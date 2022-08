Foi dada a largada: corrida eleitoral nas redes sociais

Renata Cristina Nogueira Santos, Doutoranda na Escola de Administração da UFBA. Servidora Técnico-Administrativa em Educação do IFNMG

José Antônio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração da UFBA. Pesquisador na FGV-EAESP

Nessa semana, teve início a campanha eleitoral oficial para as eleições de 2022, período em que as redes sociais ficam recheadas de conteúdo político. De campanha oficial a memes, espera-se que seja um período de muito conteúdo produzido por candidatos, apoiadores, opositores, influencers, usuários despretensiosos e afins.

Fato é que a comunicação política em 2022, como nas últimas eleições presidenciais anteriores de 2014 e 2018, não se faz mais apenas por meio dos veículos tradicionais – rádio, TV, palanques, passeatas etc. – e aqueles que saibam explorar os recursos e instrumentos das novas Tecnologias da Informação e Comunicação alcançam palcos diversos de visibilidade em suas campanhas.

Neste artigo, verifica-se o posicionamento nas redes sociais dos três candidatos apontados pelo DATAFOLHA com maior intenção de votos em sua última pesquisa, de 18/08/2022, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. A análise inclui o crescimento de público, o quantitativo de conteúdo produzido e as menções dos candidatos nas redes sociais.

Em relação ao quantitativo do público nas redes sociais, considerando que o número de seguidores/fãs/inscritos pode se repetir – um mesmo usuário acompanhar o candidato em redes sociais diferentes -, considera-se para fins de interpretação a média de seguidores/fãs/inscritos nos dois períodos analisados.

Quadro 1. Número de seguidores/fãs/inscritos

P1 – Período 1: 2 de agosto | P2 – Período 2: 17 de agosto

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do Emplifi.

Entre os intervalos analisados, verifica-se o crescimento médio de 0,65% de Bolsonaro, 2,32% de Lula e 0,85% de Ciro Gomes. É possível identificar a rede social que cada candidato cresceu mais: Bolsonaro no Twitter cresceu 0,99%, Lula no Instagram cresceu 4,02% e o Ciro no Youtube cresceu 1,46%. Considerando a média dos três candidatos, nota-se que Bolsonaro já atinge uma certa estabilidade alta de seguidores/fãs/inscritos. Lula, embora com uma porcentagem maior de crescimento, ainda se encontra muito distante do primeiro colocado. E Ciro Gomes, ainda mais distante do primeiro colocado. Seria de se esperar que este candidato, por estar num patamar inferior aos demais, estivesse fazendo um esforço de maior inserção nas redes sociais, o que ainda não foi verificado.

Na sequência, apresenta-se o quantitativo de conteúdo nas redes sociais dos candidatos. Entende-se como conteúdo as postagens, fotos, vídeos, textos, tweets que o usuário produz/pode produzir em cada rede.

Quadro 2. Conteúdo produzido por candidato

P1 – Período 1: 19 de julho a 2 de agosto | P2 – Período 2: 3 de agosto a 17 de agosto

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do Emplifi.

O candidato que mais produziu conteúdo nas redes sociais nos dois períodos analisados foi Ciro Gomes e, embora tenha apresentado uma queda na produção de conteúdo entre os dois períodos analisados, ainda assim segue produzindo mais que os demais. Nota-se um paradoxo: aquele que mais produz conteúdo é o que possui menor público, o que nos induz a crer que o candidato Ciro tem feito um grande esforço para se destacar. A rede social mais explorada por Bolsonaro tem sido o Facebook, ao passo que Lula e Ciro têm explorado de forma mais ampla o Twitter.

Na sequência, apresenta-se o gráfico de menções no período analisado.

Gráfico 1. Menções nas redes sociais

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do Torabit.

Menções se referem a publicações envolvendo o nome dos candidatos nas redes sociais. No gráfico, verifica-se que Lula mantém um patamar maior de menções nas redes em relação aos demais, seguido de Bolsonaro. Buscou-se verificar eventos ocorridos nos picos de menções, para entender se justificam a repercussão nas redes.

No dia 20/07, há um pico de menções a Ciro Gomes, no dia 21/07 a Lula e no dia 24/07 a Bolsonaro. Foram as datas em que tais candidatos tiveram suas candidaturas à presidência da República oficializadas por seus partidos [1][2][3]. No dia 28/07, há um pico de menções do candidato Lula, data em que foi publicada pesquisa estimulada de intenção de votos do DATAFOLHA, que apontava o petista com 47% da intenção de votos [4]. No dia 09/08, tivemos o início do pagamento do Auxílio Brasil, que repercutiu os nomes de Lula e Bolsonaro nas redes [5].

Em 13/08, a live de Lula com o Deputado André Janones repercutiu o nome do candidato petista nas redes [6]. A avalanche de menções ocorre, no entanto, no dia 15/08, véspera da data de campanha eleitoral oficial para as eleições de 2022, crescendo nos dias seguintes com a repercussão do evento de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral [7].

Por fim, destaca-se fato fora do período analisado, mas de grande repercussão, ocorrido no dia 18/08: o presidente Bolsonaro entrou para os assuntos mais comentados do mundo no Twitter, após episódio em que se irrita com o youtuber Wilker Leão, que o provoca o chamando de “Tchutchuca do Centrão” em frente ao Palácio da Alvorada.

Esse evento do embate entre o influencer Leão e o candidato Bolsonaro é bastante ilustrativo do peso de ações presenciais frente a ações digitais. Sua imensa e rápida repercussão e reverberação parecem atestar que as ações face-a-face podem ter um caráter mais explosivo do que as ações digitais, sem menosprezar o caráter disruptivo destas. Em modo especulativo, podemos pensar que Bolsonaro deve repensar o papel do “cercadinho” na sua campanha política. Pode-se constatar, assim, inequivocamente que as redes sociais e as ações presenciais se retroalimentam, garantindo uma dinâmica nunca antes vista na política.

A análise aqui feita nos leva a crer que as redes sociais serão bastante exploradas até o dia 02 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Nota-se que tais instrumentos têm sido um termômetro do que acontece na vida política, oscilando de acordo com os acontecimentos. Destaca-se, ainda, a importância de se aprofundar as análises qualitativamente em relação ao conteúdo e às menções relacionadas aos candidatos, já que a atividade nas redes pode ser feita tanto a favor quanto contra o candidato, e a grande repercussão pode ser positiva ou negativa. Assim, é objetivo destes pesquisadores repetir esses levantamentos das redes sociais daqui até a eleição.

Notas

[1] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=h1flcAj_59o

[2]Conferir: https://www.estadao.com.br/politica/pt-aprova-em-convencao-chapa-lula-alckmin-para-disputar-palacio-do-planalto/

[3] Conferir: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pl-oficializa-candidatura-de-bolsonaro-a-reeleicao-neste-domingo-no-rio/

[4] Conferir: https://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2022/07/lula-tem-51-entre-jovens-contra-20-de-bolsonaro.shtml

[5] Ver: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias-2/08/auxilio-brasil-de-r-600-comecou-a-ser-pago-e-inclui-2-2-milhoes-de-novas-familias

[6] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=R4dwqSCisnc

[7] Conferir: https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/noticia/2022/08/perfis-de-lula-e-bolsonaro-trocam-acusacoes-no-twitter-durante-posse-de-alexandre-de-moraes.ghtml