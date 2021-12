Crônica de um ano que – quase – acabou com a gente

Hesaú Rômulo, Doutorando em Ciência Política pelo IPOL/UnB e Professor de Ciência Política da UFT

O ano de dois mil e vinte e um nos ensinou precisamente o quê? Adianto logo que esta não é uma crônica daquele tipo “10 lições de vida para transcender espiritualmente no apocalipse da pandemia”. Eu talvez a chamaria de “Você sobreviveu até aqui, o que faremos agora?”. Bom, minha primeira dica é esta: guarde seu título de eleitor para 2022 com muito cuidado. No momento que vivemos, só o horizonte das eleições de outubro trará algum alívio para o brasileiro comum. E enquanto isso não acontece, o jeito é desviar de qualquer dica de positividade e “gratiluz” ou de qualquer curso de coaching que te ofereçam.

Com a chegada de Lira e Pacheco, na Câmara e Senado, respectivamente, pavimentou-se um caminho de estabilidade legislativa para o Planalto. Isso não significou na prática uma agenda propositiva do governo em relação à Economia ou combate à pandemia, vacinação, melhoria de indicadores sociais. Significou, pelo contrário, a acomodação de interesses legislativos em torno das sandices diárias cometidas pelo presidente e sua trupe. 2021 mostrou o sistema político se ajustando para sobreviver ao mandato de Bolsonaro, ainda que para isso a sobrevivência da população brasileira esteja ameaçada.

Lido assim em voz alta parece assustador, mas o que houve de fato foi isto. Se você está sentado no sofá da sala esperando os parentes irem embora, adiando para lavar a louça, pensando na parcela do IPVA, respirando com vida e com vacina no braço, isto implica no completo fracasso do governo federal em eliminar a sua existência e dos seus familiares. Desde o atraso na aquisição das vacinas, a sabotagem institucional em distribuí-las o mais rápido possível para os estados, a ausência de uma política nacional de testagem dos brasileiros, os escândalos revelados pela CPI da Covid em que houve indícios de corrupção na tentativa de compra de vacina indiana em um roteiro de filme de sessão da tarde, e por aí vai. Dificultar a vacinação de crianças foi só mais um capítulo triste que jogou na cara a sociedade o compromisso inegociável do executivo com a aniquilação de parte da população. A pergunta é: vale à pena sobreviver para conviver com seu tio bolsonarista no fim da festa?

Quem cruzou a linha de chegada do ano que acaba viu que as condenações contra o ex-presidente Lula foram anuladas, ao passo que Sergio Moro, um ator político desde antes de 2014, foi julgado parcial no processo. Se você não jogou esta carta no último natal em família, vai poder fazer isso em 2022. Algo que repito há algum tempo, mas que precisa ser dito para não perdermos de vista sob nenhuma hipótese: reproduzir o circo trumpista que invadiu o Capitólio, recusando-se a aceitar o resultado das urnas, vai nos trazer problemas gravíssimos. As condições para um golpe nunca estiveram totalmente ajustadas, mas há uma vontade latente.

PEC do voto impresso, desfile militar, bravatas em trio elétrico etc. Foram só mais alguns tantos episódios que colocam o governo diante da incapacidade de romper com o sistema democrático por vez. E ficou o aprendizado. Não trate como Zé Trovão quem te trata como Ciro Nogueira. Como disse anteriormente, a acomodação legislativa frustrou em partes o clube do chapéu alumínio de Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo & Grande Elenco.

Longe de mim ser o portador de tragédias, em 2021 tivemos excelentes avanços. o Brasil foi bem representado na Assembleia da ONU, em Nova Iorque, e o presidente comeu pizza na calçada, enquanto mostrou para o mundo que temos a situação do desmatamento sob controle, o desemprego em 14% é apenas um detalhe, e a fome nos lares brasileiros não é mais importante do que impedir a linguagem neutra. E por último, conseguimos um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal.

Confesso a vocês que fico surpreso que ainda existam otimistas ao final de 2021. Indivíduos que acreditam que, de alguma forma, em algum momento, as coisas vão melhorar. Quisera eu ser um otimista, mas a realidade não colabora. Para renovar as esperanças é preciso, em primeiro lugar, ter esperanças. Eu acredito em algo mais simples, mais cotidiano, que vai fortalecendo a jornada a pequenos passos. Entendo que é preciso resistir para reconstruir o estrago que tomou lugar diante dos nossos olhos. Para estes momentos de incerteza, fico sempre com a tranquilidade de Virginia, deitada sobre o teclado, e com o que o Saramago escreveu, em 31 de dezembro de 1995: “A vida, esta vida que, inapelavelmente, pétala a pétala, vai desfolhando o tempo, parece, nestes dias, ter parado no bem-me-quer”.