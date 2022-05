Como colocar o pobre no orçamento?

Roseli Faria, Economista (USP) e Vice-Presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (ASSECOR)

Elton B. Bandeira de Melo, Engenheiro e Mestre em Cência da Computação (UFPE), e Doutor em Sociologia (UnB), com a tese “Estado para quem? A linguagem fiscal e o financiamento da Educação Pública no Brasil”

A linguagem fiscal, orçamentária e financeira não comporta clivagens sociais como raça, gênero ou classe. Fala-se em despesas primárias ou financeiras, receitas correntes ou de capital, pode-se até falar em funções como saúde, educação ou defesa nacional, mas não há classificações que permitam falar em receitas ou despesas com pobres, negros ou mulheres. Desta maneira, colocar o pobre no orçamento é um desafio enorme, que pode assumir diversos sentidos, e que tem potencial de fortalecer nossa democracia.

Para tanto, é preciso enxergar o orçamento público como uma peça essencialmente política. Tanto as decisões referentes à arrecadação quanto ao gasto público resultam de escolhas políticas. As regras fiscais, orçamentárias e financeiras, e a seleção das variáveis econômicas consideradas relevantes, assim como as políticas públicas, não são neutras. Elas impactam de forma diferente os grupos sociais distintos.

Regras fiscais mais ou menos austeras, por exemplo, impactam diferentemente os grupos que dependem mais ou menos de serviços públicos para acessarem direitos fundamentais, como justiça, segurança alimentar, saúde, emprego, educação ou moradia. Quanto mais investimentos estatais nesses serviços, maiores são os benefícios no curto prazo para as camadas mais pobres da sociedade. Já a perspectiva de logo prazo é um luxo dos mais abastados, bastante sobrerepresentados nas carreiras insuladas que regem as práticas fiscais e orçamentárias do Estado brasileiro.

Políticas públicas, assim como regras orçamentárias, podem ser avaliadas em função de seu impacto entre grupos sociais diferentes: ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, jovens e idosos, moradores do norte-nordeste e moradores do sul-sudeste, dentre outras possíveis divisões. Os pobres não são um grupo homogêneo e as avaliações devem considerar outros marcadores para evitar aprofundar desigualdades como as de raça ou de gênero.

Essas divisões sociais, não por acaso, não aparecem na linguagem orçamentária e fiscal. Explicitar o impacto diferencial de algumas escolhas pode produzir combustível político para pleitos por mais justiça social. E, embora o campo de orçamento e finanças públicas tenha sido tradicionalmente pouco permeável a esse debate, é possível, sim, colocar o pobre no orçamento, e de diversas formas.

Talvez a forma mais simples seja aumentar os recursos para políticas públicas que atingem imediatamente os mais pobres, ampliar as dotações das chamadas políticas sociais: saúde, educação, assistência, emprego e renda, cidadania e direitos humanos, cultura e segurança pública. Alargar a fatia do orçamento que atende aos setores mais carentes e garantir a sua execução é uma maneira de fazer com que o pobre tenha maior acesso ao orçamento. Para tanto é necessário mexer nas regras fiscais e orçamentárias atuais.

Outra maneira de colocar o pobre no orçamento é simplesmente identificar no orçamento as rubricas que mais impactam as classes mais vulneráveis, o que também requer alterações normativas. A partir daí, pode-se, por exemplo, converter em obrigatórias as despesas que atendam aos mais pobres e tornar discricionárias aquelas voltadas aos mais ricos.

O uso de marcadores já foi aplicado, por exemplo, para proteger despesas do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) e, hoje, serve para identificar os diversos tipos de emendas parlamentares. Destacar itens do orçamento público, e priorizá-los com base em suas avaliações de impacto diferencial é uma tarefa que a alta burocracia federal pode fazer com tranquilidade.

Como um último exemplo, colocar o pobre no orçamento também pode significar decidir qual fatia das despesas orçamentárias deve estar voltada aos mais pobres, chamá-los a participar na definição de como esses recursos devem ser aplicados, e garantir sua execução. As classificações e regras atuais, inclusive as tributárias, se ajustariam ao novo cenário, exigindo um sacrifício maior dos mais ricos.

Ao invés de ajustar os gastos sociais às restrições tributárias e fiscais, como é feito hoje, ocorreria o contrário. Por exemplo, para garantir cumprimento de metas de qualidade mínima nos serviços públicos universais, seriam reduzidas isenções e aumentadas as alíquotas que hoje atingem desproporcionalmente os segmentos mais abastados.

Note-se que, em qualquer dos casos, a identificação das despesas que atendem aos interesses dos mais pobres não se faz de forma a priori. Ou seja, não é porque o recurso está atrelado a uma ação orçamentária do Ministério da Saúde, ou do Ministério da Educação, ou classificado como despesa primária discricionária ou obrigatória, que ele afetará mais os mais pobres. Essa identificação depende de uma avaliação a posteriori da execução orçamentária.

Colocar o pobre no orçamento requer alargar os limites das gramáticas financeiras e orçamentárias, superando o que hoje é visto como “dificuldade de ordem técnica”. Requer renovar a caixa de ferramentas do Estado brasileiro, produzindo avaliações, formas de comunicação, participação e deliberação cada vez mais potentes.

Ao contrário do que possa parecer, o excessivo detalhamento orçamentário brasileiro não favorece a transparência e o controle. Pelo contrário, ele prejudica a execução, torna a gestão orçamentária mais engessada, complexa e inacessível. O orçamento pode e deve ser mais enxuto e descomplicado. Não convém impor mais travas, é preciso avaliar melhor seus resultados. A transparência, o controle e a participação social são incompatíveis com o atual emaranhado de regras e categorias.

Para conhecer o impacto diferencial entre pobres e ricos (assim como entre homens e mulheres, entre brancos e não brancos) das despesas em cada política, é preciso avaliá-las com esse olhar, com base em evidências e sob o escrutínio público, envolvendo os atores afetados. Para corrigir atuais distorções orçamentárias que agravam desigualdades, é preciso reconfigurar o modo de perceber as receitas e despesas, e reconfigurar seu planejamento.

Pode-se dizer que há, hoje, uma espécie de barreira simbólica, como a sinalizar que o orçamento público é algo complexo demais para não especialistas. Colocar no orçamento o pobre, o negro e a mulher, dentre outros grupos, não só é possível, como contribuiria para retirar esse tipo de barreira que separa o Estado das pessoas – não apenas enquanto indivíduos isolados, mas como membros de coletivos que compartilham uma forma de experimentar a realidade. Partilhar o orçamento pode tornar nossa democracia mais substantiva e nossa gestão pública mais aderente às necessidades sociais.