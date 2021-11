Esticando a corda: Covid-19 e a tripla crise brasileira

Antonio Silvio K. L. Freitas, Mestrando em Ciência Política (PPGCP/UFPI). Especialização em Literatura e Estudos Culturais (UESPI). Pesquisa na linha “Democracia, comportamento político e cidadania”. Contato: silviofreitas@ufpi.edu.br

Isadora Leal Carvalho, Mestranda em Ciência Política (PPGCP/UFPI). Especialista em Direito Público e em Direito Privado (UFPI) em convênio com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí (ESMEPI). E-mail: isadoralealcarv@hotmail.com.

Passado mais de um ano de pandemia, os efeitos colaterais da crise sanitária são sentidos a nível global. No caso do Brasil, a situação tem se revelado muito grave. Além do desemprego e a fome, evidencia-se ainda um terceiro problema: a crise política.

A pandemia no mundo já custou a vida de 4.886.917 milhões de pessoas. O Brasil já ultrapassa a marca de 600 mil mortes, tendo sido 405 mil apenas em 2021, o que o torna o segundo país do mundo em número de mortes total, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins[i].

O ano de 2020 foi assustador para as economias mundiais. Mas 2021 ainda continua provocar apreensão, apesar do otimismo com o avanço da vacinação e reabertura quase total da maioria das atividades econômicas e sociais. Para OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), no seu relatório de setembro de 2021, reduz as expectativas de crescimento, destacando as “desigualdades” de crescimento em volta do mundo diante da crise da covid-19. As projeções para o Brasil, segundo a OCDE, estão abaixo da média de crescimento mundial.

No Brasil, o cenário econômico atual é altamente desafiador. O desemprego atinge ainda cerca de 13,7% da população, ou seja, isso significa cerca de 14,1 milhões de pessoas a procura de trabalho. Além disso, o velho medo da inflação vem assombrando a maioria dos brasileiros, que segue descontrolada e já atingindo o acumulado de alta de 7,02% e no acumulado de 12 meses, alcançando 10,05%, superando a marca de dois dígitos[ii]. Os altos e baixos da economia atingem de forma desigual não apenas o centro, mas de forma mais acentuada as economias periféricas.

No entanto, temos um outro problema que boa parte do mundo não tem: a crise política. Isso nos leva a outro patamar, não é uma crise dupla, mas tripla[iii]. Se os efeitos negativos da economia são resultado colateral da primeira crise, imaginem um terceiro problema atacando a nossa baixa imunidade.

Não é apenas um problema de gestão pública ou coordenação e planejamento no enfrentamento da crise sanitária e dos impactos econômicos[iv]. Mas um projeto de poder, que em presunções fora da realidade, levou a uma crise institucional e uma busca desesperada para esticar a corda da ruptura democrática.

Vai muito além de um negacionismo radical da extrema-direita e estimulado pelo próprio governo de forma quase oficial, mas um enfrentamento sem “discurso racional” sobre as próprias instituições e os demais poderes que compõem a república brasileira. Das milícias digitais, passando pelo ataque planejado ao STF, um gasto de energia (que agora faz falta) desnecessário sobre a legitimidade das urnas e o próprio TSE, até o que considero como ponto auge dessa crise que foi a tentativa de ruptura democrática estimulada pela a base de apoio do governo, de radicais a moderados, com financiamento material e simbólico do presidente da república.

Todavia, sentido a “firmeza trêmula”[v] das instituições, o não consentimento de uma parte considerável das elites políticas, econômicas e militares do país, além de um forte recado do mercado, quem não lembra da queda de 3% da Ibovespa após os ataques do chefe de estado ao próprio sistema democrático em Brasília e na avenida Paulista, em São Paulo.

Uma trégua foi arranjada pelo próprio governo após recuar depois dos atos, chamados de golpistas por uns e de atos pela liberdade por outros, numa tentativa de apaziguar o próprio “contragolpe” ou “última tentativa dentro das quatro linhas” para governar.

Portanto, sabemos que o mundo também está em crise, mas enfrentamos muito mais do que isso, temos uma tripla crise no Brasil. Talvez, o restante do mundo sairá mais rápido disso, enquanto o brasileiro caminha para anos bastante difíceis.

Como diria o pensador William Ward, “na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas”. Assim, não tem como superar a tempestade apenas esperando que ela mude de uma hora para outra. Temos que ser realistas, ter coragem para enfrentar e ajustar às velas, caso necessário. Enfrentar o mar sem bússola é um grande perigo.

Notas

