Dalson Figueiredo, Professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford – 2021/2022) | E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

Juliano Domingues, Jornalista (Unicap) e Cientista Social (UFPE), Mestre e Doutor em Ciência Política (UFPE) e Fulbright Visiting Faculty na Tulane University – Estados Unidos, 2018) | E-mail: juliano.domingues@unicap.br

Ricardo Rique, Publicitário há 26 anos, estrategista em marketing eleitoral, empresário e graduando em Ciência Política (Unicap). Estudou na School of Visual Arts em Nova Iorque – 2000) | E-mail: rique@taemcasa.com.br

Em passagem por Garanhuns (PE), nesta quarta-feira (20), o ex-presidente Lula lançou a hipótese do mau perdedor sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. “Ele sabe que vai perder as eleições e está aí inventando mentira contra urnas”, afirmou, para completar, em seguida, com uma expressão bem conhecida por aqui: “Ele está querendo criar caso”. A hipótese do mau perdedor – ou do criador de caso – é plausível tanto na teoria quanto na prática.

Compilamos dados de 62 pesquisas eleitorais realizadas no Brasil entre 9 de janeiro e 19 de julho de 2022 e encontramos que Lula reúne, em média, 42,83% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece na segunda colocação, com 30,43%. A diferença de cerca de 12 pontos percentuais é significativa e ajuda a entender o porquê de Bolsonaro atacar a legitimidade das regras.

As declarações reiteradas do presidente da República sobre a falibilidade das urnas eletrônicas trouxe o tema da fraude eleitoral de volta à agenda política. De acordo com estimativas do Google Trend, a quantidade de buscas sobre o assunto cresceu significativamente na última semana.

O nível de interesse em relação ao assunto aumentou abruptamente após a reunião de Bolsonaro com embaixadores realizada no Palácio do Planalto no último dia 18 de julho. O debate repercutiu também nas mídias sociais e chegou até o New York Times[1].

Esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro está previsto na literatura sobre o tema. A partir do trabalho de Alvarez, Hall e Hyde (2008)[2], sabemos que as alegações de fraude são geralmente perpetradas pelos competidores derrotados ou com expectativa de derrota. Ou seja, a hipótese do criador de caso está prevista teoricamente. Aliás, saber perder e passar a faixa ao vencedor é outro princípio básico da etiqueta democrática ao qual os mau perdedores costumam ser pouco afeitos.

Do ponto de vista institucional, para além de detectar a presença ou não de irregularidades, é importante dimensionar o tamanho do problema. Não há consenso entre especialistas sobre qual é o nível de fraude capaz de alterar o resultado de uma eleição. Isso pode variar desde dificultar o acesso dos eleitores a uma localidade que sabidamente é reduto eleitoral de seu oponente ao planejamento de uma fraude de proporções nacionais, capaz de transferir uma quantidade de votos suficiente para tornar o perdedor um vencedor e vice-versa.

Bolsonaro deve ser derrotado não por conta de fraude, mas por conta da fome – e tudo o mais que a acompanha. Evidências apontam o chamado “voto econômico” como chave-analítica para desvendar o que vem pela frente em termos de resultados eleitorais, conforme apontou a cientista política Daniela Campelo[3].

Um dos fenômenos mais bem documentados da Ciência Política é a noção de que o comportamento do eleitor é fortemente influenciado pelas condições econômicas. Dados recentes indicam que 36% brasileiros estão em situação de insegurança alimentar e o Banco Central já reconheceu o estouro da meta de inflação. Como estratégia, porém, o presidente prefere criar caso ao atacar a integridade do processo eleitoral.

