Mídia móvel semanal 5

Resenha dos acontecimentos político-eleitorais dos dias 10-29/01/2022

Ruben Cesar Keinert, Professor titular aposentado da FGV – EAESP

O período entre Natal e Carnaval é pouco propício para as movimentações eleitorais, mas neste ano os lances de bastidores estão oferecendo oportunidades inesperadas para os comentários da mídia sobre o que andam fazendo e dizendo os pré-candidatos à Presidência. As análises aqui feitas partem de que atos, gestos e palavras dos candidatos são conhecidos dos eleitores pela mídia, predominantemente. Redes sociais também são levadas em conta.

Nesta análise, vão ser introduzidos os partidos políticos como divulgadores especiais das candidaturas, especiais porque se dirigem a públicos de antemão receptivos aos postulantes e que dispõem de aparatos de mobilização que se espalham por estados e localidades. Quanto mais diretórios municipais, distritais e zonais detenha um partido, mais interessante ele será para os candidatos, mesmo que alianças partidárias portentosas não garantam, de antemão, resultados positivos. São uma plataforma que nenhum político despreza, no entanto.

Os partidos em uma campanha política são como a urdidura para um tecelão, aqueles fios esticados verticalmente no tear. Com eles, os habilidosos líderes tramarão alianças com as quais esperam fazer avançar candidaturas (tramas são os fios que fazem trançados horizontais que resultam na estrutura de um tecido). Tecer foi um ponto básico da evolução da cultura material dos povos, junto com a cerâmica, a cestaria, o aproveitamento da madeira e de pedras, posteriormente, a fundição dos metais e familiaridade com outros materiais.

As tramas envolvendo os partidos referem-se à escolha de vice-presidentes, governadores, senadores e fortalecimento de bancadas de deputados. Por isso, as chapas são escolhidas a dedo. Por outro lado, os partidos – por força da reforma partidária de 2015 – estão submetidos a uma dança das cadeiras por causa da cláusula de barreira e do veto às coligações eleitorais. E partir para as federações agora permitidas não é tão confortável quanto parecia à primeira vista. Os fios da urdidura também estão em revisão, dadas as possíveis fusões, federações e simples alianças.

Neste contexto, continua dando o que falar o aceno de Lula a Geraldo Alckmin para ser o seu vice. Para além dos “mimimis” e “nhem nhem nhems” dos entornos de cada um, aparecem logo os problemas de chapa quando se cogita sobre o partido que abrigará o ex-governador paulista, que saiu do PSDB. Se for o PSB, há problemas sérios em São Paulo e questões mais contornáveis em Pernambuco e Espírito Santo, com respeito às candidaturas dos dois partidos aos governos estaduais respectivos. Se for o PSD, há o problema da intenção sempre declarada do seu principal articulador, Gilberto Kassab, de ter uma candidatura própria à presidência para “puxar” votos para eleger uma bancada de deputados ainda mais numerosa do que a que a legenda dispõe.

Por causa desses imbróglios partidários, circula na mídia que a vice-presidência de Lula, afinal, ainda estaria aberta a negociações, apesar de todas as mesuras que o pré-candidato faz ao seu novo aliado ex-tucano.

A indefinição do vice de Bolsonaro também tem ocupado espaço na mídia. Mais do que essa indefinição, causa estranheza o desinteresse que o pré-candidato vem demonstrando pela campanha eleitoral, entendida em termos clássicos. Não há também marqueteiros cogitados nem buscas de alianças partidárias. A ação eleitoral tem sido restrita a medidas de governo de agrado popular ou que alcançam grupos considerados estratégicos, como consumidores de gás doméstico e combustível automobilístico ou categorias escolhidas entre os servidores públicos (policiais e professores). O PL, partido preferido para abrigar a candidatura, não tem nenhum papel no seu andamento, aparentemente.

A recidiva nos ataques e, na sexta-feira, 28, a desobediência ao Supremo Tribunal Federal levantaram alertas sobre a possibilidade de novamente o pré-candidato estar tentando inflamar sua base de seguidores e colocar as instituições, notadamente os tribunais superiores, em xeque. Essa tática não deu certo até aqui para melhorar seu desempenho nas pesquisas, diga-se de passagem, o que reforça o temor de que esteja reproduzindo a infausta tentativa trompista da “nova invasão do Capitólio”.

A pré-candidatura Moro continua encontrando dificuldades não esperadas para deslanchar, não apenas pela forte rejeição que ostenta, mas também pela pouca consistência do seu partido, o Podemos. E, neste ponto, é preciso voltar à urdidura. Proximamente será oficializada a fusão DEM-PSL, gestando o União Brasil. A grande cogitação em curso é que a nova agremiação daria guarida e embalo à pretensão de Moro. A observar que o União nascerá como um bebê enorme, porém ninguém garante a boa nutrição doutrinária e política durante os meses que virão. Faltam-lhe lideranças nacionalmente expressivas.

Ciro parece ter encontrado o seu eixo eleitoral ao aproveitar um simulado debate com Moro. Ganhou alguma coisinha nas pesquisas ou pelo menos não oscilou para baixo, o que, desconfia-se, o seu partido, PDT, está aguardando para aderir à candidatura Lula ou para constituir uma federação com o PSB e Rede.

O MDB sinaliza que a pré-candidatura Simone Tebet segue prestigiada. Até o ex-presidente Michel Temer apareceu para o lançamento oficial. Lula está interessado na sua consolidação, sem dúvida. Será mais uma possibilidade para compor a sua chapa e abrir para o centro. O MDB tem, como o Centrão, um belo portfolio de serviços prestados como coadjuvante em compor governos aliados.

Para finalizar, as últimas pesquisas, Modalmais/Futura Inteligência (dia 26) e XP/IPESPE (dia 27), confirmam a grande vantagem de Lula e Bolsonaro sobre os demais postulantes. Como são pesquisas feitas por telefone, o desempenho de Lula fica um pouco abaixo em comparação com as pesquisas presenciais e o dos demais candidatos, cujos eleitores dispõem destes aparelhos, sobe um tanto por causa desta característica.