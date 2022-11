Conferência do Clima – Cop Cola 27

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

O médico e filósofo alemão Albert Schweitzer (1875 – 1965) ensinava que “dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única”. Na área ambiental, essa afirmação cai como uma luva quando consideramos a quantidade de discursos, protocolos, reuniões e reuniões que têm como objetivo a conservação dos recursos naturais de nosso planeta. Não é de hoje que se fala disso. Na verdade, esse tema se transformou em um assunto com muito charme e poucos resultados.

Há exatos 50 anos, em 1972, foi realizada na Suécia a primeira conferência mundial de meio ambiente promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU. A primeira frase de seu documento final se mantém cada vez mais atual: “O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca”. Em outras palavras, a qualidade ambiental de nosso planeta depende do que fazemos hoje e de nossos exemplos.

Desde 1995, a ONU promove anualmente a chamada Conferência das Partes (COP), para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos com o objetivo de garantir a eficiência da convenção.

Neste momento, está sendo realizada a 27ª Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas (COP 27), em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Esee evento deverá contar com um grupo de 13 senadores em missão oficial. Nossa Câmara dos Deputados também não poderia ficar de fora. Requerimento do Deputado Covatti Filho, do PP – RS, datado em 09/06/2022, diz que a viagem ao Egito se justifica “para representar o nosso país na missão de ensinar e também aprender com as demais lideranças mundiais por meio de seus exemplos e métodos aplicados para defender o Planeta Terra”.

Seriam nossos representantes no Congresso autores de bons exemplos para serem difundidos com o propósito de se defender o planeta Terra?

Por outro lado, com o objetivo de se discutir meios para a redução da emissão de gases de efeito estufa, diversas autoridades e celebridades mundiais se deslocaram para o Egito em mais de 400 aviões particulares. Nosso futuro presidente do país participará viajando em um jatinho que deve emitir 130,5 toneladas de CO 2 neste percurso.

A emissão de gases do efeito estufa em aviões desse porte é de 5 a 14 vezes maior do que a média por passageiros em aviões de carreira. Seria esse meio de transporte um bom exemplo de combate às mudanças climáticas?

E, finalmente, para brindar com tudo isso, um dos principais patrocinadores da COP 27 é o maior fabricante de refrigerante do mundo, apontado como principal poluidor mundial de plástico em uma auditoria realizada pelo Break Free From Plastic, movimento global com mais de 11 mil organizações em cinquenta países. O plástico, além de possuir um longo período para se decompor, tem sua produção diretamente relacionada à emissão de gases do efeito estufa. Seria esse um bom exemplo de patrocínio em um evento para discussão das mudanças climáticas?

Grandes conferências ambientais deveriam ser exemplos de bons protocolos ambientais. Nada mais coerente que ter práticas de sustentabilidade em uma conferência do clima. Até quando falaremos uma coisa e faremos outra? Para nossa sorte, Albert Schweitzer não está aqui para ver tudo isso.