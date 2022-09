Figuras do poder mortal

Frederico Lustosa da Costa, Doutor em Gestão (ISCTE/IUL, Lisboa, Portugal) e Professor do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Atualmente é Editor associado da revista Estudos de Administração e Sociedade e membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração (ABCA)

No momento em que chegamos à reta final da campanha para as eleições de 2022, quando, diante de tantas situações surpreendentes e, por vezes, humilhantes e constrangedoras, muitas delas decorrentes do advento da pandemia do Coronavírus, muitos analistas brasileiros têm se esmerado em produzir o diagnóstico destes tempos sombrios. São inúmeras as perspectivas teóricas e conceituais que orientam essas análises, privilegiando, alternativa ou conjuntamente, dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais e até mesmo psicológicas[1]. Algumas dessas análises se debruçam sobre o perfil do líder da nação, tentando identificar traços de doenças mentais que possam suscitar o impedimento dessa espécie de títere da necropolítica.

Esse “líder” é Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil. Para os que não são seus seguidores nem votaram nele, o senso comum sugere que se trata de um indivíduo com déficit cognitivo e grave desequilíbrio emocional. Um louco varrido, para usar uma linguagem coloquial. Mas alguns especialistas consideram que só os psicóticos e os neuróticos podem ser considerados “loucos”. Bolsonaro não se enquadraria nesses casos. Segundo pelo menos dois psicanalistas, seu comportamento é caraterizado pela psicopatia, que não é uma loucura no sentido clássico. É, antes, uma enfermidade moral, um desvio de caráter, que priva o indivíduo de sentimentos de culpa ou remorso. O psicopata é autocentrado, não tem empatia com relação ao sofrimento do outro, buscando apenas a satisfação de suas conveniências. Age com frieza e método.

Joel Birman lembra várias situações em que Bolsonaro revela sua total ausência de culpa com relação ao sofrimento do outro[2], antes e depois de eleito presidente da República, desde a defesa da tortura, a frustração com o Golpe de 1964 que deixou de matar pelo menos 30 mil pessoas, até os atos recorrentes orientados à liberação de armas, suspensão da fiscalização de velocidade nas estradas, estímulo à grilagem em terras indígenas, indiferença com relação aos mortos e tantas declarações estapafúrdias. A psicanalista Maria Rita Kehl segue na mesma linha. Ela afirma que “é muito difícil fazer diagnóstico de alguém que não conhecemos”. (…) “Mas a minha impressão desde a campanha é que ele está mais próximo daquilo que a gente chama de psicopata”[3]. O “diagnóstico” dos dois psicanalistas tem a vantagem de evitar a desresponsabilização do psicopata.

Esse tipo de análise e as tentativas de “cura” (ainda que indiretas) ou interdição não vêm de hoje. Ainda na primeira metade do século passado, pouco depois do nascimento da Psicanálise, Sigmund Freud se permitiu traçar, em parceria com o diplomata americano William C. Bulllitt, um perfil psicanalítico do presidente Woodrow Wilson[4]. É verdade que esse livro, o menos citado de toda a obra de Freud, é bastante criticado, seja pelo seu caráter esquemático, seja por fazer a psicanálise de um personagem vivo sem ouvi-lo. Ademais, Freud sentia forte aversão por Wilson. Em todo caso, abriu a senda para os estudos sobre a neurose do poder.

Mas o reconhecimento de que chefes de Estado podem ser acometidos de distúrbios mentais graves é bastante antigo. Figuras como Calígula e Nero, no Império Romano, o rei George III, do Reino Unido, Dona Maria I, a “rainha louca” de Portugal, e até o presidente brasileiro Delfim Moreira, são exemplos de governantes que se mantiveram no cargo apesar de graves transtornos mentais. Com certo exagero, Marcel Elíade lembra que: “Eu não digo que há loucos perigosos no poder e um só bastaria. Eu digo precisamente que no poder só há loucos perigosos. Todos jogam o mesmo jogo e escondem da humanidade que eles organizam sua morte sem acaso, cientificamente”[5].

