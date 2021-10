Idade de Cristo da Constituição Federal: uma homenagem à ministra Cármen Lúcia Antunes

Thaís Marçal, Mestre em Direito pela UERJ. Presidente da Comissão de Improbidade Administrativa da OABRJ. Coordenadora Acadêmica da ESA OABRJ. Advogada

Neste dia, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil completa a idade de Cristo (33 anos). Mesmo com a classificação de ser super-rígida em matéria de reforma, já fora objeto de 111 emendas, até a presente data. Objeto de declarações apaixonadas e raivosas, sempre incitou sentimentos antagônicos extremados, fato este que é altamente positivo, pois demonstra que o Direito Constitucional “pegou” no Brasil.

Teoricamente, deixou de ser uma enunciação de palavras bonitas escritas em uma folha de papel. Passou a ter sindicabilidade forte, gerando até mesmo uma alta do fenômeno da judicialização e do ativismo judicial. Mas será que no Brasil o processo de conscientização de titularidade de direitos efetivamente ocorre para todos?

“Direito de/para todos” é o título de um livro clássico da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia Antunes. Inclusive, a ministra proferiu verdadeira Aula Magna no curso de Atualização em Direito Constitucional no dia 30/9/2021 na Escola Superior de Advocacia da OABRJ (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BVkahtpryCw&t=41s).

Enalteceu a importância do ensino jurídico plural, tal como registrou a pluralidade existente no processo constituinte. Expôs, com oratória singular, as virtudes do texto constitucional brasileiro, encantando a todos que ouviam. Encantamento que apenas os verdadeiros professores são capazes de gerar e não aqueles apenas ostentam o título para encarecer pareceres jurídicos, frequentando raramente as salas de aulas.

Temos na ministra o verdadeiro conceito de magistrado e professor. Magistrado centrado na técnica da aplicação do Direito, sem permitir que vaidade ultrapasse a toga. No típico exercício de que o “magistrado fala nos autos”. O professor é aquele que ensina a pensar com gentileza típica dos sábios, não aqueles que se arvoram em suposta atuação cômica “lacradora”.

O respeito à opinião alheia, a argumentação como protagonista da defesa de pensamento, a formação de pensadores e não seguidores. Estes são apenas algumas das caraterísticas da ministra.

Tal como nossa Constituição, a ministra demonstra o respeito e o fomento ao diálogo efetivo, plural e desenvolvimentista. Que nossa Constituição siga a irradiar suas lições para todos os brasileiros, em um processo de emancipação social. Tal como que a postura da ministra e professora Cármen Lúcia Antunes siga a inspirar ministros e professores com sua postura. Que assim seja.