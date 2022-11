“Esqueça a lei, chefe”: como o silêncio de um Presidente incendiou rodovias

Ergon Cugler, Mestrando em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP e Gestor de Políticas Públicas pela USP. Pesquisador CNPq, associado ao Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB)

“The monsters are due on Maple street” é o vigésimo segundo episódio da série “The Twilight Zone”, exibido em 1960. Esse cômico episódio narra a história dos moradores da rua Maple, no interior dos Estados Unidos, os quais são surpreendidos por barulhos e luzes estranhas no céu. De repente, a energia elétrica deixa de funcionar e os moradores, tomados por uma paranoia, temem que alienígenas sejam os responsáveis, acusando uns aos outros de serem intrusos disfarçados.

Enquanto o caos avança na rua Maple, sem ninguém sequer ter visto tal alienígena, um morador chega a ser baleado. A cena final mostra a cidade em caos, com incêndios, casas quebradas e pessoas correndo para todos os lados. Surpreendentemente, em uma colina distante, dois alienígenas assistem ao caos e fazem anotações: “o padrão é sempre o mesmo”, diz um dos seres, pois bastou desligar as luzes e “eles escolheram um inimigo para acusarem: eles próprios”.

Como a vida imita a arte: domingo, 30 de outubro de 2022. Lula (PT) vence Bolsonaro (PL) por 50,9% dos votos válidos. São 22h06 e o Presidente então derrotado apaga as luzes do Palácio da Alvorada. Enquanto isso, o caos incendeia as ruas.

Naquele mesmo dia, mais cedo, diversas denúncias apontaram operações e abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estariam atrapalhando a viagem de eleitores aos locais de votação, mesmo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar a proibição de tais abordagens. Só no início do dia, foram registradas 549 operações, sendo 49,50% (272 ações) no Nordeste, onde o então candidato Bolsonaro teria menos apoio em relação a Lula.

Existe toda uma discussão sobre a chamada “politização” de tais policiais rodoviários a partir de uma cooptação bolsonarista. No entanto, há uma dimensão da desinformação e das chamadas “fake news” que dão suporte à narrativa da base bolsonarista para questionar o resultado das urnas, além de outras teorias da conspiração, sendo um elemento mobilizador de conflitos em torno da pauta. E mais ainda quando o silêncio do chefe do Executivo causa ambiguidades na interpretação.

Omissão & Ambiguidade

Em 2020, Gabriela Lotta questionou “o que acontece quando a falta de decisão é o método de governo”, apontando que na Ciência Política, a “não decisão” é também uma forma de decisão, sendo uma máxima postulada em 1963 por Peter Bachrach e Morton S. Baratz, a qual sugere que, “quando um governo decide se omitir sobre determinado assunto público, ele está tomando uma decisão de não dar direcionamento para a questão”.

A construção de um clímax constante de mobilização, deflagrada em investigação do Supremo Tribunal Federal (STF), deu luz ao chamado “Gabinete do Ódio” que, sob as ordens do Palácio do Planalto, espalharia fake news e perseguiria adversários do governo. Como não existe vácuo na política, o silêncio de Bolsonaro surge em “timing” pertinente para que tal Gabinete do Ódio paute, como se fosse um “gabinete paralelo”, o discurso do Palácio para a sociedade, ampliando os conflitos em meio às ambiguidades já ventiladas.

Após 40 horas de silêncio, Bolsonaro decidiu falar. Em pronunciamento enigmático e repleto de ambiguidades, o recado foi dado para a sua base, ainda que “dentro das quatro linhas da Constituição”. No Telegram, milhares de usuários receberam a fala do Presidente como uma autorização para manter os protestos que questionavam os resultados das urnas, destacando que “ele não pediu para que os protestos parassem”.

Porém, além dos cidadãos, a burocracia também recebe mensagens no WhatsApp. Consequência disso, nas ruas, viu-se de tudo. Policiais rodoviários falando “esqueça a lei, chefe“, quando cobrados por cidadãos para interromperem as barricadas com pneus em chamas, além de gravações mostrando agentes da lei garantindo aos rebeldes que nenhuma multa seria aplicada pela desordem em questão. E, tão grave quanto, até um vídeo com policiais rodoviários cortando o alambrado de uma rodovia em Guarulhos (SP) enquanto bolsonaristas invadiam o local.

Não à toa, Richard Matland (1995) nos ensina que “conflitos” e “ambiguidades” ampliam a margem de atuação dos agentes públicos, ou a chamada “discricionariedade”. Mas, muito além de ampliar sua margem, tais agentes da lei transgrediram suas funções, tendo como respaldo uma ambiguidade retórica e uma mobilização narrativa incessante a partir de conflitos baseados em fake news e desinformação. Um silêncio que deu espaço para correntes de WhatsApp os pautarem. Mas, em meio ao caos, até que ponto uma narrativa pode corromper agentes da lei?

Desinformação & Conflito

Em 2019, Marcos Nobre havia apontado em “O Caos como Método” que “manter o colapso institucional é o modo de Bolsonaro para garantir a fidelidade de seus eleitores”, governando para um base que não é “radicalmente” maioria, mas é grande o suficiente para sustentar um governo, “algo entre 30% e 40% do eleitorado”, fidelizando tal base e produzindo inimigos “odientos o suficiente para conseguir uma ampliação forçada dessa base e assim conquistar a maioria”.

Na prática, as fake news e a desinformação serviram como catalisador do conflito em um cenário já ambíguo causado pelo silêncio de 40 horas do Presidente e seu calculado discurso. Silêncio este que também abriu espaço para que o tal Gabinete do Ódio pautasse a narrativa paralelamente.

Tanto na cena das eleições, mas especialmente após a derrota de Bolsonaro nas urnas, o TSE enfrentou um “jogo de gato e rato” com as redes bolsonaristas. E só após a derrubada de milhares de grupos e canais do WhatsApp e do Telegram, foi possível mobilizar inclusive a PRF para que as rodovias fossem desocupadas. Em uma linha tênue de grupos reivindicando ruptura democrática, um esforço que precisou da mobilização inclusive de outros agentes da lei: os policiais militares, ordenados por Governadores a partir de decisão do TSE, os quais partiram para as desocupações das rodovias – uma vez que os policiais rodoviários não as cumpriam.

Superado o conflito, evidencia-se que um dos principais desafios para não apenas o próximo, mas também os seguintes governos que virão, está em estabelecer um canal de diálogo mais próximo e auditável com os agentes públicos, considerando o cenário cada vez mais explícito de cooptação por canais paralelos em redes sociais que pautam narrativas independentes do Estado. Pois se os conflitos mobilizados por desinformação e fake news resultaram em pneus queimados com conivência de agentes da lei, quais outros cenários iremos enfrentar com narrativas organizadas disputando as redes sociais e tentando desestabilizar a República?

Por fim, em meio às luzes apagadas e ao silêncio angustiante, que não viremos mais um episódio de “The Twilight Zone”. E para que o verdadeiro intruso disfarçado seja desmascarado, que cheguemos à fonte de onde ele realmente vive: nas redes paralelas que criam mentiras, distorcem a realidade e provocam maliciosamente conflitos e ambiguidades em plena Democracia.

foto: João Victor Santos Honorio