Em busca dos votos disponíveis

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração (UFBA) e Pesquisador FGV/EAESP

Os votos disponíveis têm origem em algumas fontes. A primeira se refere àqueles que foram dedicados a candidatos e candidatas derrotados em 02 de outubro último no pleito presidencial. Ou seja, os votos de Tebet, Ciro e de outras candidaturas, que perfazem um total de 9.829.345. Porém, alguns desses votos parecem ter destino certo: 124.764 vêm de partidos de esquerda e devem ser direcionados ao candidato Lula da Silva e, 81.129 vêm do Padre “K” e, assim, caem na urna de Bolsonaro. Mas, vamos manter o valor cheio acima, porque nunca se sabe o que passa na cabeça do/a eleitor/a.

Nosso ponto de partida neste breve escrito é que, tendo Lula da Silva uma vantagem de 6.187.794 votos para Bolsonaro, para este se igualar a seu concorrente teria que abocanhar cerca de 63% do total de votos, tarefa aparentemente impossível, dado o desempenho, ainda que surpreendente, do ex-capitão do Exército. E, ainda, dependeria da presença desses eleitores no próximo turno. Evidentemente, a eleição não se decidirá em cima desse quantum apontado.

Descartando-se possíveis migrações de voto de Bolsonaro para Lula e vice-versa, considerando o caráter polarizado que marcou o 1° turno, a eleição ainda depende do nível de abstenção, que atingiu 20,95%, a segunda fonte de votos disponíveis. Assim, abre-se um flanco de luta visando a reduzir esse nível de abstenção para colher votos que não se manifestaram na 1ª rodada. Há, ainda, um outro quantum de votos supostamente disponíveis, os brancos e nulos, que devem ser alvo do proselitismo dos dois candidatos, ainda na refrega e suas bases, uma gorda fatia de 5.452.653 votos.

Sobre este último número, cabem algumas reflexões. No 1° turno, tivemos o mais baixo percentual de brancos e nulos, 4,41% na soma, comparado com os dois turnos da eleição de 2018, 8,79% (1° turno) e 9,79% (2° turno). Parece difícil imaginar um índice de brancos e nulos menor do que o praticado na rodada recém finalizada. No entanto, é possível admitir que eleitores/as que não escolheram os dois credenciados manifestem sua posição agora. Como o número absoluto é elevado, qualquer redução pode pesar para um lado ou outro.

Também, pode ser um experimento interessante comparar os níveis de abstenção nessas duas eleições. Começando pela de 2018, tivemos: 20,33% no 1° turno e 21,30% na rodada final. Em 2022, tivemos 20,95%. O que se sabe é que a taxa de abstenção gira em torno de 20%, mesmo quando se pegam outras edições. Se tínhamos na imagem criada uma fatia gorda de votos brancos e nulos, agora seria uma fatia muito mais gorda de votos, o que traduzido em números absolutos constitui um resultado estonteante: 32.770.982 votos deixaram de ser depositados nas urnas.

Fazendo um exercício de redução dessa taxa de 1%, para ficar junto ao patamar histórico de 20%, resultam cerca de 330 mil votos, o que não resolve a vida de nenhum candidato. Pensando numa redução mais robusta, digamos 10%, a quantidade de votos que entra no jogo passa a ser de cerca de 3,3 milhões. Considerando a frente de mais de 6 milhões de votos pró Lula da Silva, esse montante ainda não resolve o problema de Messias Bolsonaro, pois nem todos os votos iriam para ele.

Bem, números para cá, números para lá, algumas lições podem ser tiradas desse primeiro turno. Bolsonaro mostrou um desempenho muito além do esperado frente à taxa de rejeição ao seu nome (o mesmo pode ser dito, em menor escala, de seu competidor), bem como o nível de avaliação de seu governo, atingindo no máximo, em média, a condição de regular. Também, no pleito para governadores, o candidato à reeleição emplacou vitórias em vários estados através de candidatos do seu partido ou de aderentes: PR, MT, AC, RO, DF, AP, RJ, TO, GO e MG. Candidatos de suas hostes ainda disputam o 2° turno nos Estados do RS, SC e SP, neste último com Tarcísio de Freitas. Este é um caso que merece atenção, pois esse candidato aparecia em 2° lugar nas pesquisas eleitorais e virou o jogo, assumindo a 1ª colocação e com boa margem de vantagem sobre Fernando Haddad, do PT. Pela centralidade que São Paulo ocupa no cenário nacional, é uma surpresa absoluta que um candidato que caiu de paraquedas no ambiente do Estado tenha esse desempenho, ainda que injetado pela propaganda e por piscosos recursos federais.

Já na construção da campanha do 2° turno, recebeu o apoio do governador reeleito de MG, Romeu Zema. Merece, também, atenção especial o desempenho de ex-ministros de Bolsonaro para o Senado: Damares Alves, Rogério Marinho, Tereza Cristina e Marcos Pontes, fiéis defensores do bolsonarismo. A vitória de muitos deles representou um choque, pois tiveram desempenho obscuro em suas pastas. Para o Senado, também a vitória de Magno Malta reforça o campo bolsonarista. A estupefação cresce quando se examina o quadro de eleitos para a Câmara Federal, onde, ao lado dos “clássicos”: Bia Kicis, Carla Zambeli e Eduardo Bolsonaro (03), pontuam ex-ministros como Eduardo Pazuello e Ricardo Salles, mostrando a existência de uma parcela do eleitorado que se move por valores que sustentam esses nomes.

Ainda que muitos correligionários de Jair Bolsonaro tenham sido defenestrados nas urnas, a premiação desses dois últimos apontados, associados à destruição e à morte, na área da Saúde e do Meio Ambiente, representa um alerta para a sociedade brasileira. Além disso, também é registo obrigatório que o PL, partido de abrigo do presidente, fez a maior bancada, o que, junto com outras bancadas, lhe daria sustentação para um suposto segundo mandato. Todos esses governadores, senadores e deputados eleitos serão reforços de peso na campanha. Na cartela de conquistas de Jair Bolsonaro, encontra-se, ainda, Nikolás Ferreira, eleito Deputado Federal por MG, com a maior votação nacional. Pelos números verificados nas hipóteses examinadas, a vitória parece difícil para o candidato Bolsonaro, mas, pelo que se conhece de Bolsonaro, ele não hesitará em recorrer a todos os recursos legais e ilegais para alcançar a vitória, como o uso de fake news, ataque às instituições, alguma tentativa de golpe. O que irá contribuir para a campanha governista certamente reside no antipetismo já acionado na campanha de 2018.

O que está em jogo na presente eleição, mais do que a escolha de um presidente, é o destino do Brasil enquanto Nação. A vitória de Bolsonaro representará o caminho inequívoco para a implantação de uma autocracia no Brasil, obra já iniciada no primeiro mandato, com a perda dos parâmetros da vida democrática. Mais do que isso, será a implantação institucional da barbárie, do negacionismo. Só para lembrar, enquanto a sociedade debate a política e as eleições (nada mais que justo), a boiada continua a passar com a destruição da Amazônia, Pantanal, da Educação em geral e das Universidades, perda de direitos e valores democráticos e das funções clássicas do Estado. Voto em Bolsonaro representa o suicídio da Nação. As propostas (?) do candidato Lula, insuficientes e algumas equivocadas, na visão de seus críticos, representam problemas que ficam pequenos perto da malignidade impregnada no falso Messias.