependeram da decisão extremada e tentam se recompor, porém, em estado gravíssimo. A candidatura Doria ameaçou mudar de pista, passando para a disputa do governo paulista, ameaçou mudar de partido, mas, no frigir dos ovos do prazo de mudança, permaneceu onde sempre esteve, nos últimos postos da corrida.

A candidatura Moro mudou de partido com o funéreo compromisso de autoimolação assumido em bilhete de despedida. Na hora de atear fogo às vestes, arrependeu-se e deu o dito por não dito. Na sua nova família, entretanto, já se estavam acendendo velas (de comemoração) e o tresloucado gesto de retorno não teve respaldo. Até ameaça de expulsão de casa houve. E a candidatura foi para a morada dos zumbis.

As estapafúrdias enxurradas de março fechando o verão trouxeram também, de volta ao banco de reservas dos competidores, uma candidatura que se pensava que tinha sido eliminada da corrida. Eduardo Leite deixou o governo gaúcho no limite do prazo de desincompatibilização e se reposicionou nos bastidores desfilando como aqueles jogadores que são contratados para fazer sombra ao titular e avisá-lo de que precisa melhorar a performance. João Dória corre perigo de ser substituído.

Ou seja, a equipe da Terceira Via continua treinando e fazendo planos para a escalação de uma “dupla de ferro” surpresa. Para isso, entretanto, será necessário criar um supercombinado entre MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania, equipes com visões diferentes do jogo e objetivos de grupo que não coincidem.

Enquanto isso, o seu possível jogador mais experiente e preparado, o veterano Ciro Gomes, continua isolado, atuando em uma equipe pequena. Ciro seria o único capaz de dar consistência ao citado supercombinado, que está sujeito a ficar rodando a bola sem ter estilo de jogo para inflamar a torcida e ganhar o jogo.

Voltando ao início para encerrar, talvez abrir para novo artigo, a polarização entre Lula e Jair tem componentes de posições político-ideológicas muito fortes na conjuntura brasileira atual. Lula encarna a centro-esquerda nacional, com uma visão de governo predominantemente voltada para os trabalhadores e para o social, com recursos gerados de forte intervenção estatal na infraestrutura e na condução da política econômica. Bolsonaro representa a direita muito conservadora, que opera na defesa da moral e dos bons costumes como forma de garantir a permanência de uma ordem social excludente e elitista.

Uma terceira posição deve estar assentada na negociação política para se chegar a algo que se reconheça como melhoria gradual do bem-estar da população brasileira. E sob princípios democrático-liberais. Não é fácil dar desenho e voz a este programa. Mas, Tancredo Neves, Juscelino, FHC e outros conseguiram.