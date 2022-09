Emendas orçamentárias e eleições: uma reflexão à luz do presidencialismo de coalizão

Elaine Cristina de Oliveira Menezes, Professora Adjunta da UFPR. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Professor Associado da UDESC. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Denise Ribeiro de Almeida, Professora Associada da UFBA. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Ana Rita Silva Sacramento, Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

A cada ano o Poder Executivo deve elaborar e encaminhar ao Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária, cujo teor deve contemplar, para o ano seguinte, a estimativa dos recursos a serem arrecadados, bem como a sua destinação [1]. Tem-se, assim, a materialização da clássica função alocativa, aceita como função econômica do Estado desde o predomínio da economia liberal. É no momento da passagem pelo Legislativo que, no Brasil, deputados e senadores podem apresentar alterações ou proposições no orçamento, as chamadas emendas parlamentares.

Neste desenho institucional, o presidencialismo de coalizão [2] tem se mostrado um mecanismo importante para tornar possível a governabilidade do país. Desta forma, neste artigo direcionamos o nosso olhar para as emendas parlamentares pagas e como elas têm se configurado no quadro da alocação dos recursos públicos. Entendemos que em períodos eleitorais, reconhecer como eles têm se distribuído pode ser um instrumento de esclarecimento ao eleitor de forma a qualificar o debate eleitoral. Afinal, como alerta Abranches [2] a estrutura presidencialista brasileira é bastante diversa das demais experiências mundiais, predominando coalizões partidárias e regionais que interferem no processo alocativo.

As emendas parlamentares são mecanismos que consolidam a estrutura das coalizões, assim como os ajustes institucionais de colocações de grupos das coalizões em quadros de ministérios e empresas públicas [3]. Contudo, elas têm suscitado debates acerca da execução do orçamento público do Governo Federal e, consequentemente, sobre benefícios a ações nos sítios eleitorais dos seus respectivos parlamentares [3].

Destaca-se que no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, as emendas parlamentares são de quatro tipos: individuais (direcionadas a deputados e senadores); de bancada (emendas coletivas); das comissões (emendas coletivas) e da relatoria (direcionadas ao relator) [4]. Na Tabela 1, apresentamos os valores pagos somados ao RP Pago das emendas autorizadas para 2019, 2020, 2021 e 2022 (até setembro).

Tabela 1. Emendas por autor e seus valores pagos + RP pago de 2019, 2020, 2021, até setembro de 2022

Fonte: Siga Brasil (2022) [5].

* Os dados de 2022 foram obtidos com a execução até setembro de 2022, conforme a disponibilidade dos dados.

Constata-se no comparativo entre os três primeiros exercícios financeiros, que 2021 aparece como o de maior montante de emendas pagas, cujo total é de 25,1 bilhões de reais. Chama à atenção o fato de o maior volume de recursos ter sido direcionado em 2020, 2021 e até setembro de 2022 para o Relator Geral, sendo que, em 2021, chega a 10,4 bilhões de reais ou seja, mais de 40% das emendas executadas e pagas estavam nas mãos do Relator Geral, seguida pelos recursos pagos a Deputados Federais e bancadas estaduais [5]. Nota-se ainda que essa é uma prática recente, já que os dados evidenciados demonstram que em 2019 não houve recursos para o Relator. Tais constatações são corroboradas pela análise da evolução dos valores empenhados e pagos ilustrados no Gráfico 1 .

Gráfico 1. Evolução dos valores empenhados e pagos das emendas parlamentares

Fonte: Portal da Transparência (2022) [6].

A partir da ilustração do Gráfico 1 é possível perceber que a partir de 2020 houve um aumento significativo nas emendas parlamentares, certamente o crescimento está ancorado na EC nº 100/2019 [7]. Também, constata-se uma estabilização após 2020 dos valores pagos.

Emergem, diante de tais constatações, alguns questionamentos: Os candidato(a)s a deputado(a)s e senadore(a)s têm debatido a pauta das emendas parlamentares e seus desdobramentos nas campanhas eleitorais? Quais as posições do(a)s candidato(a)s à presidência quanto a continuidade dessa prática? Seria essa uma inovação para ampliar a governabilidade no âmbito do presidencialismo de coalizão? A quem beneficia essa nova prática?

Entendemos que a alocação de recursos no âmbito das emendas parlamentares, embora seja um valor pequeno em proporção ao orçamento total do Governo Federal, é um importante instrumento para colocar em obra a dimensão sociopolítica e econômico-financeira do processo orçamentário. Destaca-se que, desde a redemocratização, os maiores partidos no Congresso comandam e barram votações relevantes, incluindo o orçamento impositivo (emendas individuais e de bancada). Portanto, por meio da combinação dessas forças parlamentares o Congresso Nacional tem papel relevante e atuante no presidencialismo de coalizão brasileiro, em especial na alocação de recursos públicos.

Dessa forma, observa-se que o presidencialismo de coalizão brasileiro, com mais de três décadas de funcionamento, torna o país governável e tem capacidades institucionais para, por exemplo, resolução de crises polarizadas entre Executivo e Legislativo [8]. Por um lado, apresenta capacidades como coerência e persistência das políticas públicas que produz, representatividade do sistema partidário e qualidade da democracia [8]. Por outro lado, apresenta déficits que estão se aprofundando na esteira da crise da democracia representativa no âmbito global e das descontinuidades da política brasileira [8]. Serão as emendas parlamentares ao relator uma manobra para garantir a governabilidade do Poder Executivo?

Diante de tais constatações, em especial o fato de as emendas parlamentares se concentrarem no Relator Geral, é preciso que as cartas sejam postas na mesa e que os acordos políticos estejam claros e evidentes para a sociedade e, assim, que ela possa definir suas escolhas eleitorais de acordo com as coalizões que cada parlamentar estabelece no jogo político [3].

