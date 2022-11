Desvirtuamento da governança pública na discursividade do governo federal brasileiro

Daniel Matos Caldeira, Doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa

Leonardo Secchi, Professor do Departamento de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina

Sandra I. Firmino, Professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa

A política brasileira de governança pública tem utilizado uma compreensão limitada do conceito de governança pública ao combinar elementos de “governança corporativa” com “boa governança”.

As discussões sobre governança no serviço público brasileiro começaram a ganhar espaço na agenda nacional a partir de 2017 com a formalização do pedido de adesão do Brasil à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com isso, o governo vem tentando alinhar o arcabouço jurídico brasileiro aos instrumentos normativos da OCDE e como parte desse esforço, editou um decreto presidencial que definiu a política de governança da administração pública federal (Decreto nº 9.203/2017).

De acordo com a política de governança brasileira, a governança pública é um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle implantados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, conduzir políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade”. Seis princípios de governança pública foram vinculados a esta definição: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência.

Para fins analíticos, tomamos o conceito de governança pública como um paradigma de gestão pública, caracterizado pela relação horizontal entre atores públicos e privados na concepção e gestão de políticas públicas. Algumas das prescrições derivadas desse paradigma são a participação social na formulação e decisões de políticas públicas, redes de implementação e prestação de serviços públicos, parcerias público-privadas, transparência e responsabilidade social e coprodução de bens públicos.

A doutrina de “governança corporativa” da OCDE foi desenvolvida a partir de aspectos da gestão empresarial, especialmente no setor privado, com foco na gestão organizacional interna. Mais tarde, a estrutura foi adaptada ao setor público e incluiu princípios que permeiam ambos os setores, como transparência e accountability.

A governança corporativa compreende uma definição específica por meio de um escopo limitado de governança relacionado aos processos organizacionais e aspectos de direção, execução e controle das ações gerenciais, isto é, os processos intraorganizacionais de direção e prestação de contas inerentes a qualquer organização.

O Banco Mundial desenvolveu o conceito de “boa governança” como parte de seu discurso em favor do desenvolvimento social e econômico dos países menos desenvolvidos. Esse conceito foi a base das seis “dimensões” que compõem o Projeto Worldwide Governance Indicators (WGI): voz e responsabilidade, estabilidade política e ausência de violência/terrorismo, eficácia do governo, qualidade regulatória, estado de direito e controle de corrupção.

A definição adotada na política de governança federal não abrange a relação cooperativa e interdependente do Estado com outros atores sociais – elemento central de qualquer abordagem de governança em rede.

Em síntese, o conceito estruturante da política de governança pública brasileira desvia-se do entendimento de governança pública como paradigma da administração pública, desconsiderando tradições, culturas administrativas, dependência de trajetória, capacidades institucionais e particularidades dos arranjos e políticas públicas.

A redução do conceito de governança pública feita pela legislação federal no Brasil, na prática, mantém a grafia original do termo governança pública, mas seu elemento conceitual essencial é modificado, perdendo assim o sentido de uma maior posição de colaboração entre Estado e sociedade na promoção de políticas públicas.

Nota

Esse ensaio é um extrato da discussão explorada em um artigo publicado na periódico científico Public Money & Management.

Caldeira, D., Secchi, L. & Firmino, S. (2022). New development: Public governance in the discursivity of the Brazilian government—a reflection on conceptual reduction. Public Money & Management. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2113630