Em “Da horda ao Estado”, Eugène Enriquez[6] examina toda a obra dita “sociológica” de Freud. Sem se ocupar de questões psiquiátricas, o autor se deteve longamente na questão do perfil e do papel do líder ou do chefe, a partir das referências aos pais totêmico e mosaico, presentes em dois clássicos da Psicanálise[7]. Freud se referia aos perfis do pai tirânico e opressor da horda primitiva, o macho Alpha, e do pai benevolente do povo judeu, o Moisés bíblico que conhecemos, ambos com suas sutilezas e contradições. Com referência à contemporaneidade, inicialmente, Enriquez descreve duas formas de poder mortal – o modelo paranoico e o modelo perverso[8] – para logo incluir o modelo histérico[9].

Enriquez associa o modelo paranoico aos megalômanos, eleitos por Deus (ou pela “História”) para realizar uma missão salvadora ou saneadora. Ele vem para limpar a sujeira do mundo e fazê-lo tomar consciência de sua culpa, para garantir sua redenção pela palavra. O líder paranoico precisa e elege um inimigo que unifica os sentimentos destrutivos da maioria. Podem ser os judeus, os negros, os protestantes, os comunistas, os ciganos, os homossexuais, os deficientes e os marginalizados em geral. São, em geral, carismáticos. O autor lembra os nomes do próprio Wilson, mas, sobretudo, os de Hitler e Stalin. Em diferentes contextos históricos, é possível encontrar líderes com esse perfil. No Brasil, há quem veja traços paranoides em Getulio Vargas e até no Imperador Pedro I.

Para Enriquez, os manipuladores ocupam a posição do líder perverso. Ele tem a fantasia do domínio total dos seres e das coisas. Acredita falar a linguagem da verdade, reduzindo as relações humanas a relações entre objetos. No plano organizacional, são os tecnocratas prontos a cumprir ordens, cegamente, capazes de alcançar quaisquer objetivos estabelecidos pela autoridade superior. Lenin é o único líder citado por Enriquez, mas é possível encontrar seus traços em todos os gestores que não conseguem ir além da ordem e da hierarquia para cumprir, cegamente, normas absurdas.

Já o líder histérico é o sedutor que utiliza como arma a teatralidade, tão bem acolhida pelo mundo midiático e pelo universo de aparência em que estamos mergulhados. É o homem da hora. Ele é um narcisista que vê o mundo como um grande teatro, onde seu papel é escrever e interpretar a peça mais convincente. Ele se apresenta como o homem comum, o self made man, alguém igual aos outros, dando a impressão que todos podem chegar lá. Mas ele é uma espécie de astro midiático que procura estabelecer uma relação erotizada com seu público. Muitos citam o exemplo de Berlusconi. No Brasil, quem mais se aproximou da posição histérica foi Collor de Mello.

Essas categorias estabelecidas por Enriquez não esgotam as possiblidades de existência de perfis de liderança identificados com outras neuroses ou mesmo com patologias psiquiátricas. Mesmo as três apresentadas podem se misturar de várias maneiras, fazendo surgir outros perfis compósitos.

A simples descrição desses modelos e a identificação de líderes com cada um dos perfis seriam um exercício de futilidade se não contribuíssem para a compreensão de momentos históricos em que as sociedades escolhem ou aceitam essas personas. A psicossociologia (ou sociologia clínica) já procurou identificar as complexas relações entre os determinismos sociais e os determinismos psíquicos nas condutas de indivíduos e grupos, bem como nas representações que fazem dessas condutas, demonstrando como determinadas condições sociais são produtoras de neuroses individuais e coletivas[10]. Nesse sentido, cabe perguntar que mudanças econômicas, sociais e culturais geraram sentimentos de privação e angústia que favorecem a identificação e a idealização de grandes parcelas de uma determinada população com lideranças portadoras dessas neuroses.

O próprio Enriquez procura estabelecer essa relação ao se perguntar:

“em que sentido o desenvolvimento de uma sociedade dominada pela tecnocracia favorece mais os processos pervertidos e psicóticos do que os processos neuróticos e (por que há) mais grandes ou pequenos ‘perdidos’, cujas estruturas são instáveis, do que pessoas que apresentam uma sintomatologia definida? Podemos conceber a possibilidade de doenças ou mesmo, simplesmente, de tipos de comportamento, derivados da situação da civilização? Não seria a neurose obsessiva o tipo de comportamento normal dos povos primitivos, a grande histeria o tipo do capitalismo triunfante, a perversão, o dos estados industriais avançados, a paranoia o tipo das sociedades industriais e despóticas, a esquizofrenia o das sociedades burocráticas, a neurose de caráter (‘a dificuldade de viver’) e a neurose narcísica, comportamento padrão de nossa sociedade em crise?” (Da horda ao Estado, p. 49).

