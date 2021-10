Há mil dias sem Presidente

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração – UFBA. Pesquisador FGV – EAESP

Recentemente, Jair Bolsonaro comemorou os mil dias de seu governo. Certamente, um feito. Reuniu uma série de papéis mostrando as realizações. O que defendo aqui é que, na verdade estamos sem Presidente desde sua posse. Quando olhamos as tragédias que se abateram sobre o País, o que deve se perguntar é: onde está o Presidente? Com poucos meses de mandato, logo anunciou que seria candidato à reeleição, isso sem ter cumprido nada das propostas ou ideias que o levaram ao poder. Imediatamente entrou em campanha, tornando-se porta-voz do nada. Os dois primeiros anos e adentrando este atual foram gastos com passeios mirabolantes de helicóptero, moto ou cavalo acompanhado de seus fiéis seguidores tendo como objetivo nada oculto forçar um golpe.

No segundo ano, a COVID 19 pegou o mundo e o Brasil. Onde estava o Presidente, o que fez o governante maior do País? Ancorado na sua visão negacionista, tripudiou da doença, da sua virulência e letalidade. Deu de ombros a tudo que a Ciência recomendava. Virou garoto propaganda de remédios ineficazes, procrastinou a compra de vacinas o quanto pode, fazendo de conta que nada de importante estava acontecendo. Rifou um ministro da Saúde que se mostrava competente até chegar ao ponto de colocar um general da ativa no comando deste importante Ministério. Tínhamos Presidente? O resultado está aí: 600 mil mortos. Mas nada disso abala o cidadão Bolsonaro, afinal de contas, todos vamos morrer um dia, como chegou a dizer, fazendo chacota com as vidas perdidas. Deitou e rolou, foi a lanchonetes, lugares públicos, promoveu aglomerações, pegou crianças no colo, rindo compulsivamente (no fundo, da Ciência), sempre sem máscara.

Na que toca ao meio ambiente, não é nem questão de dizer que não temos Presidente, temos um contra Presidente. Fazendo ouvidos moucos ao que a comunidade científica e política, nacional e internacional, pregam, tomou a contramão de todas as evidencias e alertas e liberou, direta ou indiretamente, com auxílio do seu então Ministro da área, a destruição de florestas, contrabando de madeira, garimpos ilegais e outros crimes. Trafegar em ambientes de ilegalidade é uma prática contumaz do Presidente e sua prole. Criar espaços de ilegalidade permitindo invasões de áreas indígenas é outra demonstração de que não existe um Presidente de plantão. O fato ainda é agravado, pois ao participar de Fóruns Mundiais, se compromete com a redução de queimadas e devastação, sabendo que não vai cumprir estas metas, dado que não defende essas ideias.

A lista de absurdos é imensa cobrindo a área da Educação, das questões raciais, da Cultura, liberação de armas e munições, e outras tantas, atacando os cânones estabelecidos da civilização. Mil dias sem Presidente. Olhando para frente, teremos exatamente 365 dias de Bolsonaro até as eleições de outubro 2022. O que esperar de um Presidente que não o é? Um Presidente que está sempre à espreita para atentar contra a democracia, pela qual foi eleito, aliás. Certamente, Bolsonaro vive neste último mês, pós o sete de setembro, o pior momento de seu mandato, enquanto o povo brasileiro vive seus piores momentos desde que ele sentou-se na cadeira presidencial.

Então, o que Bolsonaro vai ou pode fazer com este ano que tem pela frente? Evidentemente a reeleição é seu pressuposto, e agora pela via eleitoral, ao perceber que o golpe não seria tão fácil como imaginado. As instituições resistiram e resistem. O povo que ele entendia que correria em sua direção de forma caudalosa, não lhe foi pródigo. Os militares também já devem ter percebido que entrariam numa canoa furada no caso de apoiar os delírios do ex-capitão.

