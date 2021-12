Entre o morar e o sobreviver

Maria Thereza Rios Hortencio, Administradora Pública pela FGV-EAESP. Atualmente, trabalha com programas de formação de juventudes para o mundo do trabalho

Era uma manhã de quinta-feira quando avistei Stephanie parada em sua moradia em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, em meio a um aglomerado composto por barracos e casas de concreto sobre o chão de terra. Seu barraco de madeira vinha sendo construído há 1 ano, quando ela e seu companheiro tiveram que se mudar após um incêndio na região onde moravam. Com dois filhos e sem renda mensal além do Bolsa Família, Stephanie tem uma decisão a tomar toda vez que recebe um trocado: alimentar sua família ou continuar construindo seu teto.

O barraco de Stephanie compõe os 5,876 milhões de moradias que representam o déficit habitacional no Brasil hoje[1]. O desenvolvimento, cidadania e dignidade das famílias brasileiras dependem diretamente das condições a que estão submetidas no dia a dia e, por isso, da casa onde vivem. Uma habitação adequada deve ser entendida como mais que um direito – deve ser vista como uma condição para o desenvolvimento.

Dentre as mais variadas formas da luta por um teto, uma delas é justamente a necessidade de construção dele. O fenômeno da autoconstrução de habitações, presente essencialmente em espaços urbanos, é, ainda hoje, a principal estratégia adotada por famílias de baixa renda no enfrentamento da falta de oferta pública e privada de habitação. Fazer com as próprias mãos é, na maioria das vezes, a única opção.

Com início na década de 40, as casas e barracos começam a ser construídos em encostas inseguras, áreas de mananciais e em beiras de córregos, criando paisagens singulares perpetuadas até hoje nos espaços urbanos como fruto da escassez de recursos, materiais de baixo custo, falta de capacidade técnica e ausência de políticas públicas.

Apesar da geração de moradia por subsistência ter ganho certa institucionalidade a partir da organização de mutirões autogeridos – uma solução paliativa para a situação habitacional das favelas -, a prática mantém, até hoje, as famílias onde estão: em situação precária, moradia inadequada, com falta de qualquer regularização fundiária e sem perspectiva de mudança (podendo, inclusive, ser um motivo para que a necessidade por soluções estruturantes não seja ouvida como merece).

A intrínseca relação entre o morar e o sobreviver deveria ter sido central nos debates públicos dos últimos dois anos, com a pandemia da COVID-19. Sabemos (ou deveríamos) que o isolamento social nada mais foi do que um direito concedido apenas a uma parcela privilegiada de pessoas. O que vimos acontecer foram moradores de áreas centrais trabalhando de casa e pedindo delivery, enquanto as periferias seguiram com seus deslocamentos, dividindo espaços pequenos entre muitas pessoas, e sem acesso a serviços públicos que poderiam dar algum alívio à realidade. Estratégias emergenciais organizadas localmente, algumas também com apoio de organizações da sociedade civil, foram o que apoiaram o combate ao vírus, principalmente antes da vinda do auxílio emergencial (que, ainda assim, não foi o suficiente para garantir a sobrevivência nesses territórios).

O resultado de condições estruturais não resolvidas permitiram que o vírus causasse o que também já sabemos: mais mortes, mais informalidade e desemprego, mais evasão escolar e, com isso, o aprofundamento de desigualdades – que exigirão políticas mais estruturadas pelos próximos anos. Este cenário é apenas reflexo da indiferença do debate público aos impactos (e, hoje, cicatrizes) presentes nas favelas, o que prova a dificuldade de qualquer avanço no tema. Ora, permita-me questionar: se nem uma pandemia global foi capaz de dar luz à emergência urbana presente nas cidades há décadas, o que será?

Para essa discussão, serão necessárias estratégias mais criativas e eficazes. Como trouxe João Whitaker em seu artigo, o mundo pós-pandemia requer tanto iniciativas emergenciais quanto estruturantes, todas ao mesmo tempo. São necessárias políticas relativas ao espaço, com ações para urbanização e regulamentação do informal, atreladas a políticas sociais espacialmente organizadas, com uma rede consistente de assistência social e garantia de acesso a serviços públicos.

A articulação com a política urbana local também é imprescindível. Caso contrário, podem repetir-se padrões de políticas públicas já conhecidos no Brasil, como a uniformização de moradias, sem qualquer alinhamento com a realidade local e, portanto, incapaz de solucionar o problema. Para isso, será essencial considerar certo olhar antropológico na formulação dessas políticas. Com isso, quero dizer para irmos além da leitura de indicadores (tendemos a agrupar o “público alvo” em grupos como mulheres, famílias pobres, pessoas negras etc.). Acontece que, muitas vezes, os dados utilizados não refletem a realidade socioterritorial individual do público. Isso foi, inclusive, evidenciado com os planos de retomada em São Paulo, que descaracterizaram a diversidade de conexões de trabalhadores com o espaço urbano, como apontado por Raquel Rolnik em seu artigo.

Aspectos como a informalidade, irregularidade, falta de instrução e, consequentemente, a ausência de cidadania, que já eram questões estruturantes, apenas foram perpetuados. As políticas públicas de combate às cicatrizes que o vírus deixou na sociedade brasileira precisarão ser engenhosas e profundas. Afinal, quantas Stephanies mais precisamos conhecer para começarmos a atuar?

1. Fundação João Pinheiro (2021). Déficit habitacional no Brasil. Disponível em: http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/21.05_Relatorio-Deficit-Habitacional-no-Brasil-2016-2019-v2.0.pdf