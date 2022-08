Eu robô, você eleitor

Ricardo Rique, Publicitário há 26 anos, estrategista em marketing eleitoral, empresário e graduando em Ciência Política (Unicap). Estudou na School of Visual Arts em Nova Iorque – 2000) | E-mail: rique@taemcasa.com.br

Juliano Domingues, Professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Jornalista (Unicap) e Cientista Social (UFPE), Mestre e Doutor em Ciência Política (UFPE). Fulbright Visiting Faculty na Tulane University – Estados Unidos, 2018) | E-mail: juliano.domingues@unicap.br

Dalson Figueiredo, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford – 2021/2022) | E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

O robô Art Tur era um dos brinquedos mais desejados na década de 1980. Ele recebia comandos por controle remoto e era capaz de andar sozinho para frente e para trás, enquanto luzes piscavam acompanhadas por um bipe sonoro. Ar Tur era produzido pela Estrela e aparecia em anúncios das principais revistas do país que diziam: “Você comanda e ele obedece”.

A frase do anúncio lembra a tensão entre comandar ou ser comandado na relação humanos e robôs presente nos roteiros de ficção. É o caso de Hal 9011, o robô anarquista da nave Discovery One em 2001 – Uma Odisséia no Espaço; de Rose a empregada automata e autoritária no desenho animado Os Jetsons; ou, ainda, dos robôs que se deixam controlar como automóveis, mas que se tornam poderosos destruidores na forma de máquinas, como na série Transformers.

A paúra do robô que domina seres humanos não é de agora. Já pairava nos ares de 1942, quando Isaac Asimov escreveu o conto Runaround em que apresenta as três leis da robótica: a) um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal; b) os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei; e c) um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.

As tais leis ficaram mais conhecidas a partir de 1950, influenciando a ficção científica e mais tarde impactando a ideia de ética na área da inteligência artificial. Hoje já sabemos que a ameaça robô se apresenta com nomes estranhos como Souzaw000#21333$ ou Elainny778800$$3%33. São seres virtuais e representam uma boa parte da população das redes sociais digitais.

Nelas, os bots são sistemas criados, em muitos casos, para a massificação de desinformação. O sociólogo Manuel de Castells esteve recentemente no Brasil e comentou em uma entrevista para o jornal O Globo: “(os robôs) fazem parte de uma estratégia que está preenchendo as redes sociais e manipulando-as muito inteligentemente, de forma que a construção coletiva do que ocorre na sociedade está totalmente dominada por movimentos totalitários, que querem ir pouco a pouco anulando a democracia”[1].

Dados divulgados pelo próprio Twitter, rede com 238 milhões de perfis no mundo (Twitter Announces Second Quarter 2022 Results), indicam que os robôs representam menos de 5% dos perfis da rede. Parece pouco, mas em números absolutos são cerca de 12 milhões de bots, podendo distribuir massivamente conteúdo associado a discurso de ódio e polarização afetiva.

A ação desse exército de perfis autômatos ganha mais força quando associada ao comportamento social conhecido como “viés de confirmação” – tendência de privilegiar conteúdos que confirmam crenças pré-existentes. Consequentemente, os conteúdos que “dão razão” ao que o indivíduo já acredita têm mais chance de serem repassados, ampliando o efeito de uma mentira ou de algo não comprovado. Esse viés reduz a capacidade de ponderação, o pensamento crítico e a convivência produtiva com opiniões divergentes.

Para tentar identificar a presença de robôs nas eleições brasileiras de 2022, utilizamos um algoritmo de aprendizagem de máquina (tweetbotornot) para classificar os seguidores do Twitter dos dois principais candidatos à corrida presidencial como humanos ou robôs[2]. Para cada seguidor, estimamos um número entre 0 e 1. Quanto maior, maior a chance de perfil ser um bot.

Para o candidato do PT, considerando dados de 20 mil perfis e uma amostra aleatória com nível de confiança de 95% e erro máximo de 3%, a probabilidade média é de 0,75. Já para Bolsonaro, a probabilidade média é de 0,86, considerando os mesmos parâmetros amostrais. Nesse levantamento, Bolsonaro tem uma média que é 15% superior à estimativa de Lula, o que significa maior chance de apoiadores autômatos. Vejamos alguns exemplos a partir de uma amostra aleatória de 30 seguidores de cada candidato.

Como pode ser observado, considerando um seguidor selecionado ao acaso, os perfis que seguem o atual presidente da república exibem maior chance de serem classificados como robôs quando comparados com os apoiadores digitais do seu principal oponente.

Para minimizar o efeito nocivo da presença desses robôs em suas redes, os dois candidatos poderiam começar eliminando Nicolly123aia e Cleusa73993330, na rede de Lula e ykwin_xz e SilvioR35399779, no Twitter de Bolsonaro. Porque, como bem lembrou Castells, nessa mesma visita ao Brasil, ”para restabelecer a verdade cabe aos cidadãos retomarem o protagonismo das redes”. E como nos ensinou Asimov, “um robô não pode permitir que um humano sofra algum mal”.

Notas

[1] Ver: https://www.google.com/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/voces-estao-vivendo-um-novo-tipo-de-ditadura-diz-sociologo-manuel-castells-23812733%3Fversao%3Damp.

[2] Ver: https://github.com/mkearney/tweetbotornot.