Evergrande, Homex, Encol e BNH: já passamos por isso

A ordem de incorporadoras imobiliárias (e banco, no caso do BNH) e suas crises de insolvência são de 2021, 2008 , 1997 e 1986, respectivamente. Em média 11 anos e meio entre cada uma das crises dos mercados imobiliários chinês, mexicano/americano e brasileiro.

O Banco Nacional da Habitação (BNH) quebrou depois de um ciclo de 22 anos com resultados que influenciam até hoje as grandes cidades brasileiras. De 1964 a 1986 (vida do BNH) a economia brasileira foi atacada pela crise do petróleo na década 1970, e o BNH nos ensinou: a separar taxa de juros de inflação; que o Judiciário não deveria interferir nos contatos de financiamento imobiliário, seja para ajustar amortizações, seja para minimizar os efeitos das execuções hipotecárias; e que crédito não se cria, mas circula através de Letras Hipotecárias, que eram os CRIs da época.

Na década de 1970 ainda considerávamos que o aumento dos preços era apenas uma relação de oferta e procura regional. Também era isso, mas tinha por traz o endividamento do país em dólar para as obras estruturais que estavam em curso; uma subida elevação do câmbio favorável ao dólar; o Brasil tomando recursos a taxas de juros cada vez maiores para rolagem da dívida; e o petróleo aumentando de preço em proporções inimagináveis.

No caso do BNH havia ainda três subsídios governamentais: (1) a taxa de juros limitada a 12% (e a briga era que esse teto deveria ser para os juros e a correção monetária); (2) o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), uma poupança obrigatória sobre a folha de pagamento e a caderneta de poupança facultativa (uma espécie de renda fixa atrasada aos juros soberanos), sendo que ambos pagavam rendimentos compatíveis ao teto dos juros; (3) o Fundo de Compensação de Variação Salarial (FGVS), que limitava a amortização dos financiamentos habitacionais a 30% da renda do mutuário.

Imagine investir em um papel lastreado nesses créditos? Ou seja, o crédito imobiliário ficava todo ele represado no Sistema Financeiro da Habitação, liderado pela BNH e não circulava. Resumo: crédito habitacional com amortização longa, taxa de juros calculado para cenário econômico presente, mudança adversa do contexto econômico causando descasamento da taxa com a realidade, desvalorização cambial, inflação afetando os insumos e a renda dos mutuários, incentivos governamentais que fechavam e recomeçavam o ciclo vicioso por conta do efeito nas finanças públicas, e taxas de juros soberana. A tempestade perfeita.

Então, na virada da década de 1980 para 1990, não havia crédito habitacional no país, que chegou a ter taxas de inflação de 86% ao mês nesse período, e o governo tomava dinheiro a taxas absurdas no “overnight”. Surgiu então a Encol, que foi a maior incorporadora do país e criou o autofinanciamento: vendia apartamentos em 100 parcelas mensais e tinha de pagar a obra em 48 meses. O déficit do primeiro empreendimento era pago com os recursos do lançamento do próximo empreendimento.

Tudo isso somado às permutas — trocava-se apartamento por insumos e serviços necessários às obras. As permutas iam desde o terreno do empreendimento aos fornecedores de acabamentos para os apartamentos. Ainda que a bicicleta do segundo lançamento pagasse o déficit de fluxo do caixa do primeiro, o fluxo de caixa do segundo lançamento já estava comprometido com as permutas. Resumo: o empreendimento deve gerar a receita para pagar seus custos. Então a pedalada ladeira a cima ficou impossível e a bicicleta parou.

A Homex foi a primeira versão de uma incorporadora residencial global: México, Brasil e com injeção de capital americano. Desenvolveu tecnologia de construção, soube aproveitar muito bem o “Minha Casa, Minha Vida” em parcerias com prefeituras locais na faixa de 1 a 3 salários-mínimos na década de 2020, mas foi equiparada ao subprime americano, em razão dos maciços investimentos dos investidores daquele país. Resumo: estava com o pé trocado – atuava em um mercado em que o negócio específico ia bem, porém incorporou para si o risco de investidores cujos mercados iam mal. Quebrou.

E a Evergrande chinesa? Está acontecendo agora! Quando há transparência, pelo menos em relação ao mercado e ao risco soberano onde a empresa atua, é possível fazer uma leitura mínima do risco, ainda que por comparativos do que aconteceu com a indústria em que a empresa está inserida. A Evergrande é um revival do BNH, da Encol e, sobretudo, da Homex.

Mas, o que vem da China e, sobretudo, o que se faz na China para os chineses são grandes Kaijus que surgem do mar para apavorar a humanidade. Em relação aos efeitos de um Kaiju (1/3 banco; 1/3 incorporada e 1/3 produtora de insumos do mercado imobiliário), nós brasileiros temos vacinas para todas as cepas de incorporadoras imobiliárias: as que atuam com subsídios governamentais; as que têm excesso de confiança em mercados aquecidos artificialmente, bem como em mercado financeiro que não consegue distinguir em um Kaiju as patas dianteiras (inflação), as patas traseiras (taxa de juros soberana) e o rabo (câmbio controlado artificialmente); as que agem no modelo de “integração vertical” na construção civil, permutando desde terreno a carro elétrico por apartamentos; e (as mais evidentes), que parecem brincar de amarelinha: ora com um pé no mercado local, ora com um pé no mercado global. Uma hora ou a ladeira fica íngreme demais para subir com a bicicleta, ou troca-se o pé na amarelinha.