Fim das coligações: primeiros reflexos no Paraná

Pedro Felipe Silva, Bacharel em Ciência Política com especialização em Políticas Públicas (UNINA). Já atuou como dirigente partidário municipal e secretário parlamentar na Câmara Federal

Vitor Pimenta Gomes de Souza, Mestrando em Ciência Política (UFPR), cursa MBA em Relações Governamentais (UNINTER). Já atuou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba e atualmente é sócio cofundador da Helênica Agência Política e revisor da Revista Sociologia e Política

O ano de 2022 é um ano eleitoralmente diferente. Nota-se o reflexo do fim das coligações na janela partidária, com a diminuição do número de partidos presentes nos parlamentos federais e estaduais. Conhecida como Minirreforma Eleitoral, a Emenda Constitucional 97/2017 impôs várias mudanças, dentre elas, a proibição de coligações de partidos para eleições proporcionais (vereadores, deputados estaduais e federais), a partir do pleito municipal de 2020.

Com a ausência do recurso das coligações, vê-se alguns resultados já na eleição de 2020, apontando que partidos desorganizados, talvez, não consigam mais eleger candidatos da mesma forma. Até mesmo algumas legendas relevantes perderam cadeiras nos legislativos municipais devido à desorganização do partido nas eleições municipais de 2020. Um exemplo prático é o resultado do PL de Curitiba que, em 2016, fez mais de 20 mil votos e elegeu um vereador com 5.067 votos. Porém, em 2020, o partido fez, ao todo, com 22 candidatos, míseros 9.698 votos, por conta da desorganização interna.

Então, cria-se um dilema para o político: tomar a liderança do seu partido, buscar filiados, candidatos e recursos; ou mudar de partido, manter sua base e focar na sua sobrevivência eleitoral. De fato, o último, o caminho mais simples, foi adotado por grande parte da elite política paranaense, algo previsível. Barry Ames (2003) escreveu que o político brasileiro é “paroquialista”, pensando em só atender as demandas de seu distrito eleitoral. Ou seja, é esperado o comportamento dos parlamentares de mudar para um partido que lhes ofereça suporte para sua reeleição.

Dois bons exemplos dessa mudança são o PSD e o PP do Paraná. Os partidos reuniram parlamentares de diversas agremiações e perfis que, ao invés de estruturarem um partido, optaram em filiar-se àqueles existentes e governistas, mesmo muitos deles com condições de montar e dirigir um partido, como Romanelli (ex-PSB, hoje, PSD) e Traiano (ex-PSDB, hoje, PSD). Porém, o custo e o desgaste são elevados e, além de tudo, existe a incerteza eleitoral, pois para calcular os seus próximos passos, os políticos precisam de certo grau de previsibilidade, a fim de diminuir esforços. Todavia, esses movimentos diminuem seus poderes no partido, visto que estão em uma agremiação com vários outros caciques.

Ademais, há os pontos positivos desses movimentos para a nossa democracia, por exemplo: no Paraná, o Governador Ratinho Júnior precisava de, pelo menos, 6 partidos para aprovar um projeto de lei. Atualmente, para aprovar um projeto de quórum simples (50% + 1), ele precisa de 3 partidos, sendo que 1 desses é o dele. De fato, é possível notar que o fim das coligações estimulou o enxugamento dos partidos políticos e pode auxiliar na governabilidade, pelo menos em uma análise momentânea.

Outro ponto, também, parece ser observável: os partidos menores não estão mais tão atrativos. Sem recursos, com pouco tempo de TV e ampla desorganização partidária, os partidos pequenos têm 4 caminhos para sobreviver: apostar suas fichas nos outsiders, uma vez que os grandes líderes políticos optaram por se concentrar em algumas poucas legendas; reformularem suas identidades para, assim, criar base eleitoral; fundir-se com outro partido, ou; adentrar em uma federação.

De outro modo, essas legendas tendem a sumir. Esse fenômeno era algo já sustentado por boa parte da Ciência Política brasileira. Miguel e Assis (2016), ao simularem como seria o quadro partidário da Câmara Federal de 2014 caso as coligações acabassem, constataram uma desfragmentação razoável. De forma consonante, o estudo feito por Melo e Soares (2016), cujo objeto de análise são as eleições municipais de 2004 e 2008, chegaram à mesma conclusão: as coligações geram mais fragmentação.

É cedo afirmar que, com o passar do tempo, os partidos serão poucos, enraizados e coesos. Há diversas outras variáveis que atuam de forma oposta em nosso país, como aponta a literatura do nosso sistema eleitoral. Entretanto, é possível constatar os primeiros sinais da desfragmentação partidária, o que poderá trazer alguns benefícios, tais como: uma melhor governabilidade, um sistema político mais inteligível ao eleitor e um contexto de partidos mais coesos ideologicamente. Por outro lado, a oligarquia política se fortalece em detrimento da entrada de novas lideranças oriundas de outros segmentos sociais. Por fim, para quem deseja uma diminuição mais drástica no número de partidos, outras reformas seriam necessárias, contemplando desde o tamanho dos distritos até a formação das listas partidárias.

Referências

