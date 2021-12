Mídia móvel semanal 3

Resenha dos acontecimentos político-eleitorais das semanas 13-20 e 21-24 de dez/2021

Ruben Cesar Keinert, Professor Titular aposentado da FGV – EAESP

As pesquisas divulgadas ao longo do período (IPEC e Datafolha, notadamente) mostraram grande vantagem de Lula (PT), resistência de Bolsonaro (PL), empate técnico entre Moro (Podemos) e Ciro (PDT) no 3º lugar e entre Ciro e João Doria (PSDB) na 4ª posição. Os demais pré-candidatos permanecem com pontuações muito baixas.

O objetivo desta série de comentários é entender que as notícias que movimentam a mídia têm origem nas estratégias de campanha dos pré-candidatos. Paralelamente, acompanhar os resultados das pesquisas que mostram o efeito de tais estratégias nas disposições do eleitorado.

O pré-candidato Lula prossegue com seu objetivo de manutenção da sua privilegiada posição. Continua colhendo louros das 2 bem-sucedidas viagens internacionais que fez recentemente para Europa e Argentina, com muito boa repercussão, como será comentado logo adiante. E movimenta o noticiário com a aproximação com Geraldo Alckmin.

Alguns comentaristas especulam sobre os votos que Alckmin agregaria à campanha de Lula, que seriam relativamente poucos, coisas assim. E que Alckmin estaria deixando uma quase certa volta ao governo de São Paulo por uma desconfortável posição de vice em um empreendimento em que seria um estranho no ninho. Como em política valem gestos, palavras e demonstrações de intenções, o petista continua ganhando espaço em função desta cogitação que pode ou não vir a se confirmar. Não se deve deixar de levar em conta que o ex-governador pode ser um importante trunfo para a montagem da equipe de governo fazendo ponte com gestores competentes e com credibilidade.

Jair Bolsonaro voltou a fazer campanha mirando seu eleitor raiz e parece que vai prosseguir nesta toada para garantir passagem para o segundo turno. Obtido este primeiro ganho, conta com o reaparecimento do sentimento antipetista devidamente estimulado pelos tentáculos das “suas” redes sociais para vencer.

Com a compreensão dessas intenções de longo prazo pode-se entender as aparições esdrúxulas do pré-candidato em férias extemporâneas dançando despreocupado com o andamento dos números desfavoráveis da sua campanha reeleitoral. No meio tempo, conseguiu aumento para os seus prestigiados amigos policiais militares no orçamento do próximo ano, a volta dos recursos engordados do Fundo Eleitoral para a sua base partidária (que havia supostamente vetado) e recebeu de bandeja a continuidade da distribuição das verbas secretas, para gáudio do Centrão e adjacências.

A estratégia do Palácio do Planalto pode não dar certo, no entanto. O governo Bolsonaro não ajuda o pré-candidato Bolsonaro, pois ganham espaço na mídia os resultados pífios do seu desempenho presidencial, quando não resultados francamente negativos. Os números do desmatamento recorde da Amazônia e a despropositada lambança no retardamento da vacinação infantil foram destaques negativos, para ficar apenas no noticiário do último período bissemanal.

Moro, por seu turno, parece que sentiu o resultado negativo das pesquisas. Não conseguiu manter os 2 dígitos que havia obtido quando se declarou pré-candidato e filiou-se ao Podemos. Não consegue produzir fatos com efeitos no noticiário. Seu caminho parece ser aguardar a queda de Bolsonaro para tomar o lugar de mito.

O mesmo acontece com Ciro e Doria, no quesito ocupar espaço na mídia. O primeiro não consegue dividendos políticos do seu preparo acadêmico acima da mediana dos pré-candidatos e o segundo não consegue se beneficiar politicamente do bom governo que está fazendo no Estado de São Paulo. São aparentes paradoxos da política, mas na verdade confirmam que campanhas eleitorais são um campo específico, com requisitos próprios.

Paralalemente aos resultados das pesquisas sobre intenções de voto e assuntos correlatos, um outro dado significativo apareceu nesta semana, embora sem muito destaque na mídia. O levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas, da Fundação Getúlio Vargas, aponta para uma tendência de queda das menções a Jair Bolsonaro nas plataformas sociais.

Segundo Camila Mattoso, do Painel da Folha, no “…Twitter, por exemplo, o presidente já aparece tecnicamente empatado com Lula (PT). Já no YouTube, Ciro Gomes (PDT) ficou bem próximo no número de engajamento em postagens. … Ciro chegou a ficar à frente de Bolsonaro em três das sete semanas analisadas. … A chegada de Lula em Bolsonaro se deu também no Instagram e, segundo a FGV, a melhora no desempenho do petista tem relação com posts sobre sua viagem à Europa e a entrevista concedida ao podcast Podpah” (Painel, FSP, 23-24/12/2022).

São informações que mostram que as redes sociais não serão mais o elemento decisivo dominado pelo bolsonarismo para a campanha presidencial de 2022, como foram em 2018. Talvez esteja na hora de parar de dançar no verão porque o inverno da campanha começa em março, como se sabe.