Cassio França, Cientista Político pela Unicamp, Mestre e Doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), com pós-doutorado na London School of Economics and Political Science (LSE – LACC). Secretário-Geral no GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas)

Estampados em camisetas produzidas por pessoas que ingressaram em diversas universidades públicas, três verbos definem bem os desafios que estão postos para pessoas negras que desejam fazer parte do ensino superior brasileiro: entrar, enegrecer e permanecer.

Processos de gestão que buscam reparar desigualdades raciais históricas no país e, como consequência, promover justiça para pessoas de diferentes grupos e etnias ainda não são consensos no Brasil. Alguns parlamentares da cidade de São Paulo, por exemplo, relutam em vocalizar as ações afirmativas como processos imprescindíveis para a democratização racial no país. Ainda em 2022, existe a crença de que o maior problema brasileiro é apenas social, como se pessoas brancas, negras e indígenas fossem tratadas da mesma maneira, gozassem dos mesmos direitos e se diferenciassem apenas pelos seus méritos.

Argumentos que tentam justificar as desigualdades socioeconômicas sofridas por pessoas negras por meio da meritocracia são facilmente refutados pela história e, também, por inúmeras pesquisas acadêmicas. Ações afirmativas em geral e, em particular, a Lei 12.711/ 2012, conhecida como Lei de Cotas, são mecanismos necessários, embora não suficientes, para reverter uma realidade excludente de universidades e de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Entre tantas evidências já apresentadas, uma delas é mais do que suficiente: não há diferença estatística relevante nos índices de desempenho acadêmico dos alunos cotistas e não cotistas. Esse é o resultado que tem sido mostrado pelas pesquisas realizadas pela Universidade Federal da Bahia, Universidade de Brasília, Universidade Estadual Paulista, Universidade de São Paulo, entre outras. Portanto, a Lei de Cotas contribui significativamente para o primeiro dos desafios postos por pessoas negras, que não tiveram acesso à educação básica de qualidade e que estão dispostas a cursar o ensino superior: entrar na universidade.

Enegrecer as universidades é uma segunda condição necessária. Não basta fazer parte da comunidade discente, nossas universidades devem ser brasileiras, contemplando, de fato, todas as dimensões do que isso significa. O corpo docente também deve ser enegrecido, os saberes acumulados pelos docentes são reflexo das interpretações feitas durante o seu processo de formação. Docentes brancos vão pensar como brancos, ainda que sejam empáticos e aliados à promoção de equidade racial. Se o corpo docente das universidades não refletir a diversidade racial brasileira não teremos atingido essa condição básica para a democratização do ensino. Não é por mérito e, tampouco, por coincidência que as referências bibliográficas acadêmicas são, em sua imensa maioria, formadas por homens brancos. O epistemicídio – isto é, o apagamento dos saberes de pessoas negras – na literatura acadêmica ocorre de maneira recorrente, quando os acadêmicos brasileiros buscam dialogar apenas com referências europeias ou norte-americanas. Enegrecer as universidades também significa rever as suas referências bibliográficas.

Permanecer nas universidades é um terceiro desafio para os estudantes negros. O universo de facilidades dos estudantes brancos não se transmite imediatamente para os negros. A estrutura acadêmica não prima pela equidade, quando muito, busca algum tipo de igualdade de tratamento.

O perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das universidades federais – pesquisa elaborada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil – aponta que 70% dos estudantes provenientes de escolas públicas têm renda per capita de até um salário-mínimo. Criado em 2010, o Programa Nacional da Assistência Estudantil (PNAES) tem sido uma referência importante no suporte à permanência de estudantes negros. Porém, a partir de 2015 houve estagnação dos recursos repassados para as universidades e, em 2021, houve redução de 42% dos repasses previstos, segundo estudo da Defensoria-Pública Geral da União, realizado no ano passado. Somado a isso, desde 2013, os valores de bolsas de estudos federais não são reajustados, recomposição que deveria ter sido de 66% no período. Em julho de 2022, os valores das bolsas de iniciação científica, mestrado e de doutorado da Capes ou CNPq são de R$ 400,00, R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil, respectivamente. Esses valores não são compatíveis com o custo de vida de estudantes que não têm acesso a outras rendas familiares.

Para reverter o longo período de exclusão, as universidades devem assumir que é necessário fornecer apoio material, financeiro e psicológico para que os estudantes negros permaneçam nas universidades, sempre que necessário. Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, cada ano a mais de estudo de um trabalhador pode aumentar em 15% sua remuneração. Portanto, permanecer na universidade pode significar um salto salarial impactante na vida de quem há pouco pertencia a classes econômicas mais baixas.

Esses são dados que retratam que a Lei de Cotas é extremamente necessária para este país, mas que atende apenas parte dos desafios que estão postos para a democratização racial do ensino público. A sociedade política e civil brasileira deve estar atenta para que a discussão não seja feita a partir da indagação: ‘as cotas devem ou não continuar?’. Na verdade, a disputa pela revisão da Lei de Cotas, que completa 10 anos, deve ser por sua manutenção e ampliação. A sociedade brasileira deve ser ainda mais ousada e criar as condições para que negras e negros possam entrar, enegrecer e permanecer nas universidades e, com isso, atender ao direito básico de acesso à educação de qualidade para todas as pessoas, contribuindo diretamente para o crescimento justo do país. A Lei de Cotas é apenas o mínimo necessário.

Notas

*Segundo o Censo GIFE de 2020, educação é a principal área temática de investidores sociais associados ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Isto é, somados Institutos, Fundações e Fundos Filantrópicos que investem recursos planejados de forma voluntária, planejada e monitorada, 76% elencam a educação como sendo uma de suas áreas temáticas. Este número demonstra a centralidade que a pauta tem na agenda da filantropia brasileira.