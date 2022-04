É sobre Pesquisar: Curta! Comente! Compartilhe!  

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É líder do Núcleo de Estudos para o Desenvolvimento de Instrumentos Contábeis e Financeiros e membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da Escola de Administração (EA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Parece que estamos presenciando a era dos likes também no contexto acadêmico e, para muitos pesquisadores, a importância de um trabalho pode ser creditada pela quantidade de curtidas que recebeu pela publicação de suas mídias nas variadas plataformas de redes sociais disponíveis. Até os analógicos mais orgânicos já parecem se render e aderir às postagens por meio dessas plataformas. É certo que nos deparamos com uma “chuva” de publicações todos os dias, onde a disputa pela atenção dos leitores é inevitável. Há quem oriente, inclusive, sobre o melhor horário para postagem, como parte da estratégia de ampliação do alcance da publicação e conquista de novos seguidores, considerados importantes fatores para ser ter mais ou menos curtidas.

Todavia, para o Manifesto da Altmetria, publicado em 2010, “ninguém pode ler tudo”. O Manifesto, inspirado em uma pesquisa divulgada na Universidade de Ottawa, segundo a qual “mais de 2,5 milhões de trabalhos científicos são publicados a cada ano em revistas especializadas, quase tudo disponível online”, propõe avaliar a repercussão de pesquisas científicas com base nas interações nas redes sociais [1]. Ademais, como nos lembra Vergara [2], um trabalho é científico somente quando a comunidade científica assim o legitima.

Deixa-se claro aos leitores que a nossa intenção aqui não é promover nenhum tipo de incentivo ao abandono das redes sociais e de outras plataformas para divulgação das nossas pesquisas. Há muitas vantagens em seu uso, principalmente a possibilidade de multiplicar o compartilhamento dos estudos, restritos, muitas vezes, a quem participa do evento e/ou tem acesso à revista onde o paper foi publicado. Ou seja, devem servir como aliadas, mas não como ponto central de medição dos impactos de uma pesquisa. O que neste artigo postulamos é que a importância de nossos esforços investigativos não pode ser medida apenas pela quantidade de downloads e/ou likes obtidos a partir de sua divulgação, mas pela possibilidade de impactar socialmente.

No caso particular da academia, soma-se às questões já apresentadas o fato de que a publicação nem sempre é para deleite do pesquisador. Precisamos publicar (publish or perish) e, de preferência, em journals de alto impacto, pois isso contará para, entre outras questões, a nota que o programa de pós-graduação receberá em uma próxima avaliação. Corremos o risco de perder o senso real de se fazer pesquisa diante de tantas exigências por publicação, e o sentido de um valor fundamental, ou seja, gerar e compartilhar conhecimento, pode ficar em segundo plano. Temas importantes passam a ser desconsiderados sob o julgamento de serem pouco atrativos e trazerem quase ou nenhuma visibilidade para quem escreve.

Entretanto, quando chegamos a uma certa “idade” acadêmica, cujo aparecimento progressivo dos fios de cabelos brancos pode ser um sinal, os questionamentos sobre nossas pesquisas ficam mais latentes. São comuns indagações como: Nossa pesquisa é importante? Como podemos justificá-la? Respostas para estas e outras questões não são fáceis de responder e dependerão, em maior ou menor grau, da forma como lidaremos com os desafios inerentes à pesquisa, notadamente aqueles relacionados à realização da própria pesquisa, de fazer com que os resultados cheguem aos interessados, de fazer com que os interessados possam “abraçar” a ideia, e de medir os possíveis impactos.

Ainda assim, tem-se a noção de que medir a contribuição social da pesquisa não é tarefa fácil. Segundo Ràfols [3], em vez de medir o resultado das contribuições, pode-se medir as interações entre o meio acadêmico e agentes da sociedade civil, visto que são os canais através dos quais a contribuição torna-se mais provável de acontecer. Obviamente que estaremos diante de um novo desafio, qual seja, o de medir estas interações.

Retomando o próprio título do artigo é difícil precisar quantas curtidas, comentários e compartilhamentos serão obtidos a partir da publicação dos resultados das nossas pesquisas, mas assumimos que esta não deve ser a preocupação precípua. Podemos e devemos continuar realizando nossas postagens, aguardando os possíveis likes, mas nos preocupando, principalmente, com os impactos que, a partir das nossas pesquisas, possam ser gerados.

Gostou desse artigo? Então curta, comente e compartilhe! (rsrsrs)

Notas

[1] BATISTA, L. E. Troco teses por likes. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/02/troco-

teses-por-likes.html Acesso em: 04 abr. 2022.

[2] VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2011.

[3] Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP). Ismael Ràfols: por uma avaliação da pesquisa que seja mais inclusiva [Entrevista]. Disponível em: https://www.aguia.usp.br/noticias/ismael-rafols-avaliacao-pesquisa-inclusiva/ Acesso em: 08 abr. 2022.