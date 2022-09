Le roi est mort, vive le roi!

Marcelo de Almeida Medeiros, Professor Titular de Política Internacional Comparada do Departamento de Ciência Política da UFPE e Pesquisador PQ-1C do CNPq. E-mail: marcelo.medeiros@ufpe.br

Após sete décadas no trono, a rainha Elizabeth II faleceu, causando grande comoção não apenas no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, mas também no seio das fronteiras do Commonwealth e na maioria dos Estados-nação dos cinco continentes. A soberana está morta, mas a instituição monárquica permanece bastante viva, agora incarnada pelo herdeiro Charles III, corroborando os dizeres consagrados à época dos reis da França: O rei está morto, viva o rei!

Em termos institucionais, antes mesmo da era cristã, Aristóteles propõe uma singular reflexão em torno da pertinência e perenidade das formas de governo. A tipologia por ele forjada encerra uma lógica que parte de um patamar de formas puras – Monarquia, Aristocracia e República – as quais podem se transformar, respectivamente, em formas degeneradas – Tirania, Oligarquia e Democracia. Na verdade o que se depreende do argumento é que não há, entre as formas puras, uma que seja melhor do que a outra. O que importa, na verdade, é a capacidade da forma pura escolhida de resistir à degeneração na prática governamental. Ou seja, o problema não são as formas puras: cada qual aquinhoada de suas virtudes; mas sim as degeneradas: todas dotadas de predicados nefastos.

Embora a Tirania tenha ameaçado a Monarquia britânica em vários momentos, ela parece ter resistido, transformando-se, amiúde, de maneira incremental e em prol do cidadão. Assim, ainda no século XIII o advento da Magna Carta alça, de forma pioneira, o Parlamento a órgão de controle do poder real absoluto. A Revolução Gloriosa, ocorrida cem anos antes da Revolução Francesa, confirma, em seguida, a primazia do Parlamento sobre a Coroa, princípio estabelecido na Bill of Rights de 1689. Ainda, a projeção internacional preponderante do Reino Unido no século XIX e em boa parte do século XX atesta igualmente a capacidade do regime monárquico de defender o interesse de seus súditos frente aos das demais nações.

Outros monarcas europeus chefiam Estados-nação situados entre os mais democráticos e desenvolvidos do mundo: Dinamarca, Noruega ou, ainda, Suécia. Trata-se, tal qual a britânica, de monarquias parlamentares, onde o papel do soberano é, precipuamente, assegurar, com base em sua isenção ideológica e postura moderadora, a devida estabilidade em momentos de crise e transição inerentes a todo regime político. Essas monarquias, é ponto pacífico, têm tido êxito. Claro que outras tantas, principalmente aquelas situadas na região do Golfo, encerram indícios inequívocos de forma degenerada, configurando traços de Tirania. Contudo, a associação intuitiva que é com frequência registrada entre ideias progressistas e republicanismo não é, necessariamente, acurada. Repúblicas, como Monarquias, podem tanto ser genuínas, quanto degradadas. A secular Confederação Helvética pratica, sem cessar, o republicanismo de forma eficiente e se situa em patamar comparável aos dos seus pares nórdicos – aí inclusa a Finlândia, estruturada de maneira republicana. Pari passu, não são poucas as repúblicas latino-americanas, africanas ou asiáticas que padecem de grave deterioração.

Sem embargo, o caráter insular parece, desde sempre, prover os britânicos de certas peculiaridades. Talvez a mais relevante seja a tendência natural à valorização de suas idiossincrasias, hipertrofiadas pelo isolamento geográfico. Embora elas, em princípio, contrastem com a visão expansionista que marca a história do império, o papel de hegemon exercido pela coroa inglesa durante tantos anos a projeta no cenário mundial tornando-a uma referência institucional. Sujeita, por conseguinte, tanto a críticas, como a enaltecimentos. Inclusive dentro de suas próprias fronteiras, onde ideias republicanas continuam a vicejar, sobretudo na Irlanda do Norte. A malfadada experiência de Londres com a União Europeia (UE), cujo epílogo é o Brexit, ilustra, em parte, esse argumento do ostracismo socio-político. O Reino Unido foi, manifestamente, o membro menos eurófilo da UE. Adotando, desde sua adesão, a estratégia do cavalo de Troia, preferiu não adotar o Euro e, regularmente, destoava de seus pares em questões angulares ligadas ao comércio, segurança, avanços institucionais e harmonização.

Apesar de percalços naturais intrínsecos a toda forma de governo, a coroa britânica parece ser percebida pela maioria dos súditos como um marcante fator de estabilidade política. E este parece ser também o entendimento de muitos observadores exteriores. Principalmente em razão do longevo pontificado de Elizabeth II – um dos maiores da história. As extensas celebrações fúnebres e a assunção de Charles III ao trono impactam as mídias do mundo inteiro, revelando o interesse de parte significativa dos atores internacionais. Abrangendo, indiferentemente, Monarquias e Repúblicas; Tiranias e Democracias.

Em suma, resta saber até quando prevalecerá no Reino Unido – ou alhures em outras Monarquias – os dizeres: Le roi est mort, vive le roi! Pois, como já alertava Colbert à época do Rei Sol, Luís XIV: pro rege sæpe, pro patria semper. Ou seja: pelo rei muitas vezes, pela pátria sempre!