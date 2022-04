Diretrizes para uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista do IREE

Benedito Mariano, Sociólogo. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, ex-Ouvidor da Polícia de São Paulo. Membro Associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE e Secretário de Segurança Cidadã da Cidade de Diadema (Twitter: @Benedito_d_m)

O Instituto para Reformas das Relações entre Estado e Empresa – IREE lançou, no final de março, Diretrizes Gerais para Uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista.

O objetivo central do texto é suscitar um grande debate plural e democrático sobre a necessidade de amplas reformas estruturantes, constitucionais e infraconstitucionais, no sistema de segurança pública brasileiro, que foi estruturado no período do Brasil Império e sofreu poucas mudanças com a advento da República. Trata-se, portanto, de um sistema que permanece anacrônico, oligárquico e autoritário.

Do ponto de vista de reformas constitucionais, as diretrizes do IREE propõem:

Princípio do Ciclo Completo da Atividade Policial na Constituição Federal, enfatizando que uma das marcas do atual sistema de segurança pública, que foi criado e estruturado no período Imperial, e que se manteve na república, é que nenhuma polícia estadual realiza o ciclo completo da atividade policial, que se caracteriza pela realização de investigação e policiamento ostensivo preventivo e repressivo. Temos uma cultura de “meias polícias”. Revisão do Instituto do Inquérito Policial. Criado em 1871, na Reforma Judiciaria do Império, foi mantido durante a República, levando a burocratização da investigação policial, comprovada pela baixa porcentagem de esclarecimento de crimes – 10% em média considerando-se todos os crimes graves e 5% em casos de homicídios dolosos. As Polícias Militares deixarem de ser forças auxiliares e reserva do Exército Nacional. Hoje, as Polícias Militares têm dois comandos: O Controle e Coordenação cabe ao Exército e a Orientação e Planejamento aos governadores dos Estados e do Distrito Federal.

Essas três propostas de reforma constitucional estão ligadas entre si. A criação do princípio do Ciclo Completo da Atividade Policial na Constituição só tem sentido caso também se realize a revisão do Instituto do Inquérito Policial e a retirada das Polícias Militares como forças auxiliares e reserva do Exército. Juntas, estas três mudanças constitucionais são as condições estratégicas para a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública-SUSP, idealizado em 2002.

As diretrizes indicam que cabe ao Governo Federal o papel de coordenação da Política Nacional de Segurança Pública, sendo ele a instância governamental indutora e protagonista das reformas constitucionais e infraconstitucionais do setor, em diálogo com o Congresso Nacional, com os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, com as entidades representativas dos policiais e com amplos setores da sociedade civil. Nessa perspectiva, o texto sugere a criação do Ministério da Segurança Pública, como órgão gestor nacional da política de segurança pública.

O documento do IREE sugere como medidas infraconstitucionais de competência do Governo Federal:

Retomar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania- PRONASCI, priorizando: a) Instituição de programa de formação e qualificação profissional através de cursos em EAD, remunerados com bolsas do Governo Federal, em convênio com os governos estaduais e municipais. Os valores devem, progressivamente, compor a remuneração dos policiais e guardas civis municipais, até alcançarem um piso mínimo, ajustado entre Estados, Municípios e União Federal; b) Destinação de recursos para instalação de Postos de Policiamento de Proximidade nas regiões mais assediadas pelo crime; c) Criação da Escola Nacional de Segurança Pública; d) Revisão da lei nº 13.675/18, que instituiu o SUSP, para resgatar o caráter de reforma estrutural que pautava a ideia inicial de sua criação; e) Destinação de recursos da União aos Municípios que apresentem programa de segurança municipal cidadã, com foco na prevenção da violência e do crime e no fortalecimento da Guarda Civil Municipal Preventiva e Comunitária.

Reorganizar e transformar, a curto e médio prazos, a Força Nacional em Guarda Nacional de Caráter Civil, dotando-a de estrutura hierárquica, corpo próprio de policiais através de concurso público, plano de cargos, salários e carreira e código de conduta para seu efetivo. Com a Guarda Nacional de Caráter Civil, diminuiria o emprego das FFAA(GLO) na segurança pública e a fiscalização das fronteiras do país seria fortalecida; Instituir Programa Nacional de Redução de Homicídios e Mortes Violentas. Fundamental neste programa priorizar o enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2.451 mulheres foram assassinadas pela sua condição de mulher desde o início da pandemia do Covid-19. Em 2021, O Brasil registrou um estupro de mulher a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas; Instituir Disciplina sobre Racismo Estrutural nas Escolas de Formação das Polícias da União e Novos Protocolos Operacionais de Abordagem e propor que os Estados e o Distrito Federal também os criem, como forma de enfrentar o preconceito histórico que as polícias têm contra pobres e negros, que são as principais vítimas da letalidade policial no país. Os mais de 350 anos de escravidão moldaram um sistema de segurança pública que vê o negro como estereótipo de marginal; Instituir nova política de drogas, porque a política vigente não diferencia traficantes de usuários. Uma nova política de drogas deve priorizar o enfrentamento ao comércio e ao tráfico de drogas ilícitas, atuando com inteligência para mapear as estruturas do tráfico nacional e internacional, de forma a gerar uma repressão qualificada à esta modalidade de crime organizado; e não criminalização dos usuários de drogas, que devem ser tratados sob o prisma da saúde pública; Priorizar o enfrentamento às organizações criminosas com a criação de uma Força Tarefa Permanente, envolvendo as Polícias da União, Receita Federal e as Polícias estaduais; Controle e revisão da política de armas, revogando todos os decretos do atual governo que flexibilizaram o acesso às armas de fogo; Criação da Ouvidoria Geral de Polícia, autônoma e independente, das Polícias da União; Propor ao Congresso Nacional um Piso Nacional para as Polícias estaduais e Guardas Civis municipais.

