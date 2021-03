Exigência do complemento de ICMS-ST requer adequação pelas empresas paulistas

Juliana Cardoso, Sócia da área de Direito Tributário do escritório Abe Giovanini Advogados

Lucas Barducco, Advogado da área de Direito Tributário do escritório Abe Giovanini Advogados

Em 2016, o Supremo Tribunal Federal alterou entendimento adotado há mais de uma década e decidiu que a base de cálculo para fins de ICMS-ST não é definitiva, ou seja, que o contribuinte tem direito à restituição do imposto nas hipóteses em que o preço efetivamente praticado ao consumidor final é inferior à base presumida.

O julgamento tornou a legislação paulista parcialmente inconstitucional, pois esta autorizava a restituição do ICMS-ST apenas na hipótese de a base presumida ter sido fixada por pauta fiscal.

O Supremo Tribunal Federal não tratou das situações em que o preço final é superior à base presumida, e a legislação paulista não foi alterada de imediato, de forma que não trazia qualquer menção à obrigatoriedade de recolher o complemento de ICMS-ST, salvo nos casos de pauta fiscal.

Ainda assim, a Secretaria da Fazenda de São Paulo instituiu, em 2018, o Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, aplicável às mercadorias sujeitas à fixação de base presumida tanto por pauta fiscal quanto por margem de valor agregado.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo passou a adotar publicamente a interpretação de que, a partir da conclusão do julgamento, a cobrança do complemento de ICMS-ST seria uma consequência lógica do posicionamento adotado pela Suprema Corte.

Entretanto, somente em 16 de outubro de 2020 foi publicada a Lei Estadual nº 17.293/2020, que instituiu o Pacote de Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, o qual, entre outras medidas, obrigou os contribuintes paulistas ao recolhimento do complemento de ICMS-ST quando “o valor da operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço for maior que a base de cálculo da retenção”.

Em sequência, o Poder Executivo paulista editou o Decreto Estadual nº 65.471/2021, que alterou o Regulamento do ICMS para prever a cobrança do complemento e previu expressamente que sua produção de efeitos se iniciaria em 15 de janeiro de 2021.

Diante do emaranhado de normas explanado acima, não fica claro para o contribuinte paulista o momento do início da obrigatoriedade de recolhimento do complemento, isto é, se no momento da edição do decreto que alterou o Regulamento do ICMS; quando da publicação da lei do Pacote de Ajuste Fiscal ou, ainda, quando da conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à restituição, a própria Secretaria da Fazenda de São Paulo reconhece a existência do direito desde a conclusão do julgamento e, inclusive, tem autorizado tal procedimento por meio do sistema e-Ressarcimento.

Não obstante ao acima, na prática, os departamentos fiscais de muitas empresas não possuem a estrutura adequada para cumprir os complexos procedimentos burocráticos exigidos para a obtenção do ressarcimento e o cálculo do complemento.

Em uma tentativa de mitigar esse problema, a Lei Estadual nº 17.293/2020 autorizou o Poder Executivo paulista a instituir regime optativo de tributação da substituição tributária (ROT-ST), por meio do qual o contribuinte renunciaria ao direito ao ressarcimento e, em contrapartida, seria dispensado do pagamento do complemento de ICMS-ST.

Contudo, o regime ainda não foi instituído, de forma que, atualmente, todas as empresas paulistas que comercializam mercadorias, inclusive aquelas optantes pelo Simples Nacional, estão obrigadas à apuração do complemento de ICMS-ST e possuem o direito ao ressarcimento, quando aplicável.

É importante notar que a legislação não autoriza uma compensação automática entre complementos e ressarcimentos de ICMS-ST.

Em outras palavras, a empresa paulista que não está realizando as apurações por meio do sistema específico da SEFAZ/SP, além de não obter as restituições a que tem direito, também está acumulando contingências tributárias potenciais.

Diante do contexto acima, resta clara a necessidade e a urgência de as empresas revisarem suas rotinas fiscais para adequação às novas exigências da legislação tributária paulista.