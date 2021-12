Lançamento do livro: “Finanças Públicas no Cotidiano Brasileiro”

O livro Finanças públicas no cotidiano brasileiro, organizado por Denise Ribeiro de Almeida, Fabiano Maury Raupp, Ana Rita Silva Sacramento e Elaine Cristina de Oliveira Menezes, está estruturado em quatro blocos, composto por 15 artigos, que tratam de assuntos relevantes no campo das Finanças Públicas. Os temas desses blocos são: Finanças Públicas e Orçamento; Finanças Públicas e Transparência; Finanças Públicas e Reforma Tributária; e Finanças Públicas no Brasil Contemporâneo.

O conjunto de artigos, elaborados e originalmente publicados no blog Gestão, Política & Sociedade do Estadão, cuja linguagem, didática e acessível, estimula a reflexão sobre questões relevantes das Finanças Públicas no cotidiano brasileiro. Para tanto, os autores discorrerem sobre questões complexas do campo a partir de explicações embasadas em dados do cotidiano, sem desconsiderar características como consistência, atualidade e simplicidade. Trata-se de uma contribuição ao debate de temas que dizem respeito às Finanças Públicas.

A proposta de livro traz uma abordagem inovadora sobre as Finanças Públicas quando é organizada a partir de textos de opinião que buscaram aplicações práticas sobre o tema. O texto não é direcionado apenas aos acadêmicos, mas também a profissionais, estudiosos e outros interessados na gestão pública, com foco nas Finanças Públicas.

Lançado no formato o e-book pela Editora da UFBA, o livro está disponível gratuitamente para download. Baixe aqui o e-book (em PDF).

Sobre os organizadores

Denise Ribeiro de Almeida: doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora associada da Escola de Administração (EA-UFBA). É vice-líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Fabiano Maury Raupp: doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). É líder do Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos Contábeis e Financeiros e do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Ana Rita Silva Sacramento: doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora adjunta da Escola de Administração (EA-UFBA). É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Elaine Cristina de Oliveira Menezes: doutora em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora adjunta do curso de administração pública e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).