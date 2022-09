Haverá alguma proposta ambiental?

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

O Brasil possui um dos maiores patrimônios naturais do planeta. Nosso clima e nosso solo proporcionaram uma riqueza única de ecossistemas, de paisagens, de plantas e de animais. Nosso país detém 16% das aves e 12% dos mamíferos que existem no planeta. Além disso, 15% de todas as espécies de animais e plantas estão em nosso solo, representando um banco genético inestimável.

Possuímos a maior quantidade de água doce do planeta, com 12% do total. Temos mais água que todo o continente africano ou europeu. Em nossas águas vivem quase um quarto de todos os peixes de água doce do mundo. Esse recurso é fundamental para nossa economia. A agricultura, que é um dos pilares das nossas exportações, consome 72% do total utilizado desse recurso natural.

Conservar a água é conservar a vida no planeta, e essa conservação está diretamente ligada a preservação das matas, que regulam o ciclo hidrológico. Um bom exemplo disso é a floresta amazônica que produz umidade que se desloca pela atmosfera, produzindo chuvas no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Grandes cidades, diversas atividades econômicas, o turismo e o lazer dependem desse serviço prestado pelas nossas matas. Portanto, conservar as matas é conservar as águas.

Apesar de toda essa importância para o país, a pauta ambiental raramente surge nas campanhas eleitorais, que se concentram, basicamente, em ofensas pessoais e a defesa de alguns privilegiados setores. O espírito cívico e coletivo desaparece, dando espaço a um olhar míope e de curto prazo, onde a vaidade do poder permite qualquer tipo de acordo para vencer a eleição.

Nos eventuais casos em que se trata da questão ambiental, a principal pauta é simplificação dos processos de licenciamento ambiental, deixando evidente o pensamento de que o meio ambiente é um grande entrave ao desenvolvimento. Jamais se lembram de que o licenciamento é o principal mecanismo de controle social e manutenção da qualidade ambiental, diretamente ligado à saúde e a qualidade de vida da população. Devíamos fortalecê-lo, e não o fragilizar.

Considerando que todo povo brasileiro depende da conservação dos serviços ambientais e que, de acordo com nossa Constituição, todo poder emana do povo, é hora desse mesmo povo cobrar e saber, de nossos futuros representantes, quais são as propostas que eles têm para gerir o nosso gigantesco patrimônio natural.

Nada mais oportuno que as eleições para se tratar desse tema, afinal, todos nós somos afetados com isso. Questões ambientais devem ser tratadas como assunto de Estado e não de governo, e é durante as campanhas que isso deve ficar claro. Governos passam e os estragos ao meio ambiente ficam. Como todos nós pagaremos essa conta no futuro, é melhor saber o que virá pela frente.