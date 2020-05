Coronavírus e a difusão da lei shelter-in-place entre democratas e republicanos nos EUA

Denilson Bandeira Coêlho, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e Visiting Scholar no Departamento de Governo na Universidade do Texas em Austin

A pandemia do coronavírus determinou o futuro da agenda pública em escala global. O novo ordenamento internacional afetou também o contexto político regional. Nos Estados Unidos os governos subnacionais adotaram leis de reclusão social para conter o avanço do contágio. A rápida adoção do shelter-in-place gerou um fenômeno conhecido como difusão de políticas. Das 50 unidades federativas, 42 elaboraram legislação que impõe limites como o fechamento de escolas e restrições para a população sair de casa. Conhecidos como laboratórios democráticos os estados americanos frequentemente copiam políticas públicas uns dos outros. Em períodos de estabilidade é comum que as inovações institucionais demorem anos para se difundirem. O quadro atual ganha distinção porque exige implementar o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) em um curto período de tempo, o que significa um desafio para o modelo federativo e o sistema bipartidário.

Como a atual conjuntura afeta o comportamento político de democratas e republicanos? A hipótese clássica é que a ideologia importa. Os democratas em geral são influenciados por uma cultura coletivista e pela noção do interesse público acima do individual. Os republicanos, ao contrário, se orientam por um viés conservador que enfatiza a concepção utilitarista da política e da economia. Portanto, mesmo em um ambiente de crise aguda é esperado que as preferências e as estratégias de atuação não sejam similares.

A partir do levantamento das leis estaduais comparamos o comportamento dos governos tomando como base a contagem do tempo em dias a partir do primeiro caso de infecção no país. A literatura de policy diffusion aponta que os governos se distribuem em dois grupos, os adotantes e os não adotantes. Os potenciais adotantes são divididos em cinco categorias e obedecem a uma distribuição normal. A difusão da política tem início a partir de um governo pioneiro que enfrenta situação crítica e tem urgência para solucionar a questão. Na sequência, estados próximos seguem o líder, formando assim um cluster geográfico. Com a propagação da notícia nas redes de comunicação a política experimenta um ponto de inflexão e os grupos da primeira e segunda maioria incrementam o número de adotantes. Nesta fase, observa-se uma desconcentração espacial e tal como o efeito spread de um vírus ocorre a disseminação da imagem de solução. Por fim, o grupo dos atrasados é movido pela avaliação positiva da política e completa o ciclo da adoção.

Na corrida contra o perigo eminente o governador da Califórnia Gavin Newsom foi o primeiro a aprovar a lei em 19/03/2020. Os democratas se tornaram então o partido inovador no combate a COVID-19. Logo após a costa oeste dar a partida, a distribuição dos primeiros adotantes não seguiu o padrão regional esperado. Os 5 estados do grupo dos primeiros adotantes são da costa leste e sudeste do território americano e são majoritariamente democratas (80%). Os grupos da primeira e segunda maiorias, formados cada um por 15 estados, estão localizados em várias regiões. Fatores como disputas por suplementos médicos, kit de exames e adaptação de normas explicam o comportamento competitivo e emulativo desses estados. Novamente os democratas são maioria frente aos republicanos com 60% das adoções. A última onda de adoção é formada por 6 estados do Partido Republicano. O chamado grupo atrasado levou mais tempo para impor a redução dos serviços não essenciais como o funcionamento de academias, bares e restaurantes e seus representantes foram mais resistentes à ameaça real do vírus. Considerando o tempo da adoção após o primeiro caso por estado a distribuição normal também reflete um resultado favorável aos democratas. Entretanto, neste recorte o estado republicano de West Virginia é o pioneiro ao promulgar sua lei em apenas 7 dias. Os primeiros adotantes, sendo três governos democratas e dois republicanos, instituíram suas leis em 13 dias. Os governos da primeira maioria, compostos por onze democratas e quatro republicanos as anunciaram em aproximadamente 18 dias. Já o grupo da segunda maioria, com oito republicanos e sete democratas expediram as leis em 28 dias em média. Os atrasados, constituídos por três governos de cada partido se estenderam cerca de 56 dias para decretar a ordem de ficar em casa. Decorridos mais de 90 dias, um total de oito estados, todos republicanos, persistem em não adotar a política.

Comparativamente os democratas são mais efetivos que os republicanos. Os democratas reduziram o tempo da adoção das leis em todos os estados que administram e implementaram regras mais rígidas de proteção a sociedade. Os republicanos não adotaram o shelter-in-place em um terço dos seus estados, ao passo que também demoraram mais tempo para declarar situação de emergência. Com algumas poucas exceções, governadores do Grand Old Party são mais flexíveis do que democratas para proteger seus residentes na forma da lei. Os efeitos da pandemia são complexos e de longo prazo. Por isso, é oportuno que as burocracias aprendam mutuamente sobre convivência social e formas de mitigar o arrefecimento econômico.