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, as Diretrizes do IREE propõem:

Mudanças dos Regulamentos disciplinares das Polícias Militares, que na sua maioria são copias do regulamento disciplinar do Exército Nacional. As Polícias Militares, ao contrário do Exército, têm função de caráter civil; Controle rigoroso do uso da força letal policial, enfatizando que os números da letalidade policial no país são absurdos, e que não são aleatórias; 99% das vítimas são pobres e destas, em média, 66% a 80% são jovens negros das periferias; Autonomia dos órgãos periciais; Corpo de Bombeiros desvinculados das direções das Polícias Militares; Corregedorias de Polícia independentes das direções das Polícias e vinculadas ao gabinete do secretário de Segurança Pública. Junto a isso, criação gradativa de uma carreira própria para os policiais que estão lotados nas corregedorias, garantindo-lhes inamovibilidade e formação específica; Ouvidorias de Polícia Autônomas e Independentes, nas Polícias dos Estados e do Distrito Federal; Unificação progressiva das Academias e escolas de Formação das Policiais; Criação de órgão integrado de Informação e inteligência, envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar; Criação de Programa Integrado de Saúde Mental aos Policiais. Nenhuma instituição policial no Brasil garante programa de saúde mental aos policiais, do início ao fim da carreira. Exemplo desta situação grave, o suicídio policial é a maior causa morte de policiais civis do estado de São Paulo e a segunda de policiais militares, perdendo apenas por PMs mortos na folga; Transparência no processo de ascensão na carreira, e criação, a curto e médio prazos, da cultura de carreira única nas instituições policiais; Criação de Grupo Unificado de Mediação de Conflitos. Muitos conflitos de pequena intensidade acabam nos Distritos Policiais. Em parceria com o Poder Judiciário, que seria responsável pela formação dos policiais e por homologar os acordos oriundos da mediação, os policiais mediadores de conflitos contribuiriam diretamente para diminuir as demandas de desinteligências nas delegacias de polícia e fortaleceriam uma visão mais humanista da atividade policial; Criação de Programa Estadual e Regional de Redução das Mortes Violentas, que passa, também, por ações que extrapolam as ações policiais propriamente ditas. O enfrentamento ao fenômeno das mortes violentas deve ter caráter transversal, envolvendo várias secretarias sociais estaduais. O objetivo é que seja possível, através de programas e propostas voltados às políticas sociais de prevenção da violência, contribuir efetivamente para diminuição destas mortes, que atingem sistematicamente a população mais pobre do país. É imperativo que este Programa Estadual e Regional de Redução das Mortes Violentas priorize a diminuição da letalidade policial.

As diretrizes do IREE também destacam a importância de ampliar o papel do Ministério Público (MP) no controle externo da atividade policial. A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao MP Estadual e Federal o controle externo da atividade policial. Passados mais de 33 anos da promulgação da CF, o MP ainda faz pouco controle da atividade policial. Para fortalecer o controle externo da atividade policial das polícias da União, dos Estados e do Distrito Federal, o texto sugere a criação de “Promotorias Especiais de Controle Externo da Polícia”.

Por último, as Diretrizes do IREE apontam a importância de ampla reforma do sistema prisional brasileiro, que apresenta precárias condições, superlotação e têm a maioria de suas unidades (Federal, Estadual e no Distrito Federal) controladas pelas organizações criminosas.

Além disso, importante destacar os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, de 2020 que já apontavam que 39% dos presos do país respondiam por crimes relacionados a drogas (a grande maioria por pequenas quantidades de entorpecentes), cerca de 37% por crimes contra o patrimônio, 11% por crimes contra a vida, e mais de 33% dos presos são provisórios, sem condenação definitiva. No mesmo ano, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicava que a grande maioria dos presos tem baixa escolaridade e aproximadamente 68% são negros.

Algumas sugestões apontadas pelas diretrizes do IREE para reforma e melhoria do sistema prisional:

Ampliação das Penas alternativas, para delitos de pequena gravidade; Separação de presos condenados por crimes de menor potencial dos presos por crimes mais graves, que constituem ameaça ao convívio social; Diminuição urgente do número de presos provisórios; Maior fiscalização e controle nos Presídios Estaduais e Federais, visando inibir a atuação das organizações criminosas; Ampliação dos Centros de Ressocialização, que demostraram ter custos menores e baixas taxas de reincidência, além de não possuírem denúncias de violência e influência das organizações criminosas; Revisão da lei de droga, que na prática só prende jovens pobres e negros das periferias; Consolidação dos Presídios Federais no Sistema Prisional, dotados de caráter permanente, para abrigar condenados por crimes de competência da Justiça Federal, e ampliação da presença dos Presídios Federais no território nacional.

Em todo o período da transição democrática no Brasil, um dos setores que menos sofreu mudanças significativas, do ponto de vista de reformas constitucionais e infraconstitucionais, foi o setor de segurança pública. Idealizado no período Imperial e fortalecido nos períodos autoritários da República, continua com regras, culturas e estruturas autoritárias e anacrônicas.

As Diretrizes Gerais do IREE são uma contribuição importante vindas de um setor da sociedade civil para os (as) futuros (as) governadores (as) dos Estados, do Distrito Federal e Presidente da República.

Como afirma o presidente de honra do Núcleo de Segurança na Democracia do IREE, Tarso Genro “não haverá caminhos para uma sociedade livre e justa se a segurança pública não estiver no centro político de recuperação das utopias”.

As diretrizes do IREE indicam que o centro político do debate de segurança pública no Brasil se dá pela construção gradativa de uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista.