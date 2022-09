Emendas de Relator-Geral e suas implicações à transparência

Elaine Cristina de Oliveira Menezes, Professora Adjunta da UFPR. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Professor Associado da UDESC. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Denise Ribeiro de Almeida, Professora Associada da UFBA. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Ana Rita Silva Sacramento, Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

As emendas orçamentárias são propostas de alterações da Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo envia ao Congresso Nacional [1]. No ordenamento jurídico brasileiro, as emendas parlamentares são de quatro tipos: individuais (direcionadas aos deputados e senadores); de bancada (emendas coletivas); das comissões (emendas coletivas); e da relatoria (direcionadas ao relator). Este último tipo de emenda, ainda que seja recente, atingiu 10,4 bilhões de reais em 2021, e representou mais de 40% das emendas executadas e pagas [1]. Nesta direção, o artigo tem a intenção de analisar as emendas orçamentárias de Relator-Geral e seus desdobramentos para a transparência da aplicação de recursos. Ressalta-se que tanto as dotações oriundas de emendas individuais quanto as emendas de bancada estadual, por força de dispositivos constitucionais, são de execução obrigatória [2].

A situação apontada pela expressividade quantitativa das emendas de Relator-Geral remete-nos ao problema da transparência, em especial, no âmbito do Poder Legislativo. Sabe-se que no processo orçamentário há diversidade de interesses, por isso, a falta de transparência na negociação política para alocação dos recursos é um fator problemático, como apontou o parecer prévio do TCU [3].

A análise da transparência da aplicação de recursos via emendas de Relator-Geral requer a observação das áreas estratégicas definidas para o país, contemplada nas diretrizes do PPA 2020-2023 (Plano Plurianual 2020-2023). Com tal foco são apresentados, na Figura 1, os dados do parecer do TCU relativos às funções de governo, os quais demonstram que saúde e urbanismo foram as áreas contempladas com o maior volume de recursos.

Figura 1. Execução das emendas de Relator-Geral por função

Fonte: TCU [2].

Os dados acima demonstram que a função Saúde representa 45,87% do total empenhado, concentrando 90,10% dos valores pagos, ao passo que a função Urbanismo, com 35,64% do total empenhado, possui apenas 0,42% do montante pago [2]. Conseguimos reconhecer que a área da saúde, estrategicamente considerada na CF/1988, tem sido contemplada em emendas de Relator-Geral. As EC n. 86/2015 e n. 100/2019 determinam que dentre os valores destinados às emendas impositivas, metade deve ser direcionado para a área da saúde.

Em consulta ao art. 3º do PPA 2020-2023, observamos uma diretriz voltada à saúde, contemplada no inciso XI, que busca a ampliação da cobertura da atenção primária e a prevenção à saúde e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde [4]. Comparando o que determinam as emendas constitucionais de 2015 e 2019 com as diretrizes do PPA 2020-2023, ficam as seguintes reflexões: Quais os critérios utilizados para a aplicação das emendas de Relator-Geral para a área da saúde? Em quais ações da atenção primária e prevenção foram alocados tais recursos? Estes recursos buscaram a integração entre os serviços de saúde? Ou, ainda, têm relação com os planos municipais e estaduais de saúde dos entes subnacionais contemplados por essas emendas?

Quanto à função Urbanismo que representa 35,64% do total empenhado e apenas 0,42% do montante pago, observa-se que está, também, contemplada no art. 3º do PPA 2020-2023, em seus incisos XVI e XVIII. Neles evidenciam-se as diretrizes de ampliação do investimento público, com ênfase no provimento e manutenção de infraestrutura e no desenvolvimento urbano sustentável (cidades inteligentes e o fomento aos negócios de impacto social e ambiental) [4]. Diante desses incisos das diretrizes estratégicas do PPA 2020-2023, como tornar mais transparente os critérios e metas atendidas para aplicação de recursos das emendas de Relator-Geral com a função urbanismo? Seriam as diretrizes do PPA um desses mecanismos de determinação de critérios e metas para as emendas de Relator-Geral?

A inovação legislativa, em especial a forma como têm sido utilizados os recursos das emendas de Relator-Geral, trouxe dificuldades de operacionalização da transparência, pois as informações que deveriam ser individualizadas e publicizadas não o são de maneira adequada e na forma como a Resolução n. 1/2006-CN determina, fragilizando os mecanismos requeridos de transparência regidos pela LC n. 131/2009 [2].

O STF demandou a adoção de todas as providências necessárias à ampla publicização dos documentos que embasam a distribuição de recursos das emendas de Relator-Geral no período correspondente aos exercícios de 2020 e 2021. Entretanto, tais providências não foram adotadas [2]. Por que as emendas de Relator-Geral não têm se adequado à Resolução n. 1/2006-CN que propõe a divulgação das informações em sistema eletrônico centralizado da União com acesso público aos dados (abertos), de forma a facilitar a rastreabilidade e a comparabilidade das informações?

As emendas de Relator-Geral confrontam vários aspectos da transparência, apresentam restrições constitucionais e afrontam os princípios da universalidade e do realismo orçamentário [2]. Tal fato coloca o Legislativo na contramão do que seria um Estado responsivo e capaz de atender às necessidades e às expectativas atuais e das futuras gerações. Tais dilemas nos fazem pensar que o Poder Legislativo poderia ter papel estratégico na definição das prioridades alocativas, sendo a transparência um meio para que ele responda tais expectativas e, quiçá, responda às inúmeras questões que foram colocadas nesta reflexão. Afinal, “a luz só penetra onde houver transparência”.

Notas e Referências

[1] MENEZES, E. C. O. et al. Emendas orçamentárias e eleições: uma reflexão à luz do presidencialismo de coalização. Estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/emendas-orcamentarias-e-eleicoes-uma-reflexao-a-luz-do-presidencialismo-de-coalizao/. Acesso em: 14 set. 2022.

[2] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório. Disponível em:

Documento https://portal.tcu.gov.br/data/files/B9/35/F4/47/AA1B1810B4FE0FF7E18818A8/Parecer%20Contas%20-%20completo.pdf PDF

. Acesso em 14 set. 2022.

[3] TCU. Emendas de Relator-Geral do Orçamento da União (RP9). Disponível em:

https://sites.tcu.gov.br/contas-do-presidente/09-emendas-de-relator-geral.html. Acesso em: 15 set. 2022.

[4] BRASIL. Lei n. 13.971, de 27 de dezembro de 2019. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm. Acesso em: 15 set. 2022.