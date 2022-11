Desmontar os desmontes

Michelle Morais de Sá e Silva, Doutora em Educação Comparada Internacional pela Universidade de Columbia. Professora de Estudos Internacionais e Co-Diretora do Centro de Estudos sobre o Brasil da Universidade de Oklahoma. Membro do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas

Nos últimos anos, pesquisadores brasileiros e estrangeiros se dedicaram a registrar e a analisar o processo de desmonte de políticas federais realizado pelo governo de Jair Bolsonaro. Em alguns setores, esse desmonte se iniciou ainda no governo de Michel Temer. Processos de desmonte são estudados na literatura de políticas públicas como uma mudança de sinal trocado, na contramão da construção que se espera que os governantes façam no desenho e na implementação de mais e melhores políticas.

Os desmontes praticados no governo Bolsonaro se fizeram sentir em inúmeros setores: meio ambiente, direitos humanos, educação, saúde, proteção social, cultura. Em alguns casos, tratou-se do desmonte de regulações, como nas políticas de proteção ambiental. Em outros, como na proteção social, utilizou-se da ambiguidade contida na legislação para primeiramente não atender à população e posteriormente subverter o desenho de políticas existentes. Houve ainda casos, como nas políticas de direitos humanos, em que as políticas federais tiveram sua direção e significado completamente alterados, embora formalmente essas políticas não tenham sido extintas.

Diante das notícias de que o presidente Lula tende a revogar inúmeros atos de Bolsonaro em seus primeiros dias de governo, assim como o fez Joe Biden ao substituir Donal Trump, tenho recebido a seguinte indagação: isso também não configura desmonte? Para responder a esta pergunta, é muito importante não cairmos na cilada das falsas equivalências.

Primeiramente, o governo Bolsonaro não operou simplesmente mudanças regressivas nas políticas públicas. Ele o fez de modo autoritário, perseguindo e alienando os servidores federais que haviam feito parte da construção histórica das políticas sendo desmontadas. O assassinato de Bruno Pereira, servidor licenciado da Funai, foi a ponta do iceberg em um processo estrutural de intimidação do serviço público. Bolsonaro também liderou um desmonte autoritário ao extinguir ou enfraquecer os mecanismos de participação social que contribuíam para a discussão e controle das políticas federais, atuando como fóruns permanentes de diálogo entre o governo e a sociedade. Portanto, o desmonte de Bolsonaro está diretamente ligado ao declínio democrático por que passou o Brasil nos últimos anos.

Destaque-se ainda que, em inúmeros setores, os quatro anos do governo Bolsonaro se resumiram a desmontar políticas e não a construí-las. Houve quem esperasse que o desmonte se restringisse a 2019, o que é comum em transições democráticas de governo. No entanto, simplesmente desmontar ou enfraquecer políticas parece ter sido tudo a que Bolsonaro e sua equipe almejavam. Menos regulações ambientais, menos e piores políticas sociais, menos recursos para a ciência, a tecnologia, o ensino superior.

Há de se reconhecer que alguns resquícios de policymaking podem ser encontrados em temas como as escolas cívico militares, home schooling e liberação de armamentos para civis. Mesmo nesses casos, as bases construídas para essas políticas são frágeis, legal e administrativamente. Não nos esqueçamos ainda de que Bolsonaro se furtou a elaborar políticas de saúde quando o Brasil mais precisava delas, durante o ápice da pandemia de Covid-19. Não fossem as bases sólidas do Sistema Único de Saúde, que Bolsonaro não conseguiu desmontar, ainda estaríamos na fila para a vacina.

Os últimos anos de desmonte das políticas federais representaram um lapso, significativo e infeliz, em uma longa trajetória de construção de capacidades estatais e de fortes políticas federais. A história do Brasil pós redemocratização e pós Constituição de 1988 vinha sendo a história de um Estado crescentemente mais robusto, incrementalmente mais apto a atender os problemas estruturais brasileiros por meio de políticas públicas de qualidade. Em inúmeros setores, o período de 2016 a 2022 representou muitos passos atrás nessa história.

O governo Lula terá que, primeiramente, recuperar o tempo perdido. É natural que comece pelo desmonte dos desmontes, para que sua equipe possa então enfrentar os desafios de um Brasil cujos problemas só aumentaram num período em que as políticas públicas diminuíram em tamanho, relevância e qualidade. Mas o desmonte dos desmontes só poderá ser o primeiro passo num salto adiante para recuperar resultados, reduzir a fome, combater o racismo e a intolerância e promover desenvolvimento sustentável com inclusão. Trata-se de resetar o sistema, para finalmente avançarmos com políticas públicas para o século XXI.

