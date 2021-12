Mídia móvel semanal das eleições de 2022

Ruben Cesar Keinert, Professor Titular aposentado da FGV – EAESP

Moro entrou no páreo e se posicionou com mais ou menos 10% das preferências do eleitorado. Não tirou votos de ninguém, aparentemente. Veio ao encontro dos decepcionados com a alegada polarização das candidaturas que estavam postas e que estão em busca do terceiro nome para a presidencial.

Bolsonaro acusou o golpe. Passou a semana mal-humorado e com o semblante péssimo, muito embora tenha tido alguns bons momentos e notícias alentadoras ao longo da semana. Filiou-se ao PL, o que lhe deu tempo de TV e recursos partidários, eleitorais, uma estrutura razoável e um espaço precioso no noticiário. Tudo tem um custo e terá que carregar uma dobradinha com o notório Waldemar da Costa Neto, que já teve como residência oficial o Presídio da Papuda, em Brasília. Foi o que Jair conseguiu para ter uma legenda para lançar a candidatura e abrigar a família, parentes e amigos próximos.

Ouviu boas notícias: o STJ considerou nulas as provas usadas na primeira instância para acusar o filho 01 no caso das “rachadinhas” do seu gabinete de deputado estadual na Assembleia do Rio de Janeiro. Deve ter sido um grande alívio. Boas novas também vieram do Senado, que aprovou o nome do “terrivelmente evangélico” André Mendonça para o STF. Por último, mas não menos importante, o Auxílio Brasil está saindo aos trancos e barrancos.

Noves fora, as próximas pesquisas eleitorais devem lhe dar uns pontinhos ou pelo menos estancar a queda contínua na popularidade e nas preferências. Mesmo assim, continua dormindo pessimamente, ao que tudo indica.

João Doria venceu a prévia do PSDB, também conseguiu precioso espaço no noticiário, mas terá grande dificuldade para unir o partido. Eduardo Leite, derrotado e amuado, deve se fechar em copas no Rio Grande do Sul. Aécio Neves continuará independente, Tasso Jereissati distante e Bruno Araújo, presidente do partido, fará as honras da casa sem muito entusiasmo. Geraldo Alckmin está mudando de legenda.

E aqui está o que foi o principal movimento eleitoral da semana. O convite (ou sondagem) que Lula fez a Alckmin para compor a chapa, ainda que não venha a acontecer, deu-lhe espaço e de alguma forma amenizou a asneira eleitoral que continua sendo a defesa gratuita dos regimes autoritários da América Latina. Mostrou o candidato do PT disposto a abrir para o centro e dialogar com os conservadores liberais que poderiam vir a apoiar Moro por falta de opção efetiva, mas não se sentem confortáveis com as camisas pretas e cinzas que o ex-juiz gostava de usar. E que provavelmente ainda conserva no guarda-roupas.