Talvez, a chave para a compreensão dos processos que explicam a emergência dos diferentes tipos de liderança possa ser encontrada na noção de identificação. Esse conceito foi introduzido por Freud em “A interpretação dos sonhos” (1900), reaparece em “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914) e no ensaio “Psicologia das massas e análise do ego”[11], de 1921. Nesse livro, inspirado nas ideias de Gustave Le Bom[12], que descreve as características do comportamento das multidões, Freud discute o papel desse grupo heterogêneo sobre o indivíduo, fazendo-o agir muitas vezes de forma contrária ao habitual, impelido por um efeito de sugestão próximo ao da hipnose. Por intermédio do conceito de identificação, ele quer destacar o papel de líder (führer, em alemão) da massa no comportamento grupal. O senhor do grupo assume o papel de ideal do ego para cada um de seus membros, identificado às figuras parentais ou outros referenciais para o comportamento do indivíduo, como seus mestres ou personalidades socialmente valorizadas e reconhecidas por características distintivas. Isso fica mais claro nas “massas” artificiais, como a Igreja e o exército, onde há um chefe supremo que ama a todos igualmente – Cristo, “nosso pai”, e o comandante. Essa igualdade do amor do pai cria a comunidade e a camaradagem entre os irmãos.

Essa pequena exposição é bastante simplificadora e não dá conta da complexidade do pensamento de Freud. Ela é introduzida aqui para nos fazer questionar sobre as raízes dos sentimentos de identificação de uma massa de indivíduos brasileiros com a liderança de Jair Bolsonaro. O que faz com que milhões de pessoas coloquem como o ideal do ego, substituto da figura parental, “censor’ do comportamento desviante, “representante das exigências éticas do homem”, em um personagem como Jair Messias Bolsonaro, acusado de tantos crimes comuns e de responsabilidade e taxado de psicopata por psiquiatras e psicanalistas?

Quando um analista mais avisado se lembra da descrição das características da “massa” de Le Bon e observa o comportamento dos bolsonaristas mais aguerridos, vislumbra uma clara ameaça à democracia. De fato, ao fazer parte da multidão, o homem desce vários graus na escala da civilização. “A multidão é impulsiva, volúvel, irritável. (…) Ela é incapaz de vontade duradoura. Ela não suporta nenhum atraso entre seu desejo e a realização do que ela deseja. Ela tem um sentimento de potência; para o indivíduo na multidão a noção de impossível desaparece. (…) A multidão é extraordinariamente sugestionável e crédula, ela é desprovida de espírito crítico, o inverossímil não existe para ela. (…) A multidão não conhece nem dúvida nem incerteza” (Freud, 1921).

Sem querer cair em reducionismos culturalistas, talvez as pulsões destrutivas e os sentimentos malignos que habitam “regiões profundas da alma brasileira” (Caetano Veloso) tenham, em algum momento, se tornado majoritários entre nós, favorecendo a identificação com uma figura tão insensível ao sofrimento do outro, tão avessa a valores humanísticos. Identificados ao líder paranoico, portador da pós-verdade terraplanista, os indivíduos que compõem a massa disforme do Brasil bolsonarista talvez ainda não tenham sofrido o recalcamento imposto pela lei e por padrões éticos superiores. São seres medievais. Falta-lhes um superego civilizatório próprio da modernidade, como indicou Norbert Elias[13].

Agradecimento

O autor agradece às professoras Ana Paula Paes de Paula, Elza Marinho, Fátima Severiano, Regina de Alencar Rosa e Vanessa Andrade Barros pelas observações sobre o trabalho e os estímulos para que se mantenha firme nessa falta de pudor intelectual e ousadia interdisciplinar. É claro que os equívocos são de sua inteira responsabilidade e não comprometem as generosas leitoras.

Notas