O Centrão continua consultando os resultados de pesquisas de opinião, com a planilha nas mãos, para, caso necessário, fazer a cristianização do Messias. Talvez questão de tempo. Como se sabe, o Centrão não pega em alça de caixão, nem coroa de flores manda, simplesmente abandona o antigo aliado. Interessante notar que a recorrência ao Centrão se deve não só pelo histórico do aglomerado político de blindar tentativas de impeachment, mas também porque visa captar os votos do Norte e Nordeste na eleição do ano vindouro. Porém, deve ser notado que os dois maiores partidos do Centrão, PP e PL, não tem nem metade de seus parlamentares nessas regiões.

Antes de voltarmos à questão central aqui colocada, ainda torna-se necessário qualificar melhor o terreno do ponto de vista econômico e social por onde irá trafegar o Presidente em sua campanha. A economia rateia, o número de desempregados não sofrerá uma redução apreciável. O custo de vida tem se tornado um inferno para a maioria da população brasileira, com itens estratégicos (comida, energia, gás, combustível) sofrendo reajustes ensandecidos. Esse inferno não há Messias que debele. Resta o Auxílio Brasil. Mesmo que seja viabilizado, o troco a ser pago dificilmente fará frente ao quadro social trágico existente. Por outro lado, ainda existe o fator CPI da COVID, que mostrará de forma sistematizada a prevaricação do Presidente e seu trágico resultado.

Isto posto, caso escape do impeachment, em que estratégias ele se agarrará para se manter viável na eleição de 22? Que forças políticas, que muros de arrimo, manterão Jair Bolsonaro em pé? Ainda que retenha um eleitorado fiel, a tendência é de seus índices de aprovação serem carcomidos pela realidade. Acreditamos poder classificar seu eleitorado como de conveniência (fundamentalmente antipetista) e de raiz (radical), de corte nazi-fascista, e grupos evangélicos. O primeiro, que também poderíamos chamar de oportunista, valeu para 2018, sendo difícil aferir quantos ainda mantém esta posição. Se na eleição passada o voto foi contra PT, por razões demasiado conhecidas, na vindoura certamente será contra Bolsonaro. Nos eleitores bolsonaristas de raiz ainda seria possível esperar fissuras na base evangélica, enquanto os da linhagem nazi-fascistas só abandonam o “líder” no caso deste fraquejar.

Estas considerações, se corretas, conduzem a um cenário de tendência de desidratação da candidatura Bolsonaro. No entanto, o outubro de 22 é um perto longe. Nem todas as peças estão no tabuleiro. Caso Sérgio Moro se lance candidato certamente morderá votos que seriam dados ao campo bolsonarista. Mas, isto ainda não está definido. Contrariamente ao que muitos analistas pensam, defendemos que há espaço para uma terceira via, com duas vertentes, um candidato pela centro-esquerda e outro pela centro-direita.

A decisão do eleitorado nesse quadro traçado deve se dar mesmo durante a campanha propriamente dita e, mais ainda, nos debates. Sem facada, todos os candidatos deverão estar presentes. No contexto polarizado que vivemos, se algum deles se ausentar será demonstração da fraqueza passível de críticas contundentes pelos demais. Coerente com o desenho feito, ainda resta uma questão fundamental: como reagirá Bolsonaro caso seja acossado por um candidato que venha a lhe tomar o 2.o lugar nas pesquisas, correndo alto risco de ficar de fora do 2.o turno? Evidentemente, o disparo em massa de fake news cumprirá um papel fundamental nessa guerra, mas, mesmo assim, e se isso não for suficiente para manter Jair Bolsonaro no jogo? Como ficará sem o foro privilegiado? Está mais do que comprovado que ele não mudará o jeito de ser Bolsonaro. Parece possível cravar que poderá incrementar seu ímpeto destrutivo, ficando a Nação sem ter o que se espera de um Presidente. Fica mais do que claro que mais do que nunca as instituições e a sociedade civil devem se preparar para um estado agônico de Bolsonaro.