Dia Mundial da Alimentação e a soberania cidadã

Thiago Lima, Professor de Relações Internacionais da UFPB, membro Associado do Instituto Fome Zero

16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, uma data oportuna para se refletir sobre a integração mundial dos mercados alimentares e seu impacto sobre a fome.

Desde os anos 1980, a ordem econômica internacional estimula a eliminação de políticas públicas que coloquem barreiras entre os mercados domésticos e o internacional. A integração fomentaria a competição entre os produtores, melhorando a qualidade e baixando os preços da comida. Todos ganhariam, inclusive os mais pobres, que gastam uma maior parte da renda com alimentação. Com exceções e ritmos diferentes, muitos países em desenvolvimento seguiram nessa direção, aumentando a exposição das pessoas aos preços internacionais de alimentos. Manter estoques públicos e investir na produção de itens básicos, como arroz, milho, feijão e trigo, não apenas deixava de ser prioridade, mas também era visto como desperdício de dinheiro. Afinal, haveria grandes fornecedores no mercado global e os escassos recursos produtivos poderiam ser alocados em outras commodities agroalimentares, visando exportações mais rentáveis.

Ocorre que o declínio de 70,3 pontos no índice de preços dos alimentos da FAO, iniciado em 1975, foi interrompido em 2000. Passamos, desde então, por três altas súbitas: em 2007-2008, 2011-2012 e de 2020 até agora. No acumulado, o índice subiu 72 pontos desde 2001.

Uma das consequências desta inflação é que a insegurança alimentar moderada e grave subiu de 21,2% para quase 29,3% da humanidade, entre 2014 e 2021, mas de forma bastante desigual. Na África, saltou de 44,4% para 57,9% da população. Na Ásia, foi de 17,6% para 24,6%, e isso porque a China reduziu significativamente a pobreza. Na América Latina, a elevação foi de 24,6% para 40,6%. A exceção regional ficou por conta da América do Norte e da Europa, onde a insegurança alimentar diminuiu de 9,3% para 8% no intervalo de 7 anos.

Muitos fatores explicam essa desigualdade, mas destaco dois. Por um lado, países mais ricos possuem maior capacidade de enfrentar oscilações de preços com subsídios e intervenções pontuais. Por outro, a maior parte dos países desenvolvidos (além de China e Rússia) são autossuficientes em alimentos básicos, embora sejam também grandes importadores e exportadores.

Estas condições estão ausentes para a maior parte dos países em desenvolvimento, seja por limitações geográficas e econômicas, por pressões internacionais ou por falta de vontade política dos governantes. Este último é, certamente, o caso do Brasil, que desde 2016 optou por aumentar a exposição da população aos preços internacionais por meio do desmantelamento de políticas de prevenção e de combate à fome. Hoje, segundo a Rede Penssan, 30,7% de brasileiros estão em insegurança alimentar moderada ou grave, frente a 10,3% em 2013.

Este inaceitável quadro pode ser revertido. Com a devida vontade política, é possível financiar políticas públicas que diminuam a vulnerabilidade das pessoas ao mercado internacional, sem cair em protecionismos antiquados. Seria um conjunto de medidas já testadas no Brasil: recomposição de estoques reguladores; refeições subsidiadas; fortalecimento dos programas de alimentação escolar; construção de cisternas; incentivo a circuitos curtos de produção e consumo; aumento real do salário-mínimo, entre outras. Políticas de fomento à transição agroecológica e à reforma agrária, com redistribuição de terras, precisam ser intensificadas e conjugadas.

Para nossa sorte, temos o capital humano para desenvolver estas tecnologias, os recursos naturais e a capacidade econômica. Que neste Dia Mundial da Alimentação possamos relembrar, no entanto, que estes elementos precisam ser articulados na forma de políticas públicas efetivas de combate e prevenção à fome, e que o exercício legítimo da soberania deve proteger os nacionais de eventos internacionais totalmente fora de seu controle, mas que podem prejudicar algo inegociável para a cidadania: a alimentação digna.