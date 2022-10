“Mandar os malditos embora”

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração – UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Com a devida vênia, tomo emprestado de Caetano Veloso a frase acima para o título deste artigo. A frase faz parte da letra da música “Purificar o Subaé”, de autoria do artista baiano, um libelo contra a poluição do rio Subaé, que tem 55 Km de extensão, nascendo em Feira de Santana e chegando até Santo Amaro no Recôncavo Baiano, terra dos Velosos.

A música gravada em 1981 fazia a denúncia da poluição do rio com o comprometimento de suas condições ambientais por metais pesados, principalmente chumbo. A letra é um documento clamando mandar os malditos poluidores embora. Usarei esta referência para analisar o governo do Presidente Bolsonaro, sua equipe de ministros e o cordão de seus apoiadores e um possível segundo mandato. Se no caso baiano a destruição se dava em um micro espaço, no caso do Brasil ela tem se dado no âmbito do território nacional e não só na área ambiental, mas em todos os setores da atuação governamental. A indicação é a mesma: que os malditos vão embora, devendo ser mandados através do voto popular, pelo desejo do povo no dia 30 de outubro próximo, que se espera ser um domingo de luz contra as trevas.

No caso ambiental, a questão é bem flagrante, tristemente consagrada com a máxima: a boiada vai passando. Relembrando, enquanto a Nação, a opinião pública, a imprensa estão preocupadas com a pandemia do Covid-19, o governo vai aproveitando para passar a boiada, afrouxando a legislação ambiental. A indicação de um ministro militar e completamente despreparado para a pasta da Saúde representava a ausência de compromisso do governo do ex-capitão com a saúde dos brasileiros(as). O seu sorriso de escárnio com as mortes e com a pandemia que grassava no território nacional bem como sua imitação do sofrimento de uma vítima revelava seu comportamento completamente desumano. No caso da Educação, a boiada foi passando a peso de ouro, enquanto a destruição desta pasta foi sendo executada a toque supostamente religioso. O mesmo se deu com a Ciência e Tecnologia, desmontada, com um patético Ministro à frente desse estratégico Ministério.

Um não menos patético ocupou o Ministério da Economia, que funcionaria como o segundo mito do governo, tal a importância e expectativa que foi jogada em suas costas para resolver os problemas e recolocar o País no eixo do desenvolvimento e da geração de emprego, longe de lograr êxito na consecução desses dois objetivos, o dito ministro tem soluções destrutivas dos direitos dos trabalhadores em seu laboratório de maldades “liberais”. Descendo ainda um pouco mais na escala do patético, a ministra Damares fez o que pode para colocar o Brasil no umbral medieval.

Em geral a bússola governamental esteve alinhada ao Negacionismo, adotando um comportamento pré-científico, eivado de preconceitos, avesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. Chefiando esse sanatório encontra-se Jair Messias Bolsonaro que do alto de suas motos, e nas suas motociatas, dirige o Brasil, liberando armas e munição para um certo segmento da população, incentivando-o a atuar em sua própria defesa, situação típica onde o Estado se exime de suas responsabilidades na segurança pública. Poder-se-ia alongar essa lista mostrando a insanidade de atos cometidos pelo Presidente em exercício.

O que se objetiva agora é especular como seria um segundo mandato de Jair Bolsonaro. Tendo a maioria na Câmara e no Senado e alguns governadores de Estado (ainda dependendo, no entanto, do resultado deste domingo), no caso de se concretizar sua vitória ele terá condições inclusive de rever a Constituição, poderá (deverá) aumentar o número de integrantes do STF para diluir a presença atual dos que se opõem às suas diatribes antidemocráticas. Alguém duvida que a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal entrarão em processo acelerado de destruição, embalado, inclusive, pelos interesses de parte do agro?

Não ficará árvore ao lado de árvore, a destruição da biodiversidade virá junto com a destruição da flora e da fauna. Nada disso importa aos Bolsonaros e aos que o cercam. O governo tenderá a construir uma autocracia, já em marcha, com traços de explícita ditadura. Essa é a índole do ex-capitão, fã de torturadores, desafiador das leis estabelecidas, o potencial de violência nas mãos de alguns cidadãos, ditos “do bem”.

Se pelo feito até agora os que compõem esse grupo no poder já merecem o epíteto de “malditos”, quanto mais com um segundo mandato quando o potencial de destruição se amplificará intensamente e com reduzida margem de defesa da sociedade civil dos valores democráticos! Cabe, então, examinar o que sinalizam as pesquisas eleitorais para situar a possibilidade de sua vitória. Pelo que se tem constatado, mantém-se a vantagem em média de 5% para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existem três bolsões de votos: 1) os indecisos, um total de 2%; 2) os votos em branco ou nulo, que perfazem 5%; 3) abstenções, que no 1o turno representaram 21% do eleitorado. Desconsiderando a mudança de voto de um candidato para outro, que deve ser residual dada a polarização da eleição, e os dois primeiros blocos, pelo baixo volume de votos que expressam, o grande foco de disputa reside na taxa de abstenção. Como ela só se mede terminada a eleição fica difícil fazer qualquer previsão. Mas, também, se verifica que é um bloco que não sofre tantas alterações baseando-nos em disputas passadas.

Embora possa se detectar uma tendência de vitória de Lula, Isto não quer dizer que a eleição está decidida, pois podem acontecer, ou serem revelados, fatos até então não conhecidos do grande público, causando terremotos não administráveis pelas campanhas, como se tem verificado com o recente episódio Roberto Jefferson. Se Jair Bolsonaro chegou ao poder devido ao apoio decisivo da facada da qual foi vítima, Minas pode fazer alguma outra surpresa. Os dados revelam que a eleição simbolicamente se decide em Minas Gerais, isto é, quem vence em Minas vence a eleição. Lembrando que o deslocamento de tropas do Exército em direção ao Rio de Janeiro, sob o comando do General Olímpio Mourão em 31 de março de 1964, que precipitou a ditadura militar, teve origem na mesma Juiz de Fora, talvez o Estado (ou a cidade em questão) tenha alguma capacidade fora da Ciência Política de selar o destino.

Esse tempo todo do mandato de Jair Bolsonaro vivemos sob uma ameaça implícita de um autogolpe, ação que não se concretizou devido a respostas duras e precisas por parte das instituições que defendem a democracia e da sociedade civil através de suas variadas representações. O golpe não está afastado das hostes bolsonaristas, haja visto a recente tentativa de adiar o 2.o turno faltando poucos dias para sua realização. A alegação se finca em um suposto não cumprimento das inserções de propaganda eleitoral em rádios, o que já foi severamente negado pelo TSE. Ao que se sabe o incumbente tentou mexer seu ministério para uma ação agressiva tentando inviabilizar o 2.o turno, no que não teria sido acompanhado pelo seu staff. Agora, mais uma vez, apela para a vitimização, um complexo de perseguição que sofre, ao que tudo indica, desde os tempos de caserna.

Dá para considerar que Bolsonaro, caso derrotado, o que as pesquisas reiteradamente indicam, não ficará restrito ao jus sperniandi, mas tentará algum ataque à democracia. O candidato Bolsonaro soa suas trombetas desde o início do mandato contra as urnas eletrônicas, os institutos de pesquisa, chegando ao ponto de afirmar que não aceitaria o resultado caso não fosse ele o vitorioso. Pode? Certamente, não resta dúvida que “os malditos” são da barbárie, da ruptura democrático, de atuar ao arrepio da lei. Vamos nos empenhar na árdua tarefa de começar a “purificar” o Brasil neste domingo, 30 de outubro de 2